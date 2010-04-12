Додано: Сер 07 лис, 2018 22:02

somilitark написав: Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...



п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный... Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...

... якщо це не тролінг.... - то нехай молодь вчиться тут, як літом купляти, а взимку продавати™.... може, через пару років і на хату зароблять, як Долярчик... а що, Я не хвалюсь, але до відкриття свого бізнесу НІКОЛИ справи з банками не мав(а бізнесу вже минуло 8р)...і, лише через ~ рік, після того, Я заніс свої перші "пробні" 4тис.грн на депо у банк Форум на 3міс. з призначенням, що це відклав на відпустку...... але, пізніше, по закінченню депо, лише його переклав на інший термін(бо на відпустку до того часу вже був заробив).... і так по-трохи, по-трохи і увійшов в азарт гри в депо з банками...... - а в долародепо почав бавитись "по-серйозному" в 14-15 роках, точнішше, зменшував гривнедепо, а збільшував долародепо....- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає такп. с.... то нехай молодь тут вчиться!(хоч і мені, ще, навіть, не 40)