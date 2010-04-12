RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67086709671067116712>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:29

edvardd
Поживем - увидим (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 09.09.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:31

  edvardd написав:
  kolyuchy написав:
  trololo написав:а 400 грн это нормальный выхлоп? :shock:

Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)

такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...

Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...

п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9855
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32

  vovan_prm написав:edvardd
Поживем - увидим (с)

я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 20.11.08
Подякував: 64 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52

  somilitark написав:
  edvardd написав:
  kolyuchy написав:Конечно! Это ж почти $15!
$15 это 5% от моих текущих сбережений ($300)

такими сбережениями можно было хвастаться в начале 90х...

Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...

п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...

А что поделаешь, если на данном этапе моей жизни $300 это тот максимум, который я могу отложить?

ЗЫ ну почему же примитивный????
kolyuchy
 
Повідомлень: 259
З нами з: 17.04.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:55

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:edvardd
Поживем - увидим (с)

я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля...

Да на здоровье!
Я Вас не подталкиваю к каким-либо действиям.
Все решения Вы принимаете самостоятельно на свой страх и риск.
На мой взгляд отметка 1,18 находится далеко за пределами месячного среднего хода и вероятность достичь её в ноябре не более 10%.
Но, как любил говорить Квестор: "никто не знает будущего" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 09.09.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:55

С праздником, дорогие товарищи!

Как бы там ни было, а 101 год назад масоны запустили свой первый грандиозный пилотный проект по созданию справедливого общества. Он провалился. Мы были его участниками, а сегодня первопроходцы по выходу из таких катастроф.
Надеемся, что следующий проект будет успешнее.
Конвергенция двух систем.
Справедливость и социальные блага будут как при социализме, свобода, з/п и полки магазинов как при капитализме, а господа в Париже.
Вечером всем пролетарские сто грамм.
Соединяйтесь!
:lol: :lol: :lol:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6646
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:59

  Libo написав:С праздником, дорогие товарищи!


Вечером всем пролетарские сто грамм.
Соединяйтесь!
:lol: :lol: :lol:


Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 03.12.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10

  kolyuchy написав:
ЗЫ ну почему же примитивный????

Доказано столетиями,что какой бы ни был доход,человек спокойно может откладывать десятину,как правило эта сумма выше,20% лёгенько,просто надо себе прищимить яйки в розвагах!
Идём дальше,вам сколько лет? На ветке вы уже 4.5 года,если пришли сюда,то вас уже тогда волновали валюта и курс,а не прыщики в зеркале,т.е. вы уже зарабатывали.
Что собрали 300 у.е. за почти 5 лет? Т.е. отложили 8400 за 56 месяцев или 150 грн в месяц,зарабатывали выходит от 1500 в месяц?
Туд два варианта,что вы тут забыли или вернее тупо стебётесь,тут сегодня уже был трэш с 400 грн это нормальный выхлоп от валютных спекуляций,повторения не надо,поверьте! :lol:
Не бывает плохих времён для откладывания,бывают только кривые руки и извилины,не надо на никого пенять,виноваты во всём вы сами.
п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен :lol: :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9855
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10

Re: Валютный рынок в контексте

  kolyuchy написав:ЗЫ ну почему же примитивный????
Потому что здесь много серъёзных воротил с катлетами,c пачками и они по мелочи не работают и даже удивляются,что есть те,кто не брезгует и на мелочи подзаработать!P.S.Я не брезгую подработать,верю в удачу и спокойно жду подходящего момента! Тем более даже эксперт вещает https://news.finance.ua/ua/news/-/43807 ... tyme-dolar
bub-har
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 13.07.16
Подякував: 488 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14

  Долярчик написав:... Я дуже вибачаюсь, за такий "зрадницький" допис, але...
- але ціни так почали рости(наприклад, на мій товар), що просто ппц!
... Я вже писав тут про доларовий товар, як він поліз..... - а сьогодні приїхав гривневий.... ціни... :shock: - позиції, які ще недавно закупляв по 16-18грн зросли до 22-25грн
- ну як то так, на рівному місці, за 2-3міс. зросло і ще росте/доганяє на 35-40%!
- і то все на плечі ПЕРЕСІЧНИМ!!! :twisted:

... "а в остальном прєкрасная Маркіза.... - голосуй за по-рош-ка"© :mrgreen:

Дерев в лісі ставало все менше і менше, але вони вперто продовжували голосувати за сокиру, бо дивились, що вона частково зроблена з дерева і намагались сприймати її за свою.
Qwerty
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 25.02.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67086709671067116712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6478 1369934
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 12:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1543383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63586)
07.11.2018 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.