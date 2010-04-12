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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6710671167126713 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 930 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 593 Всього голосів : 930 Додано: Сер 07 лис, 2018 20:04 sryvkin написав: Surfer написав: Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так. Я тоже думал что папередники нас оставили с 7 лярдами ЗВР что как будто обьясняло все свистопляски с курсом. Но при внимательном рассмотрении реальной динамики ЗВР это мягко говоря оказалось не так.



разве в 14 году не было выплат по долгам?.. Наверняка туда ЗВР и ушли. разве в 14 году не было выплат по долгам?.. Наверняка туда ЗВР и ушли.



Может и были - поэтому я спрашиваю. Но .. 10 млрд выплат ? как то не верится. Так что давайте цифрами , чтобы без "наверняков". Может и были - поэтому я спрашиваю. Но .. 10 млрд выплат ? как то не верится. Так что давайте цифрами , чтобы без "наверняков". Surfer Повідомлень: 1464 З нами з: 14.11.13 Подякував: 75 раз. Подякували: 435 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:19 zРадио написав: Surfer написав:

Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?



Спускались на межбанке в обмен на эмиссионную гривну с целевым назначением "на поддержание ликвидности банков". Цель банки и НБУ "подкорректировали" по общему непротивлению Спускались на межбанке в обмен на эмиссионную гривну с целевым назначением "на поддержание ликвидности банков". Цель банки и НБУ "подкорректировали" по общему непротивлению



Это часть средств.Часть ушла на поддержание и спуск курса за указанный год примерно в два раза.Но докапитализация проблемных банков тогда шла полным ходом.Как потом оказалось большая часть денюжек утекла как вода.а кубив и гонтарева в шоколаде, виноваты банкиры. только в тюрьме никого до сих пор. Это часть средств.Часть ушла на поддержание и спуск курса за указанный год примерно в два раза.Но докапитализация проблемных банков тогда шла полным ходом.Как потом оказалось большая часть денюжек утекла как вода.а кубив и гонтарева в шоколаде, виноваты банкиры. только в тюрьме никого до сих пор. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14711 З нами з: 04.05.10 Подякував: 682 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:30 vovan_prm написав: edvardd написав: vovan_prm написав: edvardd

Поживем - увидим (с) Поживем - увидим (с)

я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля... я под эти цифры поставил конкретные деньги, поэтому это не просто ля-ля...

Да на здоровье!

Я Вас не подталкиваю к каким-либо действиям.

Все решения Вы принимаете самостоятельнофо на свой страх и риск.

На мой взгляд отметка 1,18 находится далеко за пределами месячного среднего хода и вероятность достичь её в ноябре не более 10%.

Но, как любил говорить Квестор: "никто не знает будущего" (с) Да на здоровье!Я Вас не подталкиваю к каким-либо действиям.Все решения Вы принимаете самостоятельнофо на свой страх и риск.На мой взгляд отметка 1,18 находится далеко за пределами месячного среднего хода и вероятность достичь её в ноябре не более 10%.Но, как любил говорить Квестор: "никто не знает будущего" (с)

Извиняюсь за оффтоп. Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума, если не ошибаюсь по депозитам ранее много писал он. Извиняюсь за оффтоп. Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума, если не ошибаюсь по депозитам ранее много писал он. GDV29 Повідомлень: 328 З нами з: 25.11.13 Подякував: 203 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:41 pesikot написав: Surfer написав: извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.



Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ? извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - годиюня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ?

И в 2015 году ЗВР начали рости То есть, активной фазы войны в 2014 году, по вашему, не было ?И в 2015 году ЗВР начали рости

ПРИЧЁМ ТУТА ВОНА? ПРИЧЁМ ТУТА ВОНА? Vadim V

Повідомлень: 1208 З нами з: 23.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:50 sryvkin написав: CRUSADER написав: Может повторюсь

Но физикам уже можно. Банки Может повторюсьНо физикам уже можно. Банки



Подскажите чайникам ОВДП

В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?

Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )

Каков порог вхождения?.. Подскажите чайникам ОВДПВ каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )Каков порог вхождения?..





В банках вийде полюбому дорожче

дивіться в бік брокерів (із Н-річною історією і хорошою репутацією)



в банках купа комісій і там від 1 міо є сенс працювати



брокер і за 100К буде радий

менше мабуть не має багато сенсу (хіба депозит в банку, наприклад УкрЕксім зараз має гарний продукт - депозит "Новорічний"



2) ОДВП - це бездокументарні ЦП (грубо кажучи записи в комп'ютері) В банках вийде полюбому дорожчедивіться в бік брокерів (із Н-річною історією і хорошою репутацією)в банках купа комісій і там від 1 міо є сенс працюватиброкер і за 100К буде радийменше мабуть не має багато сенсу (хіба депозит в банку, наприклад УкрЕксім зараз має гарний продукт - депозит "Новорічний"2) ОДВП - це бездокументарні ЦП (грубо кажучи записи в комп'ютері)

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Повідомлень: 3370 З нами з: 01.06.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 144 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:54



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 5,95 коп., на торгах среды укрепился на 5,88 коп., оказавшись на уровне 27,8970 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.20 нехватка покупателей на МЕЖБАНКЕ при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронили ее курс 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец», уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD.

Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева.

Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на МЕЖБАНКЕ сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.



К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.



Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на МЕЖБАНКЕ до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.



Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн.

Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.



Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на МЕЖБАНКЕ оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке обострилась нехватка гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Во-вторых, на рынке сохранилось изобилие накопленной к среде валюты, которое 07-го дополнилось выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



В-третьих, вопреки ожиданиям, участвовавшие в торгах нерезиденты уже в дебюте сессии инициировали агрессивные продажи доллара. Вероятно, «варягам» не хватало гривни на альтернативные валютному рынку проекты, например, на рынок ОВГЗ.



В-четвертых, снижению курса доллара благоприятствовал регулятор, выкупивший на валютном аукционе лишь 50% заявок.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке, вопреки ожиданиям, сохранился «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к среде заметно увеличивается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, если накануне регулятор анонимно выкупил с платформы Matching до $30,0 млн., нынче на аукционе его покупки выросли почти вдвое, до $57,40 млн.



Наличный «неформальный» рынок в среду в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал нисходящую динамику, которая подчинялся «технологии» пресловутой «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вниз, один вверх». Иначе говоря, до полудня котировки наличной пары доллар-гривня довольно динамично теряли в цене, а после обеда немного выросли, не достигнув при этом уровней открытия.



Не исключено, дилеры-«неформалы» были вынуждены после обеда приподнимать цены бидов, вослед за которыми немного выросли и офера, пытаясь стимулировать несколько угасший клиентский «принос».

Кроме того, есть вероятность аккуратного выкупа состоявшихся к полудню низов наличного «американца» некоторыми игроками, что вызвало закономерную реакцию рынка. Строго говоря, эти две возможные причины предфинишного символического ценового отскока наличного «американца» можно объединить в одну, общую – ведь некоторая активизация клиентского спроса автоматически означает «технический» «перекос» и отставание клиентских оферов СКВ, которые и были «простимулированы».



Рынки всех вышеперечисленных городов завершили торги среды в равновесии спроса и предложения, позволившего повторить показатели ликвидности предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, дилеры которого «похвалились» незначительным ростом оборотов, и рынок Запорожья, признавший символический регресс в ликвидности.



В течение среды котировки наличного «неформального» доллара продемонстрировали более сдержанную коррекцию, чем безналичный «американец». Эта «сдержанность» на наличном рынке стала следствием вышеупомянутого алгоритма «курсовой пилы», к которому «неформалы» наличного рынка были вынуждены прибегнуть после некоторой активизации клиентских покупок после обеда.



Не исключено, этот послеобеденный символический отскок цен наличного «американца» является прозрачным намеком на очень близкую смену тренда безналичной пары доллар-гривня. Нечто подобное сулит и предфинишный «подскок дохлой кошки» на валютном межбанке, сессия 07-го формально закончилась приподнявшимися к 27,900/27,915 UAH/USD уровнями.



Меж тем позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в течение среды либо не изменилась (рынки Запорожья и Харькова), либо потеряла 1,0-2,0 коп.

Офера доллара 07-го либо не изменились (рынки Днепра и Одессы), либо понизились на 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (рынки Днепра и столицы), либо потеряли 2,0-4,0 коп.

Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (рынки Днепра и Киева), либо понизилась на 2,0-5,0 коп.



Выше мы вкратце обсудили некоторые обстоятельства, касающиеся «прогноза» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка. Получается, рынку «зеленого» безнала «светит» как минимум, стабилизация. К вышеприведенным аргументам к подобному варианту сценария торгов в «зеленом» секторе межбанка, полагаю, нелишне добавить затянувшееся «зеленое» «антиралли», в течение которого средневзвешенный курс безналичного «американца» с 02 по 07 ноября понизился с 28,1579 к отметке 27,8970 UAH/USD, потеряв 0,93%. Думаю, цены безналичного доллара обрели требуемую для покупок привлекательность.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 ноября в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 07 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности и незначительного преобладания клиентского «приноса», которое вскоре нивелировалось.

Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать обе позиции в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз приличный результат на участке ликвидности.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 07 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии почти не нуждался ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были «размыты», слегка понизившись из-за стартовавшей с самого открытия торгов коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.30 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, инициировали аккуратную восходящую динамику цен в паре доллар-гривня, делая это из-за незначительной активизации клиентских покупок, что делало риски перекоса сегмента в сторону спроса вполне реальными.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, которая способствовала сохранению приличных результатов на участке ликвидности.

Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 07 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 06 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 ноября уровнями 32,10/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение среды трехкопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., позиция «предложение» повысилась на 7,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. В ущерб наличному евро.



Однако, наши дилеры, достаточно смело поднимая в течение среды более значимые биды, вполне адекватно реагировали на состоявшееся с 05.00 до 12.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, вплотную приблизившее эту пару к концептуальнозначимой отметке $1,1500.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1454 к $1,1469, прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 15 пунктов.



Полагаю, наши дилеры в большей степени учли касание парой пополудни района $1,1500, с которого, однако, евро откатился вниз.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1415 пара евро-доллар уже около 03.00 продемонстрировала динамичный отскок до $1,1465, где, впрочем, не задержалась, провалившись по состоянию на 04.00 к цифре $1,1402.



