RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6703670467056706

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:38

  komp написав:
  Captain Obvious написав:Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.

Вай-вай-вай, что делается! Секта пятидесятников в шоке, в Пивденном три кассы отлистывают по 27,97 аж гай шумит!

за сколько евро отдают, если не сложно?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13252
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:41

Yuri_T

Евро в Пивдененом 31,77/32,28
GDV29
 
Повідомлень: 324
З нами з: 25.11.13
Подякував: 194 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:41

Captain Obvious

8)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 02.03.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:51

Долярчик может так получится что цены еще назад чтото отыграют.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Сер 07 лис, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 02.03.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.

Я на эту тему писал еще в конце августа - предполагаю полную смену тренда, вплоть до минимума зимой и максимума летом в 2019
Ибо нечего зарабатывать на полугодовых качелях
Ну и второе - у регулятора именно сейчас есть все рычаги, поэтому как запланируют - так и сделают
Влияние рынка минимально
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 07 лис, 2018 14:02, всього редагувалось 2 разів.
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 390
З нами з: 25.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:59

  Captain Obvious написав:Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.

Пропустили "+создание новых".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 лис, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:26

  Captain Obvious написав:Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.

Что не так? Укрепили гривну, купили подешевевший доллар, раздали долги. Вы привыкли наоборот? :lol:
п.с. В обед в Киеве, купил в обменке при магазине 1К по 28,03. Встречал ещё парочку с таким курсом, а остальные от ,05 до ,15 :oops:
sav
 
Повідомлень: 117
З нами з: 10.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:47

К вопросу зачем занимают.
"Сегодня принимаем решение о выделении 500 млн грн. на выплату заработных плат и покрытие убытков украинских шахт, которые находятся в государственной собственности", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла решение выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн. дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Однако, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, на 17 октября из 1,4 млрд грн. предусмотренных законом средств на выплату задолженности горнякам было направлено всего 113 млн грн. На тот момент министр сообщал, что проблема состоит в отсутствии средств, и ведомство совместно с Министерством финансов ищет пути решения.

https://minprom.ua/news/248790.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:51

  komp написав:
  Captain Obvious написав:Вакханалия.
Ноябрь, Украина, надвигающаяся раздача долгов.
Гривна укрепляетъся.

Вай-вай-вай, что делается! Секта пятидесятников в шоке, в Пивденном три кассы отлистывают по 27,97 аж гай шумит!

Есть гривна для покупки $250-300. Уже стоит брать в Пивденном или еще денек подождать, может еще опустится? на МБ вробе НБУ сегодня выкупал с аукциона
kolyuchy
 
Повідомлень: 254
З нами з: 17.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:55

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров не допустить разбалансировку денежно-кредитного рынка в конце 2018 – начале 2019 гг. Об этом говорится в решении совета Нацбанка, опубликованном НБУ.

Совет Нацбанка рекомендовал Кабмину не допустить усиления девальвационного давления на курс гривны из-за сезонного роста предложения денег за счет государственных расходов, как это было в предыдущие годы.

Для этого необходимо безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики денег на едином казначейском счету, а также обеспечить равномерные и прогнозируемые бюджетные платежи и возмещение НДС.

Кроме того, совет рекомендовал для снижения уязвимости государственных финансов к валютным рискам придерживаться политики постепенного замещения валютных займов гривневыми.

https://minprom.ua/news/248769.html
К сожалению, на сайте НБУ такого не нашёл.
Зато увидел такое:
На засіданні Ради було зазначено, що Україна має високе співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 72% станом на початок 2018 року. Таке співвідношення перевищує норму Бюджетного кодексу України, згідно з якою загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% ВВП.
....
В структурі державного боргу питома вага запозичень в іноземних валютах становить близько 70%. Така валютна структура держборгу посилює вразливість фінансової системи України до валютних шоків, а з урахуванням тенденції укріплення долара по відношенню до інших валют, загрожує збільшенням витрат на обслуговування боргових зобов’язань. Існує валютний ризик – враховуючи, що майже дві третини боргових зобов’язань номіновані в іноземній валюті, девальвація гривні ускладнить погашення й обслуговування державного боргу.

Як було зазначено на засіданні Ради, збереження зовнішньої фінансової стійкості в короткостроковій перспективі (з урахуванням пікових виплат по державному та гарантованому державою боргу у 2019-2021 роках) потребує продовження співпраці з МВФ та іншими ключовими офіційними кредиторами.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=80799357&cat_id=38505341
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3351 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
2
2
4
  #<1 ... 6703670467056706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kolyuchy, Siris, ЛАД, ЧИА і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6478 1369893
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 12:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1543301
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63566)
07.11.2018 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.