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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6697669866996700 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 929 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 592 Всього голосів : 929 Додано: Вів 06 лис, 2018 18:10 budivelnik написав: GDV29 написав: Так это же все завозиться из вне, то есть возрастает импорт, соответственно дисбалансы торгового и платежного балансов возрастают. Не совсем понятно, на чем можем к 24-26 укрепиться. Так это же все завозиться из вне, то есть возрастает импорт, соответственно дисбалансы торгового и платежного балансов возрастают. Не совсем понятно, на чем можем к 24-26 укрепиться. Воно то так... , але завезені сьогодні імпортні біогазові установки ( виробництво газу з відходів) , вітрогенератори чи фотопанелі -

а - тиснуть на курс вже сьогодні

б - завтра тиснути перестануть ( бо оплачені сьогодні)

в - завтра зменшать попит на енергоносії ( на рівень виробництва/генерації) а значить зменшать імпорт енергоносіїв ( тобто по відношенню до сьогодні коли і імпорт енергоносіїв і імпорт обладнання для генерації - виграш подвійний. Воно то так... , але завезені сьогодні імпортні біогазові установки ( виробництво газу з відходів) , вітрогенератори чи фотопанелі -а - тиснуть на курс вже сьогодніб - завтра тиснути перестануть ( бо оплачені сьогодні)в - завтра зменшать попит на енергоносії ( на рівень виробництва/генерації) а значить зменшать імпорт енергоносіїв ( тобто по відношенню до сьогодні коли і імпорт енергоносіїв і імпорт обладнання для генерації - виграш подвійний.



Будивельник говорит все правильно.

В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.

Это большой позитив для экономики.

Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ...

Плох был её импорт?

Благо.

Побольше бы такого импорта.

К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта.

Напомню, мы уже это много раз обсуждали.

Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ.

Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.

Плюс ремитансы заробитчан.

А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.

В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ.

Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"

Будивельник говорит все правильно.В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.Это большой позитив для экономики.Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ...Плох был её импорт?Благо.Побольше бы такого импорта.К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта.Напомню, мы уже это много раз обсуждали.Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ.Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.Плюс ремитансы заробитчан.А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ.Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!" Libo 2

Повідомлень: 6638 З нами з: 14.11.11 Подякував: 288 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 18:15 ребе Нок написав: И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.

Получится взять деньги но не потратить то уже другая история. И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.

Не так.

Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает. Не так.Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3351 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 18:22 Libo



Вместе с услугами данные по импорту-экспорту есть пока только за 1-е полугодие, и они осторожно позитивные, я бы сказал:



В млрд долларах США:



- импорт товаров = 25,7

- импорт услуг = 2,6

ИТОГО импорт = 28,3



- экспорт товаров = 23,3 млрд

- экспорт услуг = 5,4

ИТОГО экспорт = 28,7.



А вот "взрывной рост ПИИ" - один вопрос: сфига ли? Особенно учитывая отток капиталов с развивающихся рынков Вместе с услугами данные по импорту-экспорту есть пока только за 1-е полугодие, и они осторожно позитивные, я бы сказал:В млрд долларах США:- импорт товаров = 25,7- импорт услуг = 2,6ИТОГО импорт = 28,3- экспорт товаров = 23,3 млрд- экспорт услуг = 5,4ИТОГО экспорт = 28,7.А вот "взрывной рост ПИИ" - один вопрос: сфига ли?Особенно учитывая отток капиталов с развивающихся рынков zРадио

Повідомлень: 650 З нами з: 02.05.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 18:25 ЛАД написав: ребе Нок написав: И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.

Получится взять деньги но не потратить то уже другая история. И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.Получится взять деньги но не потратить то уже другая история. Не так.

Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает. Не так.Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает. Наскільки я памятаю

1 В Нафтогазу є борги перед державою попередніх періодів( коли його дофінансовували в звязку зі збитками від продажу газу населенню по зниженим цінам), щось мені в голові крутиться сумма близько 100 млрд грн...

2 Перед Нафтогазом є борги Облгазів

3 Якщо п1+п2=0 , але держава свої гроші (податки/дивіденти,акцизи) отримала , а за що Нафтогаз буде вести операційну діяльність ? Наскільки я памятаю1 В Нафтогазу є борги перед державою попередніх періодів( коли його дофінансовували в звязку зі збитками від продажу газу населенню по зниженим цінам), щось мені в голові крутиться сумма близько 100 млрд грн...2 Перед Нафтогазом є борги Облгазів3 Якщо п1+п2=0 , але держава свої гроші (податки/дивіденти,акцизи) отримала , а за що Нафтогаз буде вести операційну діяльність ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19728 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27 Libo написав: .............

Будивельник говорит все правильно.

В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.

Это большой позитив для экономики. .............Будивельник говорит все правильно.В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.Это большой позитив для экономики.

Во-первых, речь шла конкретно о "біогазових установках, вітрогенераторах чи фотопанелях".



Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ...

Плох был её импорт?

Благо.

Побольше бы такого импорта.

Абсолютно согласен.

Но, пожалуйста, цифры. Сколько у нас такого импорта? Какова его доля в общем импорте?

К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта.

Напомню, мы уже это много раз обсуждали.

Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ.

Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.

Тоже согласен. По услугам у нас чистый +. Но он далеко не перекрывает "-" по товарам.

Плюс ремитансы заробитчан.

А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.

Об этом уже много раз говорили.

С сиюминутной точки зрения это +, а в общем, в средне- и долгосрочной перспективе большой и жирный "-".

В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ.

Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"

Ох, как долго Вы это обещаете!

Вашими устами да мёд бы пить! Во-первых, речь шла конкретно о "біогазових установках, вітрогенераторах чи фотопанелях".Абсолютно согласен.Но, пожалуйста, цифры. Сколько у нас такого импорта? Какова его доля в общем импорте?Тоже согласен. По услугам у нас чистый +. Но он далеко не перекрывает "-" по товарам.Об этом уже много раз говорили.С сиюминутной точки зрения это +, а в общем, в средне- и долгосрочной перспективе большой и жирный "-".Ох, как долго Вы это обещаете!Вашими устами да мёд бы пить! Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3351 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27 grab написав: vovan_prm написав: serega_rubin написав: Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.



Переворот в сознании людей - занимает десятилетия. Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.

Конкретные примеры такой окупаемости привести можете?

Кроме последнего. Последнее очевидно. Конкретные примеры такой окупаемости привести можете?Кроме последнего. Последнее очевидно.

А давайте без винятків Мені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться? А давайте без винятківМені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться?

Имел в виду "Переворот в сознании людей" Имел в виду "Переворот в сознании людей" спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1756 З нами з: 09.09.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6697669866996700 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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