grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?
... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так п. с. ... то нехай молодь тут вчиться! (хоч і мені, ще, навіть, не 40)
Молодец. Риспект и уважуха. Поздравляю. Настоящий упрямый хохланд. Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется. Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ... Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ... И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...
freeze Не так просто, как кажется, нужно иметь политическую волю и противостоять критике. У Гонтаревой это получилось не сразу, после того, как уронили далеко за 30, летом курс укрепился до 21хх, что я называл огромной ошибкой и лишь на следующие 2016 и 2017 у нее была, имхо, адекватная политика. В этом году летом мы опять умудрились слить звр. Хотя НБУ внедрил очень хороший(как по мне) инструмент как matching, в добавок к аукционам, в целом считаю, что в этом году можно было бы иметь ощутимо более положительное сальдо покупки продажи дол НБУ, с учетом что значительная доля сегодняшних резервов это долги, которые сейчас стоят под 10%.
Долярчик написав:- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так п. с. ... то нехай молодь тут вчиться! (хоч і мені, ще, навіть, не 40)
Молодец. Риспект и уважуха. Поздравляю. Настоящий упрямый хохланд. Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется. Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ... Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ... И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...
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.... от як настане той час, про який Ви пророчите/бачите(бо маєте дар ) - про "молочні ріки і кисільні берега" (а це вже має бути наступного року по Ваших словах! (ми ж то тут все записуєм ) - так зразу, на всю тисячу-другу долярчиків, яка мені лишиться(ЯКЩО лишиться! ) після ремонту, куплю собі і котедж, і цісарок, і.... ну і там те все по списку
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
somilitark написав:Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...
п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...
... якщо це не тролінг.... - то нехай молодь вчиться тут, як літом купляти, а взимку продавати.... може, через пару років і на хату зароблять, як Долярчик ... а що, Я не хвалюсь , але до відкриття свого бізнесу НІКОЛИ справи з банками не мав(а бізнесу вже минуло 8р)...і, лише через ~ рік, після того, Я заніс свої перші "пробні" 4тис.грн на депо у банк Форум на 3міс. з призначенням, що це відклав на відпустку ...... але, пізніше, по закінченню депо, лише його переклав на інший термін(бо на відпустку до того часу вже був заробив).... і так по-трохи, по-трохи і увійшов в азарт гри в депо з банками ...... - а в долародепо почав бавитись "по-серйозному" в 14-15 роках, точнішше, зменшував гривнедепо, а збільшував долародепо.... - і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так п. с. ... то нехай молодь тут вчиться! (хоч і мені, ще, навіть, не 40)
Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
starsn написав:Surfer А про социальные курсы(экономически обоснованный курс 12+
Не "социально" а ЭКОНОМИЧЕСКИ обоснованный курс не больше 10 забыли ?
про какую адекватную политику гонтаревой вы говорите если она с июня 14 рулила НБУ с вышеобсужденными "казусами" , произошедшими в 14-15 ? Прямая вина за произошедшее на ней и ее патроне, назначившего ее на эту позицию , выехавшего на предыдущих выборах на обещаниях доллара по 10 и подобной лапше для легковерных.