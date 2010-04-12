edvardd написав:Доллар, акции и сырье дешевеют в ответ на новость о том, что власть в палате представителей перешла в руки Демократов. Усиление позиции Демократов в палате представителей влечет за собой некоторую неопределенность в вопросах экономической и внешней политики. Отсюда некоторая склонность к уходу от рисков, которая вряд ли останется с нами надолго. Валюты. Американский доллар отступает по всему спектру рынка, включая рисковые активы, такие как новозеландский и австралийский доллары. Иена укрепилась на 0.2% относительно уровней открытия, пользуясь своим статусом валюты-убежища.
Так євро подорожчав на 0.25% до 1.1456 на момент
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
А где вы увидели объявление о новом размещении в четверг ? На сайте Минфина я не нашел такого.
06 ноября, ошибка
Кстати, вчерашнее размещение можно назвать грустным, с точки зрения здравого смысла сегодня будет вполне логичным привлечь эти деньги назад, но есть один нюанс. Надо знать кто получит и сколько денег. Если погасят ОВГЗ из собственности НБУ тогда нормально, можно не привлекать.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.20 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,90/27,92 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, по всей видимости, из-за признаков серьезного сжатия гривневой ликвидности.
Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 11.00 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились до 27,88/27,90 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.
Евро по сравнению с 06 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1415, повысившись до $1,1455 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1464 на открытии торгов в Европе.
Регулятор не задержался с реакцией на этот откат, анонсировав проведение валютного аукциона по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки на участие надо успеть подать до 11.30 Киева. Рынок отреагировал на это известие сужением спреда курса СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.
Дата: 07 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.09
Мелкий опт «неформал»
$ 28,02/28,07 UAH/USD EUR 31,95/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).
На открытии торгов 07 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в относительном равновесии при некотором преобладании «приноса».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).
На старте торгов 07 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов. Последних было чуть больше.