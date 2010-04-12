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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6710671167126713>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:09

Re: Валютный рынок в контексте

извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44%
на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70%
на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81%
на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55%
на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93%
на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88%
на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87%
на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18%
на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82%
на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41%
по данным МВФ и НБУ
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:34

  Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44%
на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70%
на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81%
на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55%
на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93%
на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88%
на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87%
на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18%
на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82%
на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41%
по данным МВФ и НБУ

Да ну нах .... :cry: , они нам это не расскажут это в этом веке,ну их нах .

Как выбрать нормальных, которые сделают реформы для Украины и её простых граждан на пользу им ???????????????77 :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:40

  Surfer написав:
Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?


Спускались на межбанке в обмен на эмиссионную гривну с целевым назначением "на поддержание ликвидности банков". Цель банки и НБУ "подкорректировали" по общему непротивлению :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:44

Vadim V

То что нам не скажут - совершенно ясно , надо попытаться не ждать милости от природы а проанализировать самим используя открытые источники, а то так и останемся вечными терпилами.

на мой взгляд это крайне интересный вопрос. Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так. То что прежние тырили нет вопросов. но как назвать то что делают нынешние ? В частности по всем печально памятному 14-15 году когда "все и произошло" под шумок "держи вора". Пока видится очевидным - именно растягивание ЗВР в 14 году четко явилось преддверием сокрушительного обвала гривны.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:45

  Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ?
И в 2015 году ЗВР начали рости
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:45

  CRUSADER написав:Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки Зображення


Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..
sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:47

"Нацбанк отказался выкупать $35 млн по цене 27,9-28, поскольку это для него дорого. Банкам придется искать покупателя на межбанке."
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:47

  Surfer написав: Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так.


разве в 14 году не было выплат по долгам?.. Наверняка туда ЗВР и ушли.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:51

  sryvkin написав:
  CRUSADER написав:Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки Зображення


Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..


Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать :mrgreen:

Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:02

  pesikot написав:
  Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ?
И в 2015 году ЗВР начали рАсти


Во вторых - безусловно, удобно сворачивать все на войну. Но активная фаза - илловайск и т.п. были еще летом. Даже Илловайск не повлиял особо на курс. И Активная фаза была свернута минском , подписанным 5 сентября

Минский протокол (минское соглашение) — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.


Пик же обвала ЗВР - ноябрь-декабрь 14, тогда же поползла и гривна. К тому же война , вопреки заверениям некоторых не окончена и по сей день, с разной степенью панических настроений - морские конфликты , оккупация азова, были прогнозы эскалации конфликта с моря. Но это не привело к существенным проблеммам с курсом.

Чтобы не было абстрактных посылов - предлагаю оценить языком цифр - если вы утверждаете что это благодаря паническим настроениям - как например менялся в этот период баланс купли-продажи валюты и т.д. Чтобы четко было видно причины и следствия.
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