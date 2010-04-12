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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6697669866996700

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:10

  budivelnik написав:
  GDV29 написав:Так это же все завозиться из вне, то есть возрастает импорт, соответственно дисбалансы торгового и платежного балансов возрастают. Не совсем понятно, на чем можем к 24-26 укрепиться.
Воно то так... , але завезені сьогодні імпортні біогазові установки ( виробництво газу з відходів) , вітрогенератори чи фотопанелі -
а - тиснуть на курс вже сьогодні
б - завтра тиснути перестануть ( бо оплачені сьогодні)
в - завтра зменшать попит на енергоносії ( на рівень виробництва/генерації) а значить зменшать імпорт енергоносіїв ( тобто по відношенню до сьогодні коли і імпорт енергоносіїв і імпорт обладнання для генерації - виграш подвійний.


Будивельник говорит все правильно.
В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.
Это большой позитив для экономики.
Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ...
Плох был её импорт?
Благо.
Побольше бы такого импорта.
К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта.
Напомню, мы уже это много раз обсуждали.
Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ.
Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.
Плюс ремитансы заробитчан.
А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.
В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ.
Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:15

  ребе Нок написав:И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.
Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.

Не так.
Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:22

Libo

Вместе с услугами данные по импорту-экспорту есть пока только за 1-е полугодие, и они осторожно позитивные, я бы сказал:

В млрд долларах США:

- импорт товаров = 25,7
- импорт услуг = 2,6
ИТОГО импорт = 28,3

- экспорт товаров = 23,3 млрд
- экспорт услуг = 5,4
ИТОГО экспорт = 28,7.

А вот "взрывной рост ПИИ" - один вопрос: сфига ли? :mrgreen: Особенно учитывая отток капиталов с развивающихся рынков
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:25

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё.
Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.
Не так.
Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает.
Наскільки я памятаю
1 В Нафтогазу є борги перед державою попередніх періодів( коли його дофінансовували в звязку зі збитками від продажу газу населенню по зниженим цінам), щось мені в голові крутиться сумма близько 100 млрд грн...
2 Перед Нафтогазом є борги Облгазів
3 Якщо п1+п2=0 , але держава свої гроші (податки/дивіденти,акцизи) отримала , а за що Нафтогаз буде вести операційну діяльність ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27

  Libo написав:.............
Будивельник говорит все правильно.
В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал.
Это большой позитив для экономики.

Во-первых, речь шла конкретно о "біогазових установках, вітрогенераторах чи фотопанелях".

Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ...
Плох был её импорт?
Благо.
Побольше бы такого импорта.

Абсолютно согласен.
Но, пожалуйста, цифры. Сколько у нас такого импорта? Какова его доля в общем импорте?
К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта.
Напомню, мы уже это много раз обсуждали.
Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ.
Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.

Тоже согласен. По услугам у нас чистый +. Но он далеко не перекрывает "-" по товарам.
Плюс ремитансы заробитчан.
А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.

Об этом уже много раз говорили.
С сиюминутной точки зрения это +, а в общем, в средне- и долгосрочной перспективе большой и жирный "-".
В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ.
Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"

Ох, как долго Вы это обещаете!
Вашими устами да мёд бы пить!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27

  grab написав:
  vovan_prm написав:
  serega_rubin написав:Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.

Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.

Конкретные примеры такой окупаемости привести можете?
Кроме последнего. Последнее очевидно.

А давайте без винятків :) Мені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться?

Имел в виду "Переворот в сознании людей"
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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