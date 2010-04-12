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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:29
edvardd
Поживем - увидим (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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1
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:31
edvardd написав: kolyuchy написав: trololo написав:
а 400 грн это нормальный выхлоп?
Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)
такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...
Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...
п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
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somilitark
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3
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32
vovan_prm написав:edvardd
Поживем - увидим (с)
я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля...
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edvardd
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52
somilitark написав: edvardd написав: kolyuchy написав:
Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)
такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...
Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...
п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
А что поделаешь, если на данном этапе моей жизни $300 это тот максимум, который я могу отложить?
ЗЫ ну почему же примитивный????
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kolyuchy
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