Додано: Сер 07 лис, 2018 19:44

Vadim V



То что нам не скажут - совершенно ясно , надо попытаться не ждать милости от природы а проанализировать самим используя открытые источники, а то так и останемся вечными терпилами.



на мой взгляд это крайне интересный вопрос. Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так. То что прежние тырили нет вопросов. но как назвать то что делают нынешние ? В частности по всем печально памятному 14-15 году когда "все и произошло" под шумок "держи вора". Пока видится очевидным - именно растягивание ЗВР в 14 году четко явилось преддверием сокрушительного обвала гривны.