Из этого внутридневного минимума стартовало вышеупомянутое ралли пары евро-доллар, поднявшее ее курс около 12.30 Киева к цифре $1,1498. С 14.00 последовала неспешная коррекция пары, которая понизила ее вначале к $1,1460, где она пребывала до 20.00 Киева, а затем уронила около 20.13 до новых «низов» ($1,1447), на которых, похоже, евро не собирался останавливаться на пути вниз…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду на европейской сессии рынка forex на фоне прогнозов по результатам промежуточных выборов в США, которые говорят о разделенном контроле партий над конгрессом.



По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1498 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1427 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥113,02 за доллар с ¥113,44.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,61%, до 95,73 пункта.



Во вторник, 06 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. По мнению экспертов, в результате такого расклада многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление.



Конечно, с разделенным контролем над конгрессом Дональду Трампу может быть трудно продолжать свою политическую программу, которая может включать в себя новые налоговые реформы, но в то же время вряд ли уже реализованные меры будут отменены.



Доллар упал на рынке forex в среду после промежуточных выборов в конгресс США, которые закончились для республиканской администрации Дональда Трампа потерей контроля над парламентом.

Согласно предварительным итогам голосования, демократы отыграли 22 места в палате представителей и получили большинство впервые с 2010 года.

Сенат остается под контролем республиканцев, получивших на одно кресло больше по сравнению с предыдущим созывом. Тем не менее, полного контроля над обеими палатами конгресса, которым Трамп наслаждался в первые два года своего срока, у президента США больше нет.



Это означает, что Трампу будет сложнее проводить свои инициативы, в том числе направленные на увеличение прибылей корпораций, которые стимулировали приток капитала в США.



Все это создает понижательные риски для доллара и доходностей американских казначейских облигаций, добавляет он.



К 14.50 Киева доллар подешевел на 0,55% к евро, 0,2% - к иене и 0,44% - к британскому фунту.



Индекс доллара, USDX отражающий курс к 6 ключевым валютам стран торговых партнеров США, потерял 0,55%, опускаясь в моменте до минимума за 3 недели.



Раскол в конгрессе будет способствовать ослаблению доллара и более низким ставкам на развивающихся рынках - в среду дорожают индийская и индонезийская рупия, юань укрепился до отметки 6,92 за доллар против 6,97 в начале ноября.



Тем не менее, мы уверены, что слабость американской валюты будет непродолжительной: какими бы не были окончательные результаты выборов в США, они вряд ли повлияют на политику ФРС.



В пользу доллара будет играть высокий объем заимствований Казначейством США: в четвертом квартале американский Минфин намерен занять $425 млрд. - рекордную с кризиса 2008 года сумму.

Таким образом, дефицит долларовой ликвидности будет создаваться не только монетарной политикой ФРС, но и изъятием долларовой ликвидности с рынка в госдолг.



Падение курса доллара на итоги выборов в конгресс будет кратковременным, поскольку сильная экономика заставит ФРС продолжать повышать процентные ставки. Ответная реакция рынка на результаты промежуточных выборов в США заключалась в том, чтобы оказать давление на доллар на фоне опасений за то, что при новом раскладе сил в парламенте администрации Дональда Трампа будет сложнее проводить свою экономическую политику. Однако такая реакция не должна продлиться долго.



Доллар находится под давлением, потому что он показал сильный рост, потому что спекулянты накопили много длинных позиций. Действительно, раскол в Конгрессе снижает потенциал дальнейшего снижения налогов и уменьшает соответственно один из факторов ускорения экономического роста.



Индекс доллара Bloomberg снизился на 0.4% к утру среды в Нью-Йорке. Но «основные экономические показатели неизменны», и давление не должно продлиться долго. ФРС будет продолжать повышать процентные ставки постепенно, но последовательно. Доходность облигаций Казначейства по-прежнему останется высокой, потому что существует большой дефицит, который нужно финансировать.



На торгах в Европе доллар США подешевел по всему рынку. Индекс доллара упал до 95,67 пунктов, так как демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а республиканцы — в Сенате.



Пара евро-доллар поднималась почти до $1,1500 и на 17.10 Киева торгуется по $1,1481.



Цена вернулась в канал, из которого она вышла после результатов проведенных выборов.



Британский фунт получил поддержку благодаря оптимизму в отношении итогов переговоров по Brexit.



Цена повышалась до $1,3175. Как и евро, британский фунт отошел от недельного максимума.



В центре внимания участников рынка находятся пресс-конференция президента США Дональда Трамп (в 18.00 Киева и заседание FOMC Федрезерва (намеченное на среду и четверг). Выборы в Конгресс прошли.



Полагаю, трейдеры могут опять переключаться на проблемы Евросоюза. К закрытию американской сессии мы ждем ослабления евро к доллару до $1,1440 на фоне локальной нисходящей коррекции. Если он не устоит, то падение котировок ускорится до $1,1430. Сопротивление проходит через отметку $1,1515.



