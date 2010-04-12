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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6712671367146715

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

  GDV29 написав:Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:36

  grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?

... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:59

  Долярчик написав:- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так
п. с.
... то нехай молодь тут вчиться! :D (хоч і мені, ще, навіть, не 40)


Молодец.
Риспект и уважуха.
Поздравляю.
Настоящий упрямый хохланд.
Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется.
Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ...
Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ...
И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...

:lol: :lol: :lol:
Libo
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