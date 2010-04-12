Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:59
edvardd написав: ЛАД написав: zРадио
Вопросы интересные, но ответов не знаю.
Сильно подозреваю, что "свободный денежный поток" Нафтогаза - фикция, бухгалтерские фокусы, весьма далёкие от реальности.
Иначе грядущий займ абсолютно непонятен.
Тем более, под такие %, под которые он возможен.
текущая цель уходящей власти нахапать побольше в оставшееся время, % вторичен, логики не ищите...
Саме так.
Ціль була такою та не змінювалася, хіба що темпи та тактика/техніка "хапання".
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centurionus
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12
ЛАД написав: centurionus написав: ЛАД написав:
вместо газа придётся закупать минудобрения и пр. химию, что обойдётся дороже.
Це твердження було б вірним для "правильної" економіки. В місцевих умовах все може бути навпаки.
Не буду сперечатися.
Але за рахунок чого?
Наприклад, зменшення мит (по аналогії із "захистом" т.зв. "вітчизняного автовиробника"). Крім того, зв'язка завод з виробництва добрив ф. + облгази ф. навіює думки про "схематози".
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centurionus
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:22
edvardd написав:
Один з найбагатших людей планети, американець Білл Гейтс представив розроблений його фондом інноваційний унітаз, у якому немає необхідності зливати воду. Мільярдер презентував його на виставці Reinvented Toilet Expo в Китаї.
В унітазі від Білла Гейтса немає зливної системи і він не підключається до каналізації. Замість цього в удосконаленому туалеті будуть спеціальні хімікати, які перероблятимуть відходи на добриво.
Мільярдер обіцяє, що винахід вже скоро тестуватимуть і випустять на ринок. Фонд імені Білла Гейтса, який розробляв пристрій,
за сім років витратив на нього 200 млн. доларів
.
будем ржать когда Эдвард через годик второй встанет в очередь за таким туалетом
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bamper
в Сер 07 лис, 2018 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46
Минфин привлек всего 0,6 млрд.грн и 22 млн.долларов.
А завтра будет весело , будет погашение 6,1 млрд.грн ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:54
zzzzzz написав:
Минфин привлек всего 0,6 млрд.грн и 22 млн.долларов.
А завтра будет весело , будет погашение 6,1 млрд.грн ))
Ага, НБУ неплохо заработает на продаже за счет разницы
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:01
Alex2006 На продаже чего ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03
zzzzzz написав: Alex2006
На продаже чего ?
Доллара, естественно. То, что наскупали за последние 2 сессии, завтра могут продать с профитом, а когда рынок переварит этот вброс гривны - снова откупить дешевле
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:05
Alex2006 написав: zzzzzz написав: Alex2006
На продаже чего ?
Доллара, естественно. То, что наскупали за последние 2 сессии, завтра могут продать с профитом, а когда рынок переварит этот вброс гривны - снова откупить дешевле
А зачем НБУ продавать ? МВФ еще кредит не дал НБУ , и когда это будет не ясно. В любом случае НБУ надо наращивать
собственные резервы
, а еще НБУ надо платить %% по кредитам.
Кстати завтрашнее погашение на межбанке появится только в пятницу
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 01:06
zРадио написав:
......
Вместе с услугами данные по импорту-экспорту есть пока только за 1-е полугодие, и они осторожно позитивные, я бы сказал:
В млрд долларах США: ....
- импорт услуг = 2,6
....
- экспорт услуг = 5,4
.....
Кстати, вопрос. Откуда эти цифры?
На том же
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2018
за 1-е полугодие
- импорт услуг - 3271 + 3657 = 6928 млн. долл.
- экспорт услуг - 3403 + 3887 = 7290 млн. долл.
Итого всего +362 млн. долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
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