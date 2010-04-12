RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6702670367046705

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:45

  zzzzzz написав:ЛАД
Я сообщил , только кратко)
viewtopic.php?p=4492039#p4492039
...

Прошу прощения, утром увидел. Вечером мне несколько постов почему-то не показало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:50

Привет из Днепра-3

Около 11.46 Киева стали известны цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,9050 UAH/USD и средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD. На этом фоне курс доллара на межбанке вырос к 27,90/27,91 UAH/USD.

Дата: 07 ноября 2018 г. на 11.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,98/28,04 UAH/USD
€ 32,070/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68389
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4348 раз.
Подякували: 7879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:00

  centurionus написав:
  ЛАД написав:
  centurionus написав:
ЛАД писал:
вместо газа придётся закупать минудобрения и пр. химию, что обойдётся дороже.

Це твердження було б вірним для "правильної" економіки. В місцевих умовах все може бути навпаки.

Не буду сперечатися.
Але за рахунок чого?

Наприклад, зменшення мит (по аналогії із "захистом" т.зв. "вітчизняного автовиробника"). Крім того, зв'язка завод з виробництва добрив ф. + облгази ф. навіює думки про "схематози".

"схематози" были всегда. Это одна из главных причин, по кот. требовали повышение цен для населения (точнее, выравнивание цен для населения и юрлиц). Рост цен на газ уменьшает профит от таких операций.
Об уменьшении налогов или др. льготах для производителей удобрений пока вроде ничего не слышно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10856
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:32

Привет из Днепра-4

К 12.22 доллар, пролонгировав медленное восстановление, приподнялся на межбанке к цифре 27,905/27,915 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,03 коп., составив 27,8980 UAH/USD.

Дата: 07 ноября 2018 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,04/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB

На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.

Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68389
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4348 раз.
Подякували: 7879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:03

Привет из Днепра-5

Вскоре стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. На «мероприятие» было подано заявок на $92,70 млн., из которых удовлетворили на $57,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013, цена отсечки – 27,9050, максимальный – 28,000 UAH/USD.

К 12.50 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,905/27,915 UAH/USD.

По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,905/27,915 UAH/USD.
На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68389
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4348 раз.
Подякували: 7879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 962
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6702670367046705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6478 1369875
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 12:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1543262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63542)
07.11.2018 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.