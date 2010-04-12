RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6713671467156716>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:35

Re: Валютный рынок в контексте

  GDV29 написав:Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 03.12.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:36

  grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?

... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 19.10.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:59

  Долярчик написав:- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так
п. с.
... то нехай молодь тут вчиться! :D (хоч і мені, ще, навіть, не 40)


Молодец.
Риспект и уважуха.
Поздравляю.
Настоящий упрямый хохланд.
Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется.
Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ...
Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ...
И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6647
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:09

freeze Не так просто, как кажется, нужно иметь политическую волю и противостоять критике. У Гонтаревой это получилось не сразу, после того, как уронили далеко за 30, летом курс укрепился до 21хх, что я называл огромной ошибкой и лишь на следующие 2016 и 2017 у нее была, имхо, адекватная политика. В этом году летом мы опять умудрились слить звр. Хотя НБУ внедрил очень хороший(как по мне) инструмент как matching, в добавок к аукционам, в целом считаю, что в этом году можно было бы иметь ощутимо более положительное сальдо покупки продажи дол НБУ, с учетом что значительная доля сегодняшних резервов это долги, которые сейчас стоят под 10%.
Дурень думкою багатіє
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 23.11.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:25

птаха щастя завтрашнього дня©

  Libo написав:
  Долярчик написав:- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так
п. с.
... то нехай молодь тут вчиться! (хоч і мені, ще, навіть, не 40)


Молодец.
Риспект и уважуха.
Поздравляю.
Настоящий упрямый хохланд.
Какие ему испытания не посылай, какие трудности и пакости не строй, он все равно своего добьется.
Только на этом не останавливайся. Теперь новая цель - коттедж за городом ...
Чтоб земля, яблоневый и вишневый сад, чтоб курочки и цесарки, овечки, поросятко, коровка ...
И не забывай про детей ... Чтоб было много детского шума и смеха ... Тебе на радость ... Что не зря трудился и копил ...

:

.... от як настане той час, про який Ви пророчите/бачите(бо маєте дар :D ) - про "молочні ріки і кисільні берега" (а це вже має бути наступного року по Ваших словах! (ми ж то тут все записуєм :D ) - так зразу, на всю тисячу-другу долярчиків, яка мені лишиться(ЯКЩО лишиться! ) після ремонту, куплю собі і котедж, і цісарок, і.... ну і там те все по списку :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 19.10.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:29

А вот ещё топливо подвезли (в доп. к шахтерскому)

Кабмин выделил 1,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплатам врачам
Кабинет Министров Украины принял решение о направлении из резервного фонда бюджета 1,5 миллиарда гривен местным бюджетам в виде медицинской субвенции.

Как передает «Громадське«, эти средства планируется использовать на погашение задолженности по выплате зарплат врачам.

Кроме этого, среди приоритетных направлений использования субвенции — дополнительное финансирование лечения пациентов с болезнями почек, нуждающихся в гемодиализе и финансирование закупки инсулина.

«Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения», — сообщают в правительстве.

http://hvylya.net/news/digest/kabmin-vyidelil-1-5-mlrd-grn-na-pogashenie-zadolzhennosti-po-zarplatam-vracham.html

Сезон новогодних-предвыборных подарков объявляется открытым!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6479
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:30

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  somilitark написав:Ветка обновляется,приходит молодёжь,она живёт одним днём(вижу по своему малому),так что ничего удивительного,отложить и не трогать для кого-то 100 у.е. это настоящий праздник...

п.с. но чую,что это троллинг,причём примитивный...

... якщо це не тролінг.... - то нехай молодь вчиться тут, як літом купляти, а взимку продавати.... може, через пару років і на хату зароблять, як Долярчик :D
... а що, Я не хвалюсь :oops: , але до відкриття свого бізнесу НІКОЛИ справи з банками не мав(а бізнесу вже минуло 8р)...і, лише через ~ рік, після того, Я заніс свої перші "пробні" 4тис.грн на депо у банк Форум на 3міс. з призначенням, що це відклав на відпустку :P...... але, пізніше, по закінченню депо, лише його переклав на інший термін(бо на відпустку до того часу вже був заробив).... і так по-трохи, по-трохи і увійшов в азарт гри в депо з банками :roll: ...... - а в долародепо почав бавитись "по-серйозному" в 14-15 роках, точнішше, зменшував гривнедепо, а збільшував долародепо....
- і отак, трохи гри в депозити, а трохи тоді в "соцдолар", а це все підпитувалось коштами з мого бізнеса..... - і отак, рік тому(в жовтні) купив котлованчик, який, на моменті, виглядає так
Зображення
Зображення
п. с.
... то нехай молодь тут вчиться! :D (хоч і мені, ще, навіть, не 40)
Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:33

Re: Валютный рынок в контексте

greenozon написав:
  Surfer написав:популярные в свое время телефонные шлягеры Рожковой,


згадався ресурс Дубінскього
leragate.info
(зараз він його закрив),
але інтернет такі річ - все що туди попадає, залишається навіки :)


->

https://web.archive.org/web/20170614061 ... udiozapis/


якраз про ВТБ! :)
Кстати, а шо с ВаТаБанком? Фсе ?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:33

Re: Валютный рынок в контексте

  starsn написав:Surfer А про социальные курсы(экономически обоснованный курс 12+


Не "социально" а ЭКОНОМИЧЕСКИ обоснованный курс не больше 10 забыли ?



про какую адекватную политику гонтаревой вы говорите если она с июня 14 рулила НБУ с вышеобсужденными "казусами" , произошедшими в 14-15 ? Прямая вина за произошедшее на ней и ее патроне, назначившего ее на эту позицию , выехавшего на предыдущих выборах на обещаниях доллара по 10 и подобной лапше для легковерных.
Surfer
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:02

  Libo написав:
  Сибарит написав:
  somilitark написав:п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен

— Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как за один день заработать миллион». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Тысяча.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен.


Сегодня можно крупно поставить на Шахтер и если он уделает Манчестер Сити, то можно стать миллионером уже этим вечером. :roll:


совет дилетанта ...как в футболе так и вообще

Шахтер порешили

0-6 :mrgreen:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6713671467156716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6478 1369952
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 12:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1543458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63593)
08.11.2018 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.