ЛАД написав:Libo Особенно понравился п.1. И сплошной поток импорта! Вместо ПИИ.
А что? Сколько дали грекам, чтоб не останавливать барабан? Порядка 200 млрд. евро. И никто даже не пикнул, что это много. Американцы в зоне своей латиноамериканской ответственности своим мексикам и аргентинам отваливают многие десятки миллиардов за раз. А Украина важнее, перспективнее и привлекательнее, чем все эти страны, и для ЕС, и для США. Сплошной поток импорта будет обязательно и теперь уже навсегда. Обуют и оденут по моде. Всех. Как в Юджи Ямамото. Готовьтесь. Я знаю єто точно. https://www.youtube.com/watch?v=M0Z1mFGWO-w
А кто знает, что успело произойти по услугам за 3-й квартал, что такой огромный объем импорта?
Не знаю. Но чем этот год сильно отличается от предыдущего? (Если Вы не заметили, я в том посте дописал данные за 2017). Можно ли доверять данным? Обычно там цифры правильные. Будет время, попробую найти на Госстате.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
zРадио написав:А вот "взрывной рост ПИИ" - один вопрос: сфига ли?
Прекрасная, красивая страна, огромный потенциал, огромный рынок, почти готовая инфраструктура, созревшие для потребл*ятьства люди … Две незначительные проблемы. 1. Дать людям деньги и закрутить барабан. 2. Поломать руки олигархам и клептократической бюрократии. Всё остальное сделает рынок и приверженность демократическим ценностям и идеалам. Для масонов это сущий пустяк. Этот день для вас наступит внезапно.
Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.
ЛАД написав:Не знаю. Но чем этот год сильно отличается от предыдущего? (Если Вы не заметили, я в том посте дописал данные за 2017). Можно ли доверять данным? Обычно там цифры правильные. Будет время, попробую найти на Госстате.
Таки да - судя по прошлому году, данные за 2018 корректны.
Правда, все равно не приложу ума, какие такие услуги в одном только 3-м квартале, Украина регулярно покупает за границей на 5 млрд баксов
Что-нибудь офшорненькое? Надо будет поколупаться в географической структуре сего сегмента импорта
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 лис, 2018 19:59, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.
Будет полковник. Гетьман. Без дисциплины у вас не получается. Он вас быстро за пару-тройку лет строем в ЕС и в НАТО.
ihorkyiv написав:Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.
Будет полковник. Гетьман. Без дисциплины у вас не получается. Он вас быстро за пару-тройку лет строем в ЕС и в НАТО.
Гриценко? ... ну добре хоч не попрошенко
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4