ЛАД написав: zРадио

Вопросы интересные, но ответов не знаю.

Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности.

Иначе грядущий займ абсолютно непонятен.

текущая цель уходящей власти нахапать побольше в оставшееся время, % вторичен, логики не ищите...

Саме так. Ціль була такою та не змінювалася, хіба що темпи та тактика/техніка "хапання".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell