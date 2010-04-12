ЛАД написав:

Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% ( на 2 млрд 640,2 млн куб. м ) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По решению арбитража нафтогаз должен купить у газпрома 4 ярда газа в этом году. Если не купим то будет интересно.

27,5 на декабрь (конец) для меня представляется даже не фантастикой, а фэнтези.По газу:Не знаю точно, по какой цене покупали газ. Пусть грубо по 250 долл. за 1000 кубов. Тогда за 9 месяцев 2018 потратили примерно на 660 млн. долл. меньше.Подробно не интересовался, но, думаю, что ничего "интересного" не будет. Вроде как не мы отказались покупать, а Газпром не захотел продать. (?)По "избыточной девальвации" своё мнение уже высказал, да Вы его и так знали.С большим интересом обсудил бы с Вами вопросы энергоэффективности на газовой ветке или здесь в выходные вместо той пурги, кот. наблюдается в последнее время.