GDV29 написав:Так это же все завозиться из вне, то есть возрастает импорт, соответственно дисбалансы торгового и платежного балансов возрастают. Не совсем понятно, на чем можем к 24-26 укрепиться.
Воно то так... , але завезені сьогодні імпортні біогазові установки ( виробництво газу з відходів) , вітрогенератори чи фотопанелі - а - тиснуть на курс вже сьогодні б - завтра тиснути перестануть ( бо оплачені сьогодні) в - завтра зменшать попит на енергоносії ( на рівень виробництва/генерації) а значить зменшать імпорт енергоносіїв ( тобто по відношенню до сьогодні коли і імпорт енергоносіїв і імпорт обладнання для генерації - виграш подвійний.
Будивельник говорит все правильно. В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал. Это большой позитив для экономики. Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ... Плох был её импорт? Благо. Побольше бы такого импорта. К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта. Напомню, мы уже это много раз обсуждали. Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ. Другая картина по услугам, где у нас положительная картина. Плюс ремитансы заробитчан. А они растут. Крепко растут и будут расти дальше. В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ. Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"
ребе Нок написав:И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё. Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.
Не так. Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ребе Нок написав:И тут снова. Ну кому я токачто писал!! Нафтогаз одалживает ярд $ на случай если придется покупать у газпрома 4 миллиарда кубов газа по предписанию арбитража. Иначе ему придется вынуть этот ярд $ из кабмина, межбанка, НБУ. Всё. Получится взять деньги но не потратить то уже другая история.
Не так. Если купят у Газпрома, то не купят у кого-то другого. "Лишние" 4 млрд. кубов никто покупать не будет. А на закупки деньги предусмотрены. Но, по-видимому, не хватает.
Наскільки я памятаю 1 В Нафтогазу є борги перед державою попередніх періодів( коли його дофінансовували в звязку зі збитками від продажу газу населенню по зниженим цінам), щось мені в голові крутиться сумма близько 100 млрд грн... 2 Перед Нафтогазом є борги Облгазів 3 Якщо п1+п2=0 , але держава свої гроші (податки/дивіденти,акцизи) отримала , а за що Нафтогаз буде вести операційну діяльність ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Libo написав:............. Будивельник говорит все правильно. В структуре импорта есть еще такая категория, которая потом будет называться инвестициями в основной капитал. Это большой позитив для экономики.
Во-первых, речь шла конкретно о "біогазових установках, вітрогенераторах чи фотопанелях".
Купили и импортировали машину по производству чипсов. Завтра начали на ней производить свои чипсы и перестали импортировать чипсы из-за рубежа, да еще и начали свои экспортировать, зарабатывать валюту на потеху нам, валютным спекулям ... Плох был её импорт? Благо. Побольше бы такого импорта.
Абсолютно согласен. Но, пожалуйста, цифры. Сколько у нас такого импорта? Какова его доля в общем импорте?
К выкладке ЛАДа относительно импорта-экспорта. Напомню, мы уже это много раз обсуждали. Паникёры нагнетают ссылась исключительно на данные импорта по ТОВАРАМ. Другая картина по услугам, где у нас положительная картина.
Тоже согласен. По услугам у нас чистый +. Но он далеко не перекрывает "-" по товарам.
Плюс ремитансы заробитчан. А они растут. Крепко растут и будут расти дальше.
Об этом уже много раз говорили. С сиюминутной точки зрения это +, а в общем, в средне- и долгосрочной перспективе большой и жирный "-".
В-третьих, на подходе взрывной рост ПИИ. Скоро будете опять, как в 2007-м: "Мне только в гривне! Засуньте ваши доллары себе в ж.!"
Ох, как долго Вы это обещаете! Вашими устами да мёд бы пить!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
serega_rubin написав:Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.
Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.
Конкретные примеры такой окупаемости привести можете? Кроме последнего. Последнее очевидно.
А давайте без винятків Мені якраз зрозумілі перші два пункта, а от що то за "Частотные регуляторы окупаются за недели." - прошу докладніше. Я розумію, що коли в побуті використовують 3-х фазний двигун підключений до мережі 220В то частотний перетворювач забеспечить більш ефективне його використання. Але врахувавши вартість перетворювача, збільшення ККД двигуна...невже таки за декілька тижнів окупиться?
Имел в виду "Переворот в сознании людей"
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val