извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США) на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53% на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16% на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44% на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70% на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81% на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55% на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93% на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88% на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87% на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18% на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82% на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41% по данным МВФ и НБУ
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США) на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53% на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16% на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44% на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70% на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81% на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55% на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93% на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88% на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87% на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18% на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82% на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41% по данным МВФ и НБУ
Да ну нах .... , они нам это не расскажут это в этом веке,ну их нах .
Как выбрать нормальных, которые сделают реформы для Украины и её простых граждан на пользу им ???????????????77
То что нам не скажут - совершенно ясно , надо попытаться не ждать милости от природы а проанализировать самим используя открытые источники, а то так и останемся вечными терпилами.
на мой взгляд это крайне интересный вопрос. Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так. То что прежние тырили нет вопросов. но как назвать то что делают нынешние ? В частности по всем печально памятному 14-15 году когда "все и произошло" под шумок "держи вора". Пока видится очевидным - именно растягивание ЗВР в 14 году четко явилось преддверием сокрушительного обвала гривны.
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ? И в 2015 году ЗВР начали рости
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
CRUSADER написав:Может повторюсь Но физикам уже можно. Банки
Подскажите чайникам ОВДП В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ? Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. ) Каков порог вхождения?..
Surfer написав: Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так.
разве в 14 году не было выплат по долгам?.. Наверняка туда ЗВР и ушли.
CRUSADER написав:Может повторюсь Но физикам уже можно. Банки
Подскажите чайникам ОВДП В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ? Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. ) Каков порог вхождения?..
Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать
Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ? И в 2015 году ЗВР начали рАсти
Во вторых - безусловно, удобно сворачивать все на войну. Но активная фаза - илловайск и т.п. были еще летом. Даже Илловайск не повлиял особо на курс. И Активная фаза была свернута минском , подписанным 5 сентября
Минский протокол (минское соглашение) — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Пик же обвала ЗВР - ноябрь-декабрь 14, тогда же поползла и гривна. К тому же война , вопреки заверениям некоторых не окончена и по сей день, с разной степенью панических настроений - морские конфликты , оккупация азова, были прогнозы эскалации конфликта с моря. Но это не привело к существенным проблеммам с курсом.
Чтобы не было абстрактных посылов - предлагаю оценить языком цифр - если вы утверждаете что это благодаря паническим настроениям - как например менялся в этот период баланс купли-продажи валюты и т.д. Чтобы четко было видно причины и следствия.