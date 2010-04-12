Тю! На 4 бумажках-это отличный выхлоп! А с учётом того,что спрыгнул с поезда на станции 29,10,а может даже и выше,прокрутить монетки,а летом запрыгнуть в поезд на станции 27-то можно получить хорощий профит! Главное успеть запрыгнуть обратно в поезд!
Особо не читаю ваши посты, этот тоже не дочитал, а в пивденный зашел ради интереса, т к тут писали, что отдает валюту даром)вот и решил попытать удачу, оказалось не все так гладко, как пишут) а так сегодня купил по 28.02
Понятное дело, что если много желающих, отделение банка не может одномоментно удовлетворить всех хотелки. Тем более сегодня когда курс пробил 28,00 и думаю желающих купить очень много сегодня было в Пивденном. Но еще раз повторюсь я вчера спокойно 2000$ купил в Пивденном, и если были бы еще ресурсы, то столько же смог бы сразу снова купить в том же отделении ( отделение не в областном центре). Кстате Пивденному респект, не одного раза не было случая, чтобы не было валюты на продажу.
vovan_prm написав:Думаю Евро потрогает 1,15. А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения. Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.
Валютный рынок в контексте Есть касание 1,15. Событие состоялось. Первая реакция похожа на отскок. Но американская сессия только началась, судить же будем по закрытию. Предварительно. С большей долей вероятности, о направлении дальнейшего движения можно будет рассуждать по закрытию недели. Т.к. в пятницу экспирация опционных контрактов.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Национальный банк во вторник, 6 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 575 млн гривен.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 46 банкам на сумму 6 265 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 31 банку на сумму 6 310 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 5 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 673 млн гривен.
vovan_prm написав:Думаю Евро потрогает 1,15. А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения. Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.
Валютный рынок в контексте Есть касание 1,15. Событие состоялось. Первая реакция похожа на отскок. Но американская сессия только началась, судить же будем по закрытию. Предварительно. С большей долей вероятности, о направлении дальнейшего движения можно будет рассуждать по закрытию недели. Т.к. в пятницу экспирация опционных контрактов.
я свои цели жду к концу месяца, а что там будет в промежутке мне не особо интересно...
ЛАД написав:Кстати, о птичках (об укреплении гривни).
Национальный банк во вторник, 6 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 575 млн гривен.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 46 банкам на сумму 6 265 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 31 банку на сумму 6 310 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 5 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 673 млн гривен.
5 ноября тендеров не было. Вся сумма - овернайты. Эти сертификаты были погашены вчера. Т.е. привлечение овернайтов было меньше погашения. Результат по овернайтам - увеличение общей ликвидности на 1409 млн. А вот погашения тендерных сертификатов вчера не было. 6 310 млн - чистое изъятие ликвидности. Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
В анализе ликвидности с точки зрения валютного рынка, на мой взгляд, особое внимание стоит уделять операциям казначейства. НБУ оперирует с той частью гривневой массы, которая не предназначена для покупки валюты.