Я на эту тему писал еще в конце августа - предполагаю полную смену тренда, вплоть до минимума зимой и максимума летом в 2019 Ибо нечего зарабатывать на полугодовых качелях Ну и второе - у регулятора именно сейчас есть все рычаги, поэтому как запланируют - так и сделают Влияние рынка минимально
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 07 лис, 2018 14:02, всього редагувалось 2 разів.
Что не так? Укрепили гривну, купили подешевевший доллар, раздали долги. Вы привыкли наоборот? п.с. В обед в Киеве, купил в обменке при магазине 1К по 28,03. Встречал ещё парочку с таким курсом, а остальные от ,05 до ,15
"Сегодня принимаем решение о выделении 500 млн грн. на выплату заработных плат и покрытие убытков украинских шахт, которые находятся в государственной собственности", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.
Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла решение выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн. дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Однако, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, на 17 октября из 1,4 млрд грн. предусмотренных законом средств на выплату задолженности горнякам было направлено всего 113 млн грн. На тот момент министр сообщал, что проблема состоит в отсутствии средств, и ведомство совместно с Министерством финансов ищет пути решения.
Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров не допустить разбалансировку денежно-кредитного рынка в конце 2018 – начале 2019 гг. Об этом говорится в решении совета Нацбанка, опубликованном НБУ.
Совет Нацбанка рекомендовал Кабмину не допустить усиления девальвационного давления на курс гривны из-за сезонного роста предложения денег за счет государственных расходов, как это было в предыдущие годы.
Для этого необходимо безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики денег на едином казначейском счету, а также обеспечить равномерные и прогнозируемые бюджетные платежи и возмещение НДС.
Кроме того, совет рекомендовал для снижения уязвимости государственных финансов к валютным рискам придерживаться политики постепенного замещения валютных займов гривневыми.
На засіданні Ради було зазначено, що Україна має високе співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 72% станом на початок 2018 року. Таке співвідношення перевищує норму Бюджетного кодексу України, згідно з якою загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% ВВП. .... В структурі державного боргу питома вага запозичень в іноземних валютах становить близько 70%. Така валютна структура держборгу посилює вразливість фінансової системи України до валютних шоків, а з урахуванням тенденції укріплення долара по відношенню до інших валют, загрожує збільшенням витрат на обслуговування боргових зобов’язань. Існує валютний ризик – враховуючи, що майже дві третини боргових зобов’язань номіновані в іноземній валюті, девальвація гривні ускладнить погашення й обслуговування державного боргу.
Як було зазначено на засіданні Ради, збереження зовнішньої фінансової стійкості в короткостроковій перспективі (з урахуванням пікових виплат по державному та гарантованому державою боргу у 2019-2021 роках) потребує продовження співпраці з МВФ та іншими ключовими офіційними кредиторами.