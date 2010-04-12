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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6707670867096710

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:29

edvardd
Поживем - увидим (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:31

  edvardd написав:
  kolyuchy написав:
  trololo написав:а 400 грн это нормальный выхлоп? :shock:

Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)

такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...

Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...

п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32

  vovan_prm написав:edvardd
Поживем - увидим (с)

я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52

  somilitark написав:
  edvardd написав:
  kolyuchy написав:Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)

такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...

Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...

п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...

А что поделаешь, если на данном этапе моей жизни $300 это тот максимум, который я могу отложить?

ЗЫ ну почему же примитивный????
kolyuchy
 
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