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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6705670667076708

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:13

заходив в укргаз. Не продали ані цента.
Зробили такі очі, ніби я зайшов в молочний магазин і прошу продати $

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

  ребе Нок написав:Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

а якщо перепутав сотки, тоді банкрот?

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

  rils33 написав:Заходил сегодня в пивденный в обед, валюты не было никакой=) Киев

Это что гора Афон?
Сегодня все паломники ломанулись в южный? :lol:

А больше банков не было в Киеве?белочки(27.96)и укргаза(98),а то можно подумать,что один пивденный контролирует всю столичную розничную сеть,если там нет,значит нигде нет,не позорьтесь,в столице нет валюты?!это просто петросянщина высшего левела)))

А что это сегодня было?
Если бы не помощь НБУ то могли бы и 27.70-27.80 увидеть?
А что если на выборы устроят например 27...26....25,ведь мы все помним 13 зубами,а потом 25 через пару месяцев :shock:

п.с. вот что значит осенняя инфляция,булочки с проездом поднялись в цене,газ на подходе с отоплением,уже на валюту всем пох,прибегает НБУ и с выпученными глазами не знает какие припарки рынку делать,то матчингом всю неделю обходился,сегодня вообще весенний аукцион на 100 лямов закатил,не иначе как пир во время дорогих долгов)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки Зображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

  kolyuchy написав:А с какой суммы надо начинать заморачиваться?
Я вообще не заморачиваюсь! Приобрёл 4 никчемных бумажки па 28.10,сижу в проезде и жду ствнцию 29,10! Можно конечно кататься на качельках и ловить 5-10 коп на 1$,но выхлоп не стоит того,чтобы рисковать и каждый день и бегать с сотней и сливаться ступеньками!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:25

  Senkiv написав:
  ребе Нок написав:Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

а якщо перепутав сотки, тоді банкрот?

*Відправлено з Чату

Тогда к окулисту :wink:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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