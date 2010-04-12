Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10

kolyuchy написав:

ЗЫ ну почему же примитивный???? ЗЫ ну почему же примитивный????

Доказано столетиями,что какой бы ни был доход,человек спокойно может откладывать десятину,как правило эта сумма выше,20% лёгенько,просто надо себе прищимить яйки в розвагах!Идём дальше,вам сколько лет? На ветке вы уже 4.5 года,если пришли сюда,то вас уже тогда волновали валюта и курс,а не прыщики в зеркале,т.е. вы уже зарабатывали.Что собрали 300 у.е. за почти 5 лет? Т.е. отложили 8400 за 56 месяцев или 150 грн в месяц,зарабатывали выходит от 1500 в месяц?Туд два варианта,что вы тут забыли или вернее тупо стебётесь,тут сегодня уже был трэш с 400 грн это нормальный выхлоп от валютных спекуляций,повторения не надо,поверьте!Не бывает плохих времён для откладывания,бывают только кривые руки и извилины,не надо на никого пенять,виноваты во всём вы сами.п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен