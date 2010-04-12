Рефинансирование, очевидно связанное с ним обнищание ЗВР а следом и закономерно обвалившийся курс гривны, внезапный банкопад, выкосивший половину БС, вызывавший вопросы у многих , когда вполне рабочие банки вдруг оказывадлись не у дел, популярные в свое время телефонные шлягеры Рожковой, приоткрывавшие завесу закулисного "ручного управления" - все это рисует общую схему как и куда девалось недоворованное папередниками, естествено оказавшее прямое влияние на обвалившийся курс.
Долярчик написав:... Я дуже вибачаюсь, за такий "зрадницький" допис, але... - але ціни так почали рости(наприклад, на мій товар), що просто ппц! ... Я вже писав тут про доларовий товар, як він поліз..... - а сьогодні приїхав гривневий.... ціни... - позиції, які ще недавно закупляв по 16-18грн зросли до 22-25грн - ну як то так, на рівному місці, за 2-3міс. зросло і ще росте/доганяє на 35-40%! - і то все на плечі ПЕРЕСІЧНИМ!!!
усе просто росте ціна зменшується кількість проданного товару пропорційно збільшенню ціни. виручка не зросте, товарооборот зменшиться на 35-40%. пересічний буде купувати менше . Це з досвіду обортів під млн \міс ... ціна росте , а виручка не росте . Є два шляхи залишитися на плаву, або розширювати асортимент , або продавати товари дешевшого сегменту ще нижчої якості. Ось так повільно зникають з продажу якісні і дорогі речі.
... чи мені цього не знати? Я це чудово знаю! - тому і те саме кажу, що тут сумно дві речі: - те, що пересічний буде менше купляти(а найгірше для нього, що перейде на дешевші аналоги, які менше служать ) - ну, і виручка в мене буде "стАгнати", чи стОгнати
- а так, то раніше, начебто(проблискувала перспектива), мала торгівля покращуватись, бо зарплати зросли.......- а тут, знову "бац, вторая смена!")
прошу залишити людям вибір( залишити в асортименті хоча б пару товарів нормальної\вищої цінової категорії) між товаром одного призначення різної якості за 20 і товаром за 120 , бо сумно що товари нормальної якості просто зникають ...днем з вогнем не знайдеш навіть якщо готовий платити . P.S. Поповнив свій гривне депозит приват банку на пару зарплатних гривень
Востаннє редагувалось yama в Сер 07 лис, 2018 21:59, всього редагувалось 2 разів.
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США) на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53% на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16% на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44% на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70% на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81% на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55% на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93% на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88% на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87% на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18% на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82% на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41% по данным МВФ и НБУ
somilitark написав:Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...
п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
... якщо це не тролінг.... - то нехай молодь вчиться тут, як літом купляти, а взимку продавати™.... може, через пару років і на хату зароблять, як Долярчик ... а що, Я не хвалюсь , але до відкриття свого бізнесу НІКОЛИ справи з банками не мав(а бізнесу вже минуло 8р)...і, лише через ~ рік, після того, Я заніс свої перші "пробні" 4тис.грн на депо у банк Форум на 3міс. з призначенням, що це відклав на відпустку ...... але, пізніше, по закінченню депо, лише його переклав на інший термін(бо на відпустку до того часу вже був заробив).... і так по-трохи, по-трохи і увійшов в азарт гри в депо з банками ...... - а в долародепо почав бавитись "по-серйозному" в 14-15 роках, точнішше, зменшував гривнедепо, а збільшував долародепо.... - і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так п. с. ... то нехай молодь тут вчиться! (хоч і мені, ще, навіть, не 40)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Surfer А про социальные курсы(экономически обоснованный курс 12+(при чем они реально в это верили, никак не мог переубедить, сказали, что неуч), а все кто против -то спекулянты и барыги) все чтоли забыли? На их поддержание тупо слили значительную часть из ЗВР. Потом после 18 денег совсем не осталось(ЗВР номинально под 5мио, реально почти 0 доступных) и мы понеслись в космос. Расти ЗВР стали после начала сотрудничества с МВФ и началом адекватной политики Гонтаревой по выкупанию с рынка валюты в благоприятное время,чтобы не допускать значительное укрепление гривны, сглаживая значительную сезонность в балансе спроса-предложения гривны и заодно бесплатно пополняя звр.
Zebra написав:суммой в 100 баксов нечего даже заморачиваться
А с какой суммы надо начинать заморачиваться?
p_vovk74 написав:Это называется "заработать", пусть и по мелочи, но не обманывайте себя. Но пусть. Тогда сами посчитайте: более чем на 10 копеек курс просесть вряд ли сможет. На сотке это аж 10 грн. Будете ждать - есть вероятность не просто просаживания курса, а его роста на 10-20 копеек - будет обидно. Оно того стОит? Обратите внимание на инфляцию потребительских цен - ей вообще на всё наплевать. Цены растут при любых раскладах. Поэтому лучше купите себе сейчас то, что давно хотелось, но всё как-то или то, что дорожает. Или поступите как игроки, которые не проигрывают: купите сейчас сотку, в понедельник - еще сотку, если курс еще изменится в любую сторону - еще сотку. В итоге получите не блестящий, но статистически положительный результат. Правда, чтобы заработать что-то приличное, нужно оперировать как минимум соткой тысяч. Но там уже и другие расходы будут...
Да все верно. Брать-сливать с целью заработка нужно всегда ступеньками - тогда шанс получить хороший средний курс слива-откупа выше, чем при попытке ловить пики. Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???[ все на гривнедепо до выборов Президент, а жрать за грейс период монобанка.
Долярчик написав:[quote="4492305:. Я дуже вибачаюсь, за такий "зрадницький" допис, але... - але ціни так почали рости(наприклад, на мій товар), що просто ппц! ... Я вже писав тут про доларовий товар, як він поліз..... - а сьогодні приїхав гривневий.... ціни... - позиції, які ще недавно закупляв по 16-18грн зросли до 22-25грн - ну як то так, на рівному місці, за 2-3міс. зросло і ще росте/доганяє на 35-40%! - і то все на плечі ПЕРЕСІЧНИМ!!!
усе просто росте ціна зменшується кількість проданного товару пропорційно збільшенню ціни. виручка не зросте, товарооборот зменшиться на 35-40%. пересічний буде купувати менше . Це з досвіду обортів під млн \міс ... ціна росте , а виручка не росте . Є два шляхи залишитися на плаву, або розширювати асортимент , або продавати товари дешевшого сегменту ще нижчої якості. Ось так повільно зникають з продажу якісні і дорогі речі.
... чи мені цього не знати? Я це чудово знаю! - тому і те саме кажу, що тут сумно дві речі: - те, що пересічний буде менше купляти(а найгірше для нього, що перейде на дешевші аналоги, які менше служать ) - ну, і виручка в мене буде "стАгнати", чи стОгнати
- а так, то раніше, начебто(проблискувала перспектива), мала торгівля покращуватись, бо зарплати зросли.......- а тут, знову "бац, вторая смена!") [/quote] ========
прошу залишити людям вибір( залишити в асортименті хоча б пару товарів нормальної\вищої цінової категорії) між товаром одного призначення різної якості за 20 і товаром за 120 , бо сумно що товари нормальної якості просто зникають ...днем з вогнем не знайдеш навіть якщо готовий платити . P.S. Поповнив свій гривне депозит приват банку на пару зарплатних гривень[/quote]
.... серед моїх товарів - ЗАВЖДИ є вибір: "дешеве", "середнє", "дороге" - але %% спів-відношення коливається..... і зараз піде не на користь дррогого
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4