Европейская статистика: Индекс розничных продаж в еврозоне составил 0,0% м/м (прогноз был 0,1% м/м, предыдущее значение — 0,3% м/м). Индекс промышленного производства в Германии оказался на уровне 0,2% м/м (прогноз был 0,1% м/м, предыдущее значение — 0,1% м/м).



Таким образом, подведем итоги курсовым хроникам пары евро-доллар.



Напомним, в ночь со вторника на среду по мере появления новостей об итогах промежуточных выборов в Конгресс США пара евро-доллар продолжала показывать последовательность из нескольких волн роста.



Утром в среду стало окончательно ясно, что демократы смогли получить большинство в Палате Представителей, а республиканцы, хотя и с потерями, сохранили большинство в Сенате. Любые победы демократов считались для доллара негативными, хотя и необязательными, поэтому рынок логично реагировал на происходящее ростом пары евро-доллар. Пара достигла отметки $1,1498 около 13.30 Киева в среду.

Еще рано утром, в азиатскую сессию, пара пробила вверх сопротивление нисходящего канала у тренда на рост доллара, который наблюдался с заседания ФРС 26 сентября. Тем самым пара евро-доллар сняла какое-то количество стопов у спекулянтов, которые, как мы писали, были затянуты в продажи пары при тестировании отметки $1,13 в конце октября.



Однако дальше рост пары евро-доллар не пошел, поскольку имел исключительно спекулятивную природу.

Пара даже не смогла показать отметку $1,15, пойдя на снижение во второй половине среды. К текущему моменту (20.31 Киева) пара показала отметку $1,1448.



Мы в более ранних обзорах предупреждали о том, что не стоит придавать большого значения итогам выборов в США, а также выходу вверх из понижательного канала.



Все локальные новости не имеют практически никакого значения на фоне фундаментальных факторов, которые играют первые роли уже давно и привели к падению пары евро-доллар в этом году с максимума на отметке $1,2550 до $1,1300.



Это и повышение ставки ФРС, и сворачивание баланса ФРС, и давление на мировую экономику со стороны США путем тарифов и санкций.



Все вышеперечисленные события приводят к сворачиванию аппетитов к риску. Процесс этот идет, хотя и достаточно неравномерно, но по всему спектру активов. После того, как пара евро-доллар показала в середине августа отметку $1,.13, доллар ушел на коррекцию к большинству валют, перестали падать валюты развивающихся стран. Но пришел черед падать рынку акций.



В октябре с исторических максимумов начали падать американские индексы. А рынки акций развивающихся стран продолжили падение к новым минимумам года.



Впрочем, пара евро-доллар тоже упала в октябре, от $1,18 перед заседанием FOMC ФРС 26 сентября до $1,13.



Затем в начале ноября на рынках акций прошла сильная коррекция. При этом нефть, которая падала весь октябрь, и в начале ноября продолжила падать и достигала отметки $71,18 за баррель Brent.



Стало быть, в целом цикл сворачивания аппетитов к риску как начался в конце апреля этого года, так и продолжается до сих пор, хотя коррекций и задержек на этом пути было немало. И коррекция в начале ноября, полагаем, лишь одна из них. Общей тенденции она никак не отменяет.



Тот же прорыв вверх нисходящего канала на паре евро-доллар тоже ровно ничего не значит, поскольку цена отнюдь не обязана снижаться все время с одной и той же скоростью. Цена пары может откорректировать до 50% роста, краткосрочные тренды могут сменяться краткосрочными боковыми диапазонами, но если со временем новое снижение приводит к обновлению минимумов, то все-таки можно вести речь о нисходящей тенденции.



Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что цикл сворачивания аппетитов к риску актуален как никогда, хотя такие события, как выборы в США, могут заставить на время отвлечься от общей картины.



Остается добавить, что еще не факт, что победа демократов – суть долгосрочный негатив для доллара, поскольку итоги выборов ослабили позиции Трампа, и он теперь уже не сможет с прежней агрессивностью атаковать ФРС за проводимую ей монетарную политику. Мы об этом как-то писали на профильном форуме портала Finance.ua (

Следующее событие, которое будет в фокусе внимания рынков на этой неделе – это заседание ФРС 08 ноября. Но мы полагаем, что рынку незачем ждать итогов заседания, рост доллара мы ждем в четверг, еще до публикации итогов заседания. Ведь и так ясно, что ФРС лишь подтвердит курс на ужесточение монетарной политики. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам выросла уже до 78,3%.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,10/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной трехкопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 07 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 ноября по спросу не изменились, потеряв 10 пунктов по предложению.



Сценарий торгов среды на украинском валютном межбанке предопределили высокая ликвидность доллара на фоне заметного сжатия гривневой ликвидности.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, нерезиденты не стали скупать дешевеющую СКВ, а напротив, оказались в первых рядах продавцов доллара. Рискнем предположить, что поводом для этого действия «варягов» стала нехватка гривни на более привлекательные, чем валютный рынок, проекты. Например, рынок ценных бумаг, включая казенные ОВГЗ и нацбанковские депосертификаты.



В-третьих, откату курса доллара на межбанке способствовал регулятор, проведя валютный аукцион таким образом, чтобы на рынке остался избыток СКВ.



В-четвертых, не будем забывать, что к среде растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.



