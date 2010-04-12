Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09

freeze Не так просто, как кажется, нужно иметь политическую волю и противостоять критике. У Гонтаревой это получилось не сразу, после того, как уронили далеко за 30, летом курс укрепился до 21хх, что я называл огромной ошибкой и лишь на следующие 2016 и 2017 у нее была, имхо, адекватная политика. В этом году летом мы опять умудрились слить звр. Хотя НБУ внедрил очень хороший(как по мне) инструмент как matching, в добавок к аукционам, в целом считаю, что в этом году можно было бы иметь ощутимо более положительное сальдо покупки продажи дол НБУ, с учетом что значительная доля сегодняшних резервов это долги, которые сейчас стоят под 10%.