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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6697669866996700>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:17

grab
В Вашем посте очень существенно: "утеплював самостійно". :)
Сколько стоило в таком варианте утепление стен за кв. м?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:20

  vovan_prm написав:
  serega_rubin написав:
  ЛАД написав:Как писал, я лично не убеждён в том, что все названные меры принесут эффект (кроме утепления) и, главное, что это всё потребует очень приличных средств (а где их взять?) и произойдёт не за год-два, т.е в достаточно отдалённом будущем.

Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.

Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.

Конкретные примеры такой окупаемости привести можете?
Кроме последнего. Последнее очевидно.

А давайте без винятків :) Мені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:20

  ЛАД написав:...вместо той пурги, кот. наблюдается в последнее время.

сказал главный пургомёт ветки
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26

  ЛАД написав:
  KirillT8 написав:.....
Додаймо ще те, що Нафтогазу не потрібно буде якийсь час давати заявки уповноваженим банкам на купівлю валюти для оплати імпортованого газу. Адже позичатиме у валюті. А це у свою чергу послабить тиск на ринку.

Объективности ради, пока не известно, когда Нафтогаз разместит свои облигации.
Хотя, если будет торопиться как Минфин, то это произойдёт быстро. Вот только под какой % - 9,75 или 10+?


Какой гений вообще распорядился размещать бонды, если размер собственного free cashflow зашкаливает?

На конец 2017 денежные остатки Нефтегаза превышали 23 млрд гривен (23 093 млн), и за 9 месяцев 2018 Укргаздобыча направила ему еще 39 млрд гривен (38 854 млн) в виде дивидендов.
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... ed_UKR.pdf
http://ugv.com.ua/uploads/1541152406.pdf

А в Бюджет Нефтегаз перечислил 26,6 млрд гривен (13,3 налога на прибыль и 13,3 дивидендов).

Итого свободный денежный поток на сегодня составляет порядка 35 млрд гривен.

Операционных убытков у компании давно нет, соответственно, все эти деньги без рисков кассового разрыва можно отправлять на долгосрочные инвестиции в развитие.

Вопрос - зачем компании дорогие валютные долги, если и для оплаты по старым долгам, и для финансирования инвестиций достаточно средств, получаемых от операционной деятельности?

Чей-то меркантильный интерес? Высокие тарифы на газ -> высокий free cashflow -> высокая способность давать высокий доход на привлеченный капитал
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 лис, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:27

сказал главный пургомёт ветки

сказал человек, у которого все посты в духе:
зря нет здесь "блюющего" смайлика.
поставил бы пяток

и вышеприведенного.
И ни одного поста по сути. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:27

  ЛАД написав:ребе Нок
27,5 на декабрь (конец) для меня представляется даже не фантастикой, а фэнтези. :)
По газу:
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2 млрд 640,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

https://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-za-2018-god-snizila-import-gaza-na-chetvert-1175962.html
Не знаю точно, по какой цене покупали газ. Пусть грубо по 250 долл. за 1000 кубов. Тогда за 9 месяцев 2018 потратили примерно на 660 млн. долл. меньше.

По решению арбитража нафтогаз должен купить у газпрома 4 ярда газа в этом году. Если не купим то будет интересно.

Подробно не интересовался, но, думаю, что ничего "интересного" не будет. Вроде как не мы отказались покупать, а Газпром не захотел продать. (?)
По "избыточной девальвации" своё мнение уже высказал, да Вы его и так знали. :)

serega_rubin
С большим интересом обсудил бы с Вами вопросы энергоэффективности на газовой ветке или здесь в выходные вместо той пурги, кот. наблюдается в последнее время.

https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=4486088&e=4486088 US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  KirillT8 написав:.....
Додаймо ще те, що Нафтогазу не потрібно буде якийсь час давати заявки уповноваженим банкам на купівлю валюти для оплати імпортованого газу. Адже позичатиме у валюті. А це у свою чергу послабить тиск на ринку.

Объективности ради, пока не известно, когда Нафтогаз разместит свои облигации.
Хотя, если будет торопиться как Минфин, то это произойдёт быстро. Вот только под какой % - 9,75 или 10+?


Какой гений вообще распорядился размещать бонды, если размер собственного free cashflow зашкаливает?

На конец 2017 денежные остатки Нефтегаза превышали 23 млрд гривен (23 093 млн), и за 9 месяцев 2018 Укргаздобыча направила ему еще 39 млрд гривен (38 854 млн) в виде дивидендов.
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... ed_UKR.pdf
http://ugv.com.ua/uploads/1541152406.pdf

А в Бюджет Нефтегаз перечислил 26,6 млрд гривен (13,3 налога на прибыль и 13,3 дивидендов).

Итого свободный денежный поток на сегодня составляет порядка 35 млрд гривен.

Операционных убытков у компании давно нет, соответственно, все эти деньги без рисков кассового разрыва можно отправлять на долгосрочные инвестиции в развитие.

Вопрос - зачем компании дорогие валютные долги, если и для оплаты по старым долгам, и для финансирования инвестиций достаточно средств, получаемых от операционной деятельности?

Чей-то меркантильный интерес? Высокие тарифы на газ -> высокий free cashflow -> высокая способность давать высокий доход на привлеченный капитал



https://forum.finance.ua/topic220289.html?p=4486088&e=4486088 :mrgreen:
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32

zРадио
Вопросы интересные, но ответов не знаю.
Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности.
Иначе грядущий займ абсолютно непонятен.
Тем более, под такие %, под которые он возможен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:55

  ЛАД написав:zРадио
Вопросы интересные, но ответов не знаю.
Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности.
Иначе грядущий займ абсолютно непонятен.
Тем более, под такие %, под которые он возможен.

текущая цель уходящей власти нахапать побольше в оставшееся время, % вторичен, логики не ищите...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:09

И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.
Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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