заходив в укргаз. Не продали ані цента.
Зробили такі очі, ніби я зайшов в молочний магазин і прошу продати $
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:13
заходив в укргаз. Не продали ані цента.
Зробили такі очі, ніби я зайшов в молочний магазин і прошу продати $
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
а якщо перепутав сотки, тоді банкрот?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
Это что гора Афон?
Сегодня все паломники ломанулись в южный?
А больше банков не было в Киеве?белочки(27.96)и укргаза(98),а то можно подумать,что один пивденный контролирует всю столичную розничную сеть,если там нет,значит нигде нет,не позорьтесь,в столице нет валюты?!это просто петросянщина высшего левела)))
А что это сегодня было?
Если бы не помощь НБУ то могли бы и 27.70-27.80 увидеть?
А что если на выборы устроят например 27...26....25,ведь мы все помним 13 зубами,а потом 25 через пару месяцев
п.с. вот что значит осенняя инфляция,булочки с проездом поднялись в цене,газ на подходе с отоплением,уже на валюту всем пох,прибегает НБУ и с выпученными глазами не знает какие припарки рынку делать,то матчингом всю неделю обходился,сегодня вообще весенний аукцион на 100 лямов закатил,не иначе как пир во время дорогих долгов)))
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:22
Re: Валютный рынок в контексте
Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки
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