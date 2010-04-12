Вай-вай-вай, что делается! Секта пятидесятников в шоке, в Пивденном три кассы отлистывают по 27,97 аж гай шумит!
Есть гривна для покупки $250-300. Уже стоит брать в Пивденном или еще денек подождать, может еще опустится? на МБ вробе НБУ сегодня выкупал с аукциона
А вам сохранить или заработать? Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе. Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал ? Поделитесь инсайдом.
p_vovk74 написав:А вам сохранить или заработать? Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе. Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал ? Поделитесь инсайдом.
У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупал ЗЫ на маршрутки денег не трачу
p_vovk74 написав:А вам сохранить или заработать? Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе. Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал ? Поделитесь инсайдом.
У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупал ЗЫ на маршрутки денег не трачу
Вай-вай-вай, что делается! Секта пятидесятников в шоке, в Пивденном три кассы отлистывают по 27,97 аж гай шумит!
Есть гривна для покупки $250-300. Уже стоит брать в Пивденном или еще денек подождать, может еще опустится? на МБ вробе НБУ сегодня выкупал с аукциона
Вчера в Пивденном было 28,00. Сегодня 27,97. Сейчас снова он восстановил на продажу 28,00 . Я не стал за копейками гоняться, вчера взял в Пивденном 2000$ по 28,00. Честно говоря сейчас намного спокойнее, хоть и представить что опуститься курс до 27,70-27,90. Нервы дороже. С большей вероятностью вверх скакануть может, и можно не успеть и потерять тек. курс.)
p_vovk74 написав:А вам сохранить или заработать? Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе. Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал ? Поделитесь инсайдом.
У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупал ЗЫ на маршрутки денег не трачу
Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя. Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит? Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает. Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат. Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...
Zebra написав:суммой в 100 баксов нечего даже заморачиваться
А с какой суммы надо начинать заморачиваться?
p_vovk74 написав:Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя. Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит? Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает. Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат. Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...
Да все верно. Брать-сливать с целью заработка нужно всегда ступеньками - тогда шанс получить хороший средний курс слива-откупа выше, чем при попытке ловить пики. Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 5,95 коп., на торгах среды укрепился на 5,88 коп., оказавшись на уровне 27,8970 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.20 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронили ее курс 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец», уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD. Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева. Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на межбанке сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.
К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.
Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на межбанке до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.
Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн. Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.
Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.
Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке обострилась нехватка гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Во-вторых, на рынке сохранилось изобилие накопленной к среде валюты, которое 07-го дополнилось выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.
В-третьих, вопреки ожиданиям, участвовавшие в торгах нерезиденты уже в дебюте сессии инициировали агрессивные продажи доллара. Вероятно, «варягам» не хватало гривни на альтернативные валютному рынку проекты, например, на рынок ОВГЗ.
В-четвертых, снижению курса доллара благоприятствовал регулятор, выкупивший на валютном аукционе лишь 50% заявок.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 ноября выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке, вопреки ожиданиям, сохранился «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
Во-вторых, к среде заметно увеличивается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
В-третьих, если накануне регулятор анонимно выкупил с платформы Matching до $30,0 млн., нынче на аукционе его покупки выросли почти вдвое, до $57,40 млн.
Дата: 07 ноября 2018 г. 16.12 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,05 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 28,02/28,07 UAH/USD) € 32,04-05/32,10-15 UAH/EUR (с утра 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая не нуждалась в ценовой поддержке из-за ее «естественности».
На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры понизили действующие цены в паре доллар-гривня сообразно состоянию дел на валютном межбанке, и приподняли курс евро, как того требовала пара евродоллар на мировом рынке forex.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов. На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка способствовал прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 07-го от дилеров столицы «четверку с минусом», немного повысили показатели предыдущей сессии.
Дата: 07 ноября 2018 г. на 16.03
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,09 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,04/28,09 UAH/USD) € – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,28 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,15 UAH/EUR) RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)