К 07 ноября курс безналичного доллара «утаптывает» новые, более низкие, чем 28,00 UAH/USD, рыночные уровни. Думается, какое-то время курс «американца» задержится ниже этой концептуальнозначимой цифры, стимулируя появление на рынке части вышеупомянутого СКВ-изобилия. Очевидный тренд на ужесточение монетарных показателей наверняка заставит держателей доллара задуматься о целесообразности пролонгации «сидения на мешках с валютой» на фоне ползучего снижения ее курса и нехватке гривневого инструмента.



Вторым этапом этого проекта НБУ, по всей видимости, станет масштабная скупка доллара в свои резервы.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 5,95 коп., на торгах среды укрепился на 5,88 коп., оказавшись на уровне 27,8970 UAH/USD.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.20 нехватка покупателей на МЕЖБАНКЕ при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронили ее курс 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец», уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD.Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева.Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на МЕЖБАНКЕ сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD.Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на МЕЖБАНКЕ до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн.Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.Эти уровни цен «американца» на МЕЖБАНКЕ оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке обострилась нехватка гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Во-вторых, на рынке сохранилось изобилие накопленной к среде валюты, которое 07-го дополнилось выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.В-третьих, вопреки ожиданиям, участвовавшие в торгах нерезиденты уже в дебюте сессии инициировали агрессивные продажи доллара. Вероятно, «варягам» не хватало гривни на альтернативные валютному рынку проекты, например, на рынок ОВГЗ.В-четвертых, снижению курса доллара благоприятствовал регулятор, выкупивший на валютном аукционе лишь 50% заявок.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 ноября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке, вопреки ожиданиям, сохранился «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, к среде заметно увеличивается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.В-третьих, если накануне регулятор анонимно выкупил с платформы Matching до $30,0 млн., нынче на аукционе его покупки выросли почти вдвое, до $57,40 млн.Наличный «неформальный» рынок в среду в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал нисходящую динамику, которая подчинялся «технологии» пресловутой «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вниз, один вверх». Иначе говоря, до полудня котировки наличной пары доллар-гривня довольно динамично теряли в цене, а после обеда немного выросли, не достигнув при этом уровней открытия.Не исключено, дилеры-«неформалы» были вынуждены после обеда приподнимать цены бидов, вослед за которыми немного выросли и офера, пытаясь стимулировать несколько угасший клиентский «принос».Кроме того, есть вероятность аккуратного выкупа состоявшихся к полудню низов наличного «американца» некоторыми игроками, что вызвало закономерную реакцию рынка. Строго говоря, эти две возможные причины предфинишного символического ценового отскока наличного «американца» можно объединить в одну, общую – ведь некоторая активизация клиентского спроса автоматически означает «технический» «перекос» и отставание клиентских оферов СКВ, которые и были «простимулированы».Рынки всех вышеперечисленных городов завершили торги среды в равновесии спроса и предложения, позволившего повторить показатели ликвидности предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, дилеры которого «похвалились» незначительным ростом оборотов, и рынок Запорожья, признавший символический регресс в ликвидности.В течение среды котировки наличного «неформального» доллара продемонстрировали более сдержанную коррекцию, чем безналичный «американец». Эта «сдержанность» на наличном рынке стала следствием вышеупомянутого алгоритма «курсовой пилы», к которому «неформалы» наличного рынка были вынуждены прибегнуть после некоторой активизации клиентских покупок после обеда.Не исключено, этот послеобеденный символический отскок цен наличного «американца» является прозрачным намеком на очень близкую смену тренда безналичной пары доллар-гривня. Нечто подобное сулит и предфинишный «подскок дохлой кошки» на валютном межбанке, сессия 07-го формально закончилась приподнявшимися к 27,900/27,915 UAH/USD уровнями.Меж тем позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в течение среды либо не изменилась (рынки Запорожья и Харькова), либо потеряла 1,0-2,0 коп.Офера доллара 07-го либо не изменились (рынки Днепра и Одессы), либо понизились на 1,0-3,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (рынки Днепра и столицы), либо потеряли 2,0-4,0 коп.Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (рынки Днепра и Киева), либо понизилась на 2,0-5,0 коп.Выше мы вкратце обсудили некоторые обстоятельства, касающиеся «прогноза» наличного рынка на ближайшую сессию валютного межбанка. Получается, рынку «зеленого» безнала «светит» как минимум, стабилизация. К вышеприведенным аргументам к подобному варианту сценария торгов в «зеленом» секторе межбанка, полагаю, нелишне добавить затянувшееся «зеленое» «антиралли», в течение которого средневзвешенный курс безналичного «американца» с 02 по 07 ноября понизился с 28,1579 к отметке 27,8970 UAH/USD, потеряв 0,93%. Думаю, цены безналичного доллара обрели требуемую для покупок привлекательность.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 ноября в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 07 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности и незначительного преобладания клиентского «приноса», которое вскоре нивелировалось.Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать обе позиции в паре доллар-гривня.При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз приличный результат на участке ликвидности.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 07 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 1,0 коп., офера не изменились.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменилисьТе же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии почти не нуждался ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были «размыты», слегка понизившись из-за стартовавшей с самого открытия торгов коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.30 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, инициировали аккуратную восходящую динамику цен в паре доллар-гривня, делая это из-за незначительной активизации клиентских покупок, что делало риски перекоса сегмента в сторону спроса вполне реальными.