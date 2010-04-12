ЛАД написав:Как писал, я лично не убеждён в том, что все названные меры принесут эффект (кроме утепления) и, главное, что это всё потребует очень приличных средств (а где их взять?) и произойдёт не за год-два, т.е в достаточно отдалённом будущем.
Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.
Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.
Конкретные примеры такой окупаемости привести можете? Кроме последнего. Последнее очевидно.
А давайте без винятків Мені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
KirillT8 написав:..... Додаймо ще те, що Нафтогазу не потрібно буде якийсь час давати заявки уповноваженим банкам на купівлю валюти для оплати імпортованого газу. Адже позичатиме у валюті. А це у свою чергу послабить тиск на ринку.
Объективности ради, пока не известно, когда Нафтогаз разместит свои облигации. Хотя, если будет торопиться как Минфин, то это произойдёт быстро. Вот только под какой % - 9,75 или 10+?
Какой гений вообще распорядился размещать бонды, если размер собственного free cashflow зашкаливает?
ЛАД написав:ребе Нок 27,5 на декабрь (конец) для меня представляется даже не фантастикой, а фэнтези. По газу:
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2 млрд 640,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По решению арбитража нафтогаз должен купить у газпрома 4 ярда газа в этом году. Если не купим то будет интересно.
Подробно не интересовался, но, думаю, что ничего "интересного" не будет. Вроде как не мы отказались покупать, а Газпром не захотел продать. (?) По "избыточной девальвации" своё мнение уже высказал, да Вы его и так знали.
serega_rubin С большим интересом обсудил бы с Вами вопросы энергоэффективности на газовой ветке или здесь в выходные вместо той пурги, кот. наблюдается в последнее время.
https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=4486088&e=4486088 US
KirillT8 написав:..... Додаймо ще те, що Нафтогазу не потрібно буде якийсь час давати заявки уповноваженим банкам на купівлю валюти для оплати імпортованого газу. Адже позичатиме у валюті. А це у свою чергу послабить тиск на ринку.
Объективности ради, пока не известно, когда Нафтогаз разместит свои облигации. Хотя, если будет торопиться как Минфин, то это произойдёт быстро. Вот только под какой % - 9,75 или 10+?
Какой гений вообще распорядился размещать бонды, если размер собственного free cashflow зашкаливает?
zРадио Вопросы интересные, но ответов не знаю. Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности. Иначе грядущий займ абсолютно непонятен. Тем более, под такие %, под которые он возможен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:zРадио Вопросы интересные, но ответов не знаю. Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности. Иначе грядущий займ абсолютно непонятен. Тем более, под такие %, под которые он возможен.
текущая цель уходящей власти нахапать побольше в оставшееся время, % вторичен, логики не ищите...
И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё. Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.