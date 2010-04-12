Додано: Сер 07 лис, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 5,95 коп., на торгах среды укрепился на 5,88 коп., оказавшись на уровне 27,8970 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.20 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронили ее курс 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец», уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD.

Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева.

Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на межбанке сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.



К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.



Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на межбанке до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.



Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн.

Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.



Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке обострилась нехватка гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Во-вторых, на рынке сохранилось изобилие накопленной к среде валюты, которое 07-го дополнилось выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



В-третьих, вопреки ожиданиям, участвовавшие в торгах нерезиденты уже в дебюте сессии инициировали агрессивные продажи доллара. Вероятно, «варягам» не хватало гривни на альтернативные валютному рынку проекты, например, на рынок ОВГЗ.



В-четвертых, снижению курса доллара благоприятствовал регулятор, выкупивший на валютном аукционе лишь 50% заявок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке, вопреки ожиданиям, сохранился «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к среде заметно увеличивается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, если накануне регулятор анонимно выкупил с платформы Matching до $30,0 млн., нынче на аукционе его покупки выросли почти вдвое, до $57,40 млн.



Дата: 07 ноября 2018 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00-02/28,06-07 UAH/USD)

€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4170/0,423 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.

Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать менее обе позиции в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил прогресс на участке ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Дата: 07 ноября 2018 г. 16.12

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00/28,05 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 28,02/28,07 UAH/USD)

€ 32,04-05/32,10-15 UAH/EUR (с утра 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая не нуждалась в ценовой поддержке из-за ее «естественности».



На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры понизили действующие цены в паре доллар-гривня сообразно состоянию дел на валютном межбанке, и приподняли курс евро, как того требовала пара евродоллар на мировом рынке forex.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка способствовал прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 07-го от дилеров столицы «четверку с минусом», немного повысили показатели предыдущей сессии.







Дата: 07 ноября 2018 г. на 16.03



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,05/28,09 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,09 UAH/USD)

€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,15 UAH/EUR)

RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)



US



