zzzzzz написав:ЛАД
Я сообщил , только кратко)
viewtopic.php?p=4492039#p4492039
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Прошу прощения, утром увидел. Вечером мне несколько постов почему-то не показало.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:45
Прошу прощения, утром увидел. Вечером мне несколько постов почему-то не показало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:50
Привет из Днепра-3
Около 11.46 Киева стали известны цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,9050 UAH/USD и средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD. На этом фоне курс доллара на межбанке вырос к 27,90/27,91 UAH/USD.
Дата: 07 ноября 2018 г. на 11.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,98/28,04 UAH/USD
€ 32,070/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
US
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:00
"схематози" были всегда. Это одна из главных причин, по кот. требовали повышение цен для населения (точнее, выравнивание цен для населения и юрлиц). Рост цен на газ уменьшает профит от таких операций.
Об уменьшении налогов или др. льготах для производителей удобрений пока вроде ничего не слышно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:32
Привет из Днепра-4
К 12.22 доллар, пролонгировав медленное восстановление, приподнялся на межбанке к цифре 27,905/27,915 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,03 коп., составив 27,8980 UAH/USD.
Дата: 07 ноября 2018 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,04/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
US
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:03
Привет из Днепра-5
Вскоре стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. На «мероприятие» было подано заявок на $92,70 млн., из которых удовлетворили на $57,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013, цена отсечки – 27,9050, максимальный – 28,000 UAH/USD.
К 12.50 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,905/27,915 UAH/USD.
По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,905/27,915 UAH/USD.
На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
US
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:20
Re: Валютный рынок в контексте
Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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