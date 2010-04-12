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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6698669967006701

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:04

  ЛАД написав:Libo
Особенно понравился п.1. :)
И сплошной поток импорта! Вместо ПИИ.


А что?
Сколько дали грекам, чтоб не останавливать барабан?
Порядка 200 млрд. евро.
И никто даже не пикнул, что это много.
Американцы в зоне своей латиноамериканской ответственности своим мексикам и аргентинам отваливают многие десятки миллиардов за раз.
А Украина важнее, перспективнее и привлекательнее, чем все эти страны, и для ЕС, и для США.
Сплошной поток импорта будет обязательно и теперь уже навсегда.
Обуют и оденут по моде.
Всех.
Как в Юджи Ямамото.
Готовьтесь.
Я знаю єто точно.
https://www.youtube.com/watch?v=M0Z1mFGWO-w
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:13

Libo

В Юджи Ямамото, Куччи и Абибас итак китайцы и турки неплохо одевают :mrgreen:

А вообще троллите толсто. Игорь Беркут вам не родственник? :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:19

Libo
Обуют

это точно! :)

zРадио
А кто знает, что успело произойти по услугам за 3-й квартал, что такой огромный объем импорта?

Не знаю. Но чем этот год сильно отличается от предыдущего?
(Если Вы не заметили, я в том посте дописал данные за 2017).
Можно ли доверять данным? Обычно там цифры правильные. Будет время, попробую найти на Госстате.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:46

  Libo написав:
  zРадио написав:А вот "взрывной рост ПИИ" - один вопрос: сфига ли? :mrgreen:


Прекрасная, красивая страна, огромный потенциал, огромный рынок, почти готовая инфраструктура, созревшие для потребл*ятьства люди …
Две незначительные проблемы.
1. Дать людям деньги и закрутить барабан.
2. Поломать руки олигархам и клептократической бюрократии.
Всё остальное сделает рынок и приверженность демократическим ценностям и идеалам.
Для масонов это сущий пустяк.
Этот день для вас наступит внезапно.
8) 8) 8)

Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58

  ЛАД написав:Не знаю. Но чем этот год сильно отличается от предыдущего?
(Если Вы не заметили, я в том посте дописал данные за 2017).
Можно ли доверять данным? Обычно там цифры правильные. Будет время, попробую найти на Госстате.


Таки да - судя по прошлому году, данные за 2018 корректны.

Правда, все равно не приложу ума, какие такие услуги в одном только 3-м квартале, Украина регулярно покупает за границей на 5 млрд баксов :shock:

Что-нибудь офшорненькое? :mrgreen: Надо будет поколупаться в географической структуре сего сегмента импорта :D
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 лис, 2018 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:59

  ihorkyiv написав:Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.


Будет полковник. Гетьман. Без дисциплины у вас не получается.
Он вас быстро за пару-тройку лет строем в ЕС и в НАТО. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:11

  Libo написав:
  ihorkyiv написав:Якщо ви намолите, то неодмінно настане. Тільки - питання: а хто ж масон ?? Й.У.Л.Я - Золота Ручка, Ляшка Задньопривідний чи, прости, Господи, самого квартального Клоуна мали на увазі ?? З чиїм писком починати ікону малювати ?? Щиро вірю у вашу передбачливість.


Будет полковник. Гетьман. Без дисциплины у вас не получается.
Он вас быстро за пару-тройку лет строем в ЕС и в НАТО. 8)

Гриценко?
... ну добре хоч не попрошенко :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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