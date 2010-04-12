edvardd
Поживем - увидим (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:29
edvardd
Поживем - увидим (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:31
Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...
п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:32
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52
А что поделаешь, если на данном этапе моей жизни $300 это тот максимум, который я могу отложить?
ЗЫ ну почему же примитивный????
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:55
Да на здоровье!
Я Вас не подталкиваю к каким-либо действиям.
Все решения Вы принимаете самостоятельно на свой страх и риск.
На мой взгляд отметка 1,18 находится далеко за пределами месячного среднего хода и вероятность достичь её в ноябре не более 10%.
Но, как любил говорить Квестор: "никто не знает будущего" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:55
С праздником, дорогие товарищи!
Как бы там ни было, а 101 год назад масоны запустили свой первый грандиозный пилотный проект по созданию справедливого общества. Он провалился. Мы были его участниками, а сегодня первопроходцы по выходу из таких катастроф.
Надеемся, что следующий проект будет успешнее.
Конвергенция двух систем.
Справедливость и социальные блага будут как при социализме, свобода, з/п и полки магазинов как при капитализме, а господа в Париже.
Вечером всем пролетарские сто грамм.
Соединяйтесь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:59
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10
Доказано столетиями,что какой бы ни был доход,человек спокойно может откладывать десятину,как правило эта сумма выше,20% лёгенько,просто надо себе прищимить яйки в розвагах!
Идём дальше,вам сколько лет? На ветке вы уже 4.5 года,если пришли сюда,то вас уже тогда волновали валюта и курс,а не прыщики в зеркале,т.е. вы уже зарабатывали.
Что собрали 300 у.е. за почти 5 лет? Т.е. отложили 8400 за 56 месяцев или 150 грн в месяц,зарабатывали выходит от 1500 в месяц?
Туд два варианта,что вы тут забыли или вернее тупо стебётесь,тут сегодня уже был трэш с 400 грн это нормальный выхлоп от валютных спекуляций,повторения не надо,поверьте!
Не бывает плохих времён для откладывания,бывают только кривые руки и извилины,не надо на никого пенять,виноваты во всём вы сами.
п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10
Re: Валютный рынок в контексте
Потому что здесь много серъёзных воротил с катлетами,c пачками и они по мелочи не работают и даже удивляются,что есть те,кто не брезгует и на мелочи подзаработать!P.S.Я не брезгую подработать,верю в удачу и спокойно жду подходящего момента! Тем более даже эксперт вещает https://news.finance.ua/ua/news/-/43807 ... tyme-dolar
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
Дерев в лісі ставало все менше і менше, але вони вперто продовжували голосувати за сокиру, бо дивились, що вона частково зроблена з дерева і намагались сприймати її за свою.
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