В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, которая способствовала сохранению приличных результатов на участке ликвидности.Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.На протяжении 07 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.По сравнению с закрытием 06 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 ноября уровнями 32,10/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение среды трехкопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., позиция «предложение» повысилась на 7,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. В ущерб наличному евро.Однако, наши дилеры, достаточно смело поднимая в течение среды более значимые биды, вполне адекватно реагировали на состоявшееся с 05.00 до 12.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, вплотную приблизившее эту пару к концептуальнозначимой отметке $1,1500.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1454 к $1,1469, прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 15 пунктов.Полагаю, наши дилеры в большей степени учли касание парой пополудни района $1,1500, с которого, однако, евро откатился вниз.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 07 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1415 пара евро-доллар уже около 03.00 продемонстрировала динамичный отскок до $1,1465, где, впрочем, не задержалась, провалившись по состоянию на 04.00 к цифре $1,1402.Из этого внутридневного минимума стартовало вышеупомянутое ралли пары евро-доллар, поднявшее ее курс около 12.30 Киева к цифре $1,1498. С 14.00 последовала неспешная коррекция пары, которая понизила ее вначале к $1,1460, где она пребывала до 20.00 Киева, а затем уронила около 20.13 до новых «низов» ($1,1447), на которых, похоже, евро не собирался останавливаться на пути вниз…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду на европейской сессии рынка forex на фоне прогнозов по результатам промежуточных выборов в США, которые говорят о разделенном контроле партий над конгрессом.По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1498 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1427 за евро.Курс доллара к иене опускался до ¥113,02 за доллар с ¥113,44.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,61%, до 95,73 пункта.Во вторник, 06 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. По мнению экспертов, в результате такого расклада многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление.Конечно, с разделенным контролем над конгрессом Дональду Трампу может быть трудно продолжать свою политическую программу, которая может включать в себя новые налоговые реформы, но в то же время вряд ли уже реализованные меры будут отменены.Доллар упал на рынке forex в среду после промежуточных выборов в конгресс США, которые закончились для республиканской администрации Дональда Трампа потерей контроля над парламентом.Согласно предварительным итогам голосования, демократы отыграли 22 места в палате представителей и получили большинство впервые с 2010 года.Сенат остается под контролем республиканцев, получивших на одно кресло больше по сравнению с предыдущим созывом. Тем не менее, полного контроля над обеими палатами конгресса, которым Трамп наслаждался в первые два года своего срока, у президента США больше нет.Это означает, что Трампу будет сложнее проводить свои инициативы, в том числе направленные на увеличение прибылей корпораций, которые стимулировали приток капитала в США.Все это создает понижательные риски для доллара и доходностей американских казначейских облигаций, добавляет он.К 14.50 Киева доллар подешевел на 0,55% к евро, 0,2% - к иене и 0,44% - к британскому фунту.Индекс доллара, USDX отражающий курс к 6 ключевым валютам стран торговых партнеров США, потерял 0,55%, опускаясь в моменте до минимума за 3 недели.Раскол в конгрессе будет способствовать ослаблению доллара и более низким ставкам на развивающихся рынках - в среду дорожают индийская и индонезийская рупия, юань укрепился до отметки 6,92 за доллар против 6,97 в начале ноября.Тем не менее, мы уверены, что слабость американской валюты будет непродолжительной: какими бы не были окончательные результаты выборов в США, они вряд ли повлияют на политику ФРС.В пользу доллара будет играть высокий объем заимствований Казначейством США: в четвертом квартале американский Минфин намерен занять $425 млрд. - рекордную с кризиса 2008 года сумму.Таким образом, дефицит долларовой ликвидности будет создаваться не только монетарной политикой ФРС, но и изъятием долларовой ликвидности с рынка в госдолг.Падение курса доллара на итоги выборов в конгресс будет кратковременным, поскольку сильная экономика заставит ФРС продолжать повышать процентные ставки. Ответная реакция рынка на результаты промежуточных выборов в США заключалась в том, чтобы оказать давление на доллар на фоне опасений за то, что при новом раскладе сил в парламенте администрации Дональда Трампа будет сложнее проводить свою экономическую политику. Однако такая реакция не должна продлиться долго.Доллар находится под давлением, потому что он показал сильный рост, потому что спекулянты накопили много длинных позиций. Действительно, раскол в Конгрессе снижает потенциал дальнейшего снижения налогов и уменьшает соответственно один из факторов ускорения экономического роста.Индекс доллара Bloomberg снизился на 0.4% к утру среды в Нью-Йорке. Но «основные экономические показатели неизменны», и давление не должно продлиться долго. ФРС будет продолжать повышать процентные ставки постепенно, но последовательно. Доходность облигаций Казначейства по-прежнему останется высокой, потому что существует большой дефицит, который нужно финансировать.На торгах в Европе доллар США подешевел по всему рынку. Индекс доллара упал до 95,67 пунктов, так как демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а республиканцы — в Сенате.Пара евро-доллар поднималась почти до $1,1500 и на 17.10 Киева торгуется по $1,1481.Цена вернулась в канал, из которого она вышла после результатов проведенных выборов.Британский фунт получил поддержку благодаря оптимизму в отношении итогов переговоров по Brexit.Цена повышалась до $1,3175. Как и евро, британский фунт отошел от недельного максимума.В центре внимания участников рынка находятся пресс-конференция президента США Дональда Трамп (в 18.00 Киева и заседание FOMC Федрезерва (намеченное на среду и четверг). Выборы в Конгресс прошли.