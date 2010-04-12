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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6700670167026703

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 01:16

  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
Вместе с услугами данные по импорту-экспорту есть пока только за 1-е полугодие, и они осторожно позитивные, я бы сказал:

В млрд долларах США: ....
- импорт услуг = 2,6
....
- экспорт услуг = 5,4
.....

Кстати, вопрос. Откуда эти цифры?
На том же https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2018 за 1-е полугодие
- импорт услуг - 3271 + 3657 = 6928 млн. долл.
- экспорт услуг - 3403 + 3887 = 7290 млн. долл.
Итого всего +362 млн. долл.


Госстат -> экономическая статистика -> внешнеэкономическая деятельность -> внешняя торговля услугами. Любой из отчетов открываете - и такие цифры дает за 1-е полугоде 2018.
http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Да и finance.ua эти же цифры перепечатывает :D
https://news.finance.ua/ru/news/-/43242 ... a-2-8-mlrd

Вчитался в ваш линк - платежный баланс смОтрите, а не торговый. А это как отчетность предприятия: движение кэша - одно, а учетные доходы/расходы - другое.

Поэтому, возвращаясь к сальдо внешней торговли (товары + услуги) за 9 мес - скорее всего, там либо ноль, либо около того (а не большой минус), т.к. резко положительное сальдо торговли услугами за 3-й кв никуда не делось.

Но для финальных выводов, конечно, лучше дождаться публикации корректной статистики Госстатом
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 02:25

Что-то сегодня zzzzzz не сообщил (или я прозевал):
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 608,626 млн грн и 21,478 млн долл. Читайте такжеМинфин подтвердил выпуск евробондов на $2 миллиарда Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 147, 238 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно. Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых. Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,210 млрд грн.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/stockmarket/10327596-minfin-prodolzhaet-odalzhivat-dengi-na-vnutrennem-rynke.html
Основная сумма 470 651 961,96 грн привлечена на 91 день и 78 894 228,00 грн на 394 дня. На 147 дней - всего 6 972 504,72 грн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 лис, 2018 02:52, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 02:27

"[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно богатые слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов", - заявили в НБУ.

По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора - весомый источник наполнения государственного бюджета.

Вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

"Налогообложение процентных доходов - только один, и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловливаются уровнем доходов населения, динамикой и ожиданием относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе", - отметили в НБУ.

Представители Нацбанка считают, что рынок "уже приспособился к этому налогу и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора".

https://kurs.com.ua/novost/87785-nbu-ne-vidit-smisla-otmenjat-nalogi-na-procenti-po-depozitam/
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 02:35

Уже писал об этом, но теперь сообщение на сайте НБУ:
За попередніми даними, станом на 1 листопада 2018 року міжнародні резерви України становили 16 737,0 млн дол. США (в еквіваленті). За місяць вони зросли на 0,6%.
....
Варто зазначити, що дані на початок листопада не враховували нещодавнє розміщення Урядом єврооблігацій. Завдяки отриманню коштів, які надійшли від цього розміщення, станом на 5 листопада міжнародні резерви України зросли до 18 069 млн дол. США, що відповідає 3,0 місяця майбутнього імпорту.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=81129780&cat_id=55838

И ещё. Из https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81129718 следует, что решение по сохранению ставки 18% принято 5 голосами против 5. Причём из комментария следует (на мой взгляд), что 12-13 декабря весьма вероятно повышение ещё на 0,5%.
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