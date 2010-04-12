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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:35
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:36
... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:59
Молодец.
Риспект и уважуха.
Поздравляю.
Настоящий упрямый хохланд.
Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется.
Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ...
Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ...
И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...
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