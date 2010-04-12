Додано: Сер 07 лис, 2018 11:20

Привет из Днепра-2



Регулятор не задержался с реакцией на этот откат, анонсировав проведение валютного аукциона по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки на участие надо успеть подать до 11.30 Киева.

Рынок отреагировал на это известие сужением спреда курса СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.



Дата: 07 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 11.09



Мелкий опт «неформал»



$ 28,02/28,07 UAH/USD

EUR 31,95/32,10 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).



На открытии торгов 07 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в относительном равновесии при некотором преобладании «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).



На старте торгов 07 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов. Последних было чуть больше.



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