kolyuchy написав: p_vovk74 написав: А вам сохранить или заработать?

Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе.

Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал ? Поделитесь инсайдом. А вам сохранить или заработать?Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе.Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал? Поделитесь инсайдом.

У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупал

ЗЫ на маршрутки денег не трачу У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупалЗЫ на маршрутки денег не трачу

Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя.Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит?Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает.Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат.Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...