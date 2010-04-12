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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:19
somilitark написав:
п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен
— Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как за один день заработать миллион». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Тысяча.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:21
somilitark написав:
Доказано столетиями,что какой бы ни был доход,человек спокойно может откладывать десятину,как правило эта сумма выше,20% лёгенько,просто надо себе прищимить яйки в розвагах!
В США сейчас многие пенсионные фонды так и рекоммендуют для достойной пенсии - 11%+.
Сам решай сколько +. И это при условии, что еще несколько процентов доплачивает работодатель от себя.
И при этом еще бьют тревогу, что пенсионная система под угрозой. Пенсам скоро будет тяжело жить. Под угрозой пенсионная система во всем мире.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:26
p_vovk74 написав: kolyuchy написав: p_vovk74 написав:
А вам сохранить или заработать?
Если сохранить, то 2-3 в цене копейки особого значения не имеют при таком целевом назначении. Покупайте при любом разумном курсе.
Если заработать, то на такой сумме вы больше денег на маршрутку потратите, чем заработаете при самых лучших раскладах. Или вы ожидаете изменения курса на 50% за квартал
? Поделитесь инсайдом.
У меня цель - сохранить.... Но жизнь ионгда складывается так, что приходится сдавать, то что хотел сохранить... И вот тут хочется сдать свои кровные $50-100 не дешевле, чем покупал
ЗЫ на маршрутки денег не трачу
Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя.
Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит?
Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает.
Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат.
Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...
жизнь коротка, чтобы ее тратить на ежедневную покупку сотки ( даже тысячи),
купил и снял вопрос (win/lose в пределах 20грн),
о чем тут 3 страницы дискутируют?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:29
vovan_prm написав:
Валютный рынок в контексте
vovan_prm написав:
Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.
Есть касание 1,15. Событие состоялось.
Первая реакция похожа на отскок. Но американская сессия только началась, судить же будем по закрытию. Предварительно. С большей долей вероятности, о направлении дальнейшего движения можно будет рассуждать по закрытию недели. Т.к. в пятницу экспирация опционных контрактов.
евро будет кругами ходить вокруг 1,145(+-/40-50 пп)
ни себе ни людям
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:30
CRUSADER написав:
Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки
Сюда бы ещё комиссии добавить и минимальные суммы...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:36
somilitark написав: kolyuchy написав:
ЗЫ ну почему же примитивный????
Доказано столетиями,что какой бы ни был доход,человек спокойно может откладывать десятину,как правило эта сумма выше,20% лёгенько,просто надо себе прищимить яйки в розвагах!
Идём дальше,вам сколько лет? На ветке вы уже 4.5 года,если пришли сюда,то вас уже тогда волновали валюта и курс,а не прыщики в зеркале,т.е. вы уже зарабатывали.
Что собрали 300 у.е. за почти 5 лет? Т.е. отложили 8400 за 56 месяцев или 150 грн в месяц,зарабатывали выходит от 1500 в месяц?
Туд два варианта,что вы тут забыли или вернее тупо стебётесь,тут сегодня уже был трэш с 400 грн это нормальный выхлоп от валютных спекуляций,повторения не надо,поверьте!
Не бывает плохих времён для откладывания,бывают только кривые руки и извилины,не надо на никого пенять,виноваты во всём вы сами.
п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен
Плюсанул! Просто и доходчиво все расписано!
Да на ветке примерно с конца 2013 года. Это был хороший год, для того чтоб начать интересоваться валютой.
А вот по поводу 400грн - тут нужно разобраться сколько времени и сил было потрачено на получение этого выхлопа. Если 5 минут и пару десятков кликов мышью - то вполне приемлемый результат.
ЗЫ Решил пока не покупать $300. Жду когда еще просядем. Гривас закинул на текущий депо под небольшой (8.5% грязными) процент. Держу руку на пульсе.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:38
Сибарит написав: somilitark написав:
п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен
— Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как за один день заработать миллион». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Тысяча.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен.
Сегодня можно крупно поставить на Шахтер и если он уделает Манчестер Сити, то можно стать миллионером уже этим вечером.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:48
Libo написав:
Сегодня можно крупно поставить на Шахтер,что он забьёт гол
Так правильней и хоть есть шанс,по-моему вы сидите на коксе,хорошо хоть не на водяре,как позорная пересичная русишшвайн
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:50
Libo написав:
Сегодня можно крупно поставить на Шахтер и если он уделает Манчестер Сити, то можно стать миллионером уже этим вечером.
Это предложение для миллиардеров?
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