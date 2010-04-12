Вчитался в ваш линк - платежный баланс смОтрите, а не торговый. А это как отчетность предприятия: движение кэша - одно, а учетные доходы/расходы - другое.
Поэтому, возвращаясь к сальдо внешней торговли (товары + услуги) за 9 мес - скорее всего, там либо ноль, либо около того (а не большой минус), т.к. резко положительное сальдо торговли услугами за 3-й кв никуда не делось.
Но для финальных выводов, конечно, лучше дождаться публикации корректной статистики Госстатом
Что-то сегодня zzzzzz не сообщил (или я прозевал):
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 608,626 млн грн и 21,478 млн долл. Читайте такжеМинфин подтвердил выпуск евробондов на $2 миллиарда Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 147, 238 и 364 дня со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно. Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых. Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,210 млрд грн.
"[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно богатые слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов", - заявили в НБУ.
По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора - весомый источник наполнения государственного бюджета.
Вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.
"Налогообложение процентных доходов - только один, и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловливаются уровнем доходов населения, динамикой и ожиданием относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе", - отметили в НБУ.
Представители Нацбанка считают, что рынок "уже приспособился к этому налогу и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора".
Уже писал об этом, но теперь сообщение на сайте НБУ:
За попередніми даними, станом на 1 листопада 2018 року міжнародні резерви України становили 16 737,0 млн дол. США (в еквіваленті). За місяць вони зросли на 0,6%. .... Варто зазначити, що дані на початок листопада не враховували нещодавнє розміщення Урядом єврооблігацій. Завдяки отриманню коштів, які надійшли від цього розміщення, станом на 5 листопада міжнародні резерви України зросли до 18 069 млн дол. США, що відповідає 3,0 місяця майбутнього імпорту.