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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6699670067016702

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:59

  edvardd написав:
  ЛАД написав:zРадио
Вопросы интересные, но ответов не знаю.
Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности.
Иначе грядущий займ абсолютно непонятен.
Тем более, под такие %, под которые он возможен.

текущая цель уходящей власти нахапать побольше в оставшееся время, % вторичен, логики не ищите...

Саме так. :? Ціль була такою та не змінювалася, хіба що темпи та тактика/техніка "хапання".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12

  ЛАД написав:
  centurionus написав:
  ЛАД написав:вместо газа придётся закупать минудобрения и пр. химию, что обойдётся дороже.

Це твердження було б вірним для "правильної" економіки. В місцевих умовах все може бути навпаки.

Не буду сперечатися.
Але за рахунок чого?

Наприклад, зменшення мит (по аналогії із "захистом" т.зв. "вітчизняного автовиробника"). Крім того, зв'язка завод з виробництва добрив ф. + облгази ф. навіює думки про "схематози".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:22

  edvardd написав:Один з найбагатших людей планети, американець Білл Гейтс представив розроблений його фондом інноваційний унітаз, у якому немає необхідності зливати воду. Мільярдер презентував його на виставці Reinvented Toilet Expo в Китаї.
В унітазі від Білла Гейтса немає зливної системи і він не підключається до каналізації. Замість цього в удосконаленому туалеті будуть спеціальні хімікати, які перероблятимуть відходи на добриво.
Мільярдер обіцяє, що винахід вже скоро тестуватимуть і випустять на ринок. Фонд імені Білла Гейтса, який розробляв пристрій, за сім років витратив на нього 200 млн. доларів.

будем ржать когда Эдвард через годик второй встанет в очередь за таким туалетом :lol:
Востаннє редагувалось bamper в Сер 07 лис, 2018 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:43

  bamper написав:будем жрать когда Эдвард через годик второй встанет в очередь за таким туалетом :lol:


Жри-жри :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46

Минфин привлек всего 0,6 млрд.грн и 22 млн.долларов.
А завтра будет весело , будет погашение 6,1 млрд.грн ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54

  zzzzzz написав:Минфин привлек всего 0,6 млрд.грн и 22 млн.долларов.
А завтра будет весело , будет погашение 6,1 млрд.грн ))

Ага, НБУ неплохо заработает на продаже за счет разницы :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:01

Alex2006
На продаже чего ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03

  zzzzzz написав:Alex2006
На продаже чего ?

Доллара, естественно. То, что наскупали за последние 2 сессии, завтра могут продать с профитом, а когда рынок переварит этот вброс гривны - снова откупить дешевле :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:05

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
На продаже чего ?

Доллара, естественно. То, что наскупали за последние 2 сессии, завтра могут продать с профитом, а когда рынок переварит этот вброс гривны - снова откупить дешевле :)


А зачем НБУ продавать ? МВФ еще кредит не дал НБУ , и когда это будет не ясно. В любом случае НБУ надо наращивать собственные резервы, а еще НБУ надо платить %% по кредитам.

Кстати завтрашнее погашение на межбанке появится только в пятницу
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 6699670067016702
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