Полагаю, трейдеры могут опять переключаться на проблемы Евросоюза. К закрытию американской сессии мы ждем ослабления евро к доллару до $1,1440 на фоне локальной нисходящей коррекции. Если он не устоит, то падение котировок ускорится до $1,1430. Сопротивление проходит через отметку $1,1515.Европейская статистика: Индекс розничных продаж в еврозоне составил 0,0% м/м (прогноз был 0,1% м/м, предыдущее значение — 0,3% м/м). Индекс промышленного производства в Германии оказался на уровне 0,2% м/м (прогноз был 0,1% м/м, предыдущее значение — 0,1% м/м).Таким образом, подведем итоги курсовым хроникам пары евро-доллар.Напомним, в ночь со вторника на среду по мере появления новостей об итогах промежуточных выборов в Конгресс США пара евро-доллар продолжала показывать последовательность из нескольких волн роста.Утром в среду стало окончательно ясно, что демократы смогли получить большинство в Палате Представителей, а республиканцы, хотя и с потерями, сохранили большинство в Сенате. Любые победы демократов считались для доллара негативными, хотя и необязательными, поэтому рынок логично реагировал на происходящее ростом пары евро-доллар. Пара достигла отметки $1,1498 около 13.30 Киева в среду.Еще рано утром, в азиатскую сессию, пара пробила вверх сопротивление нисходящего канала у тренда на рост доллара, который наблюдался с заседания ФРС 26 сентября. Тем самым пара евро-доллар сняла какое-то количество стопов у спекулянтов, которые, как мы писали, были затянуты в продажи пары при тестировании отметки $1,13 в конце октября.Однако дальше рост пары евро-доллар не пошел, поскольку имел исключительно спекулятивную природу.Пара даже не смогла показать отметку $1,15, пойдя на снижение во второй половине среды. К текущему моменту (20.31 Киева) пара показала отметку $1,1448.Мы в более ранних обзорах предупреждали о том, что не стоит придавать большого значения итогам выборов в США, а также выходу вверх из понижательного канала.Все локальные новости не имеют практически никакого значения на фоне фундаментальных факторов, которые играют первые роли уже давно и привели к падению пары евро-доллар в этом году с максимума на отметке $1,2550 до $1,1300.Это и повышение ставки ФРС, и сворачивание баланса ФРС, и давление на мировую экономику со стороны США путем тарифов и санкций.Все вышеперечисленные события приводят к сворачиванию аппетитов к риску. Процесс этот идет, хотя и достаточно неравномерно, но по всему спектру активов. После того, как пара евро-доллар показала в середине августа отметку $1,.13, доллар ушел на коррекцию к большинству валют, перестали падать валюты развивающихся стран. Но пришел черед падать рынку акций.В октябре с исторических максимумов начали падать американские индексы. А рынки акций развивающихся стран продолжили падение к новым минимумам года.Впрочем, пара евро-доллар тоже упала в октябре, от $1,18 перед заседанием FOMC ФРС 26 сентября до $1,13.Затем в начале ноября на рынках акций прошла сильная коррекция. При этом нефть, которая падала весь октябрь, и в начале ноября продолжила падать и достигала отметки $71,18 за баррель Brent.Стало быть, в целом цикл сворачивания аппетитов к риску как начался в конце апреля этого года, так и продолжается до сих пор, хотя коррекций и задержек на этом пути было немало. И коррекция в начале ноября, полагаем, лишь одна из них. Общей тенденции она никак не отменяет.Тот же прорыв вверх нисходящего канала на паре евро-доллар тоже ровно ничего не значит, поскольку цена отнюдь не обязана снижаться все время с одной и той же скоростью. Цена пары может откорректировать до 50% роста, краткосрочные тренды могут сменяться краткосрочными боковыми диапазонами, но если со временем новое снижение приводит к обновлению минимумов, то все-таки можно вести речь о нисходящей тенденции.Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что цикл сворачивания аппетитов к риску актуален как никогда, хотя такие события, как выборы в США, могут заставить на время отвлечься от общей картины.Остается добавить, что еще не факт, что победа демократов – суть долгосрочный негатив для доллара, поскольку итоги выборов ослабили позиции Трампа, и он теперь уже не сможет с прежней агрессивностью атаковать ФРС за проводимую ей монетарную политику. Мы об этом как-то писали на профильном форуме портала Finance.ua ( Валютный рынок в контексте Следующее событие, которое будет в фокусе внимания рынков на этой неделе – это заседание ФРС 08 ноября. Но мы полагаем, что рынку незачем ждать итогов заседания, рост доллара мы ждем в четверг, еще до публикации итогов заседания. Ведь и так ясно, что ФРС лишь подтвердит курс на ужесточение монетарной политики. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам выросла уже до 78,3%.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,10/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной трехкопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 07 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 ноября по спросу не изменились, потеряв 10 пунктов по предложению.Сценарий торгов среды на украинском валютном межбанке предопределили высокая ликвидность доллара на фоне заметного сжатия гривневой ликвидности.Во-вторых, вопреки ожиданиям, нерезиденты не стали скупать дешевеющую СКВ, а напротив, оказались в первых рядах продавцов доллара. Рискнем предположить, что поводом для этого действия «варягов» стала нехватка гривни на более привлекательные, чем валютный рынок, проекты. Например, рынок ценных бумаг, включая казенные ОВГЗ и нацбанковские депосертификаты.В-третьих, откату курса доллара на межбанке способствовал регулятор, проведя валютный аукцион таким образом, чтобы на рынке остался избыток СКВ.В-четвертых, не будем забывать, что к среде растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.К 07 ноября курс безналичного доллара «утаптывает» новые, более низкие, чем 28,00 UAH/USD, рыночные уровни. Думается, какое-то время курс «американца» задержится ниже этой концептуальнозначимой цифры, стимулируя появление на рынке части вышеупомянутого СКВ-изобилия. Очевидный тренд на ужесточение монетарных показателей наверняка заставит держателей доллара задуматься о целесообразности пролонгации «сидения на мешках с валютой» на фоне ползучего снижения ее курса и нехватке гривневого инструмента.Вторым этапом этого проекта НБУ, по всей видимости, станет масштабная скупка доллара в свои резервы.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68403 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4348 раз. Подякували: 7881 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 20:55 Vitl написав: zРадио написав: Surfer написав:

Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?



Спускались на межбанке в обмен на эмиссионную гривну с целевым назначением "на поддержание ликвидности банков". Цель банки и НБУ "подкорректировали" по общему непротивлению Спускались на межбанке в обмен на эмиссионную гривну с целевым назначением "на поддержание ликвидности банков". Цель банки и НБУ "подкорректировали" по общему непротивлению



Это часть средств.Часть ушла на поддержание и спуск курса за указанный год примерно в два раза.Но докапитализация проблемных банков тогда шла полным ходом.Как потом оказалось большая часть денюжек утекла как вода.а кубив и гонтарева в шоколаде, виноваты банкиры. только в тюрьме никого до сих пор. Это часть средств.Часть ушла на поддержание и спуск курса за указанный год примерно в два раза.Но докапитализация проблемных банков тогда шла полным ходом.Как потом оказалось большая часть денюжек утекла как вода.а кубив и гонтарева в шоколаде, виноваты банкиры. только в тюрьме никого до сих пор.



О да, банкиры виноваты А главное - получили по заслугам. Коломойского, Лагуна и других более мелких фигур в прямом смысле даже по миру пустили



А Костик Жеваго так и совсем не прячется - из всех держателей средств в Финиках рассчитался только со своим же Полтавским ГОКом. Остальным все простил, как полагается...



По Привату, Дельте и Михайловскому тоже де факто все пассивы достались государству, а активы - какие такие активы, кто здесь?



Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долей О да, банкиры виноватыА главное - получили по заслугам. Коломойского, Лагуна и других более мелких фигур в прямом смысле даже по миру пустилиА Костик Жеваго так и совсем не прячется - из всех держателей средств в Финиках рассчитался только со своим же Полтавским ГОКом. Остальным все простил, как полагается...По Привату, Дельте и Михайловскому тоже де факто все пассивы достались государству, а активы - какие такие активы, кто здесь?Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долей zРадио

Повідомлень: 664 З нами з: 02.05.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 471 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 21:05 zРадио



Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долей



Я не о делёжке.А всё равно в шоколаде вместо тюрьмы.Одна в Англии, другой в должности.А кто ответит за содеянное.Пытались на рожкову повесить, и ту отмазали. невредимая, хотя на кол также нужно. Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долейЯ не о делёжке.А всё равно в шоколаде вместо тюрьмы.Одна в Англии, другой в должности.А кто ответит за содеянное.Пытались на рожкову повесить, и ту отмазали. невредимая, хотя на кол также нужно. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14711 З нами з: 04.05.10 Подякував: 682 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 21:08 Vitl написав: zРадио



Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долей



Я не о делёжке.А всё равно в шоколаде вместо тюрьмы.Одна в Англии, другой в должности.А кто ответит за содеянное.Пытались на рожкову повесить, и ту отмазали. невредимая, хотя на кол также нужно. Что касается другой стороны схемы - не думаю, что в шоколаде оказались конкретно кубив и гонтарева. Банкиры откатывали на общак, иначе СБУ еще бы летом 2014-го в гости на Институтскую и Грушевского наведалась бы за своей "законной" долейЯ не о делёжке.А всё равно в шоколаде вместо тюрьмы.Одна в Англии, другой в должности.А кто ответит за содеянное.Пытались на рожкову повесить, и ту отмазали. невредимая, хотя на кол также нужно.





US Ближе к телу. Сплетни о банках и банкирах на другой ветке.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68403 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4348 раз. Подякували: 7881 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6710671167126713 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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