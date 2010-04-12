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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6713671467156716

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:05

  kolyuchy написав:
  Zebra написав:суммой в 100 баксов нечего даже заморачиваться

А с какой суммы надо начинать заморачиваться?


$1000
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:11

Surfer Читайте внимательно) Я утверждал про вполне адекватную политику НБУ с 2016г и до окончания полномочий Гонтаревой. Если уже говорить о вопиющей неадекватности то героем последних лет можно смело назавать С Кубива, тот вообще плохо понимал куда реально попал после назначения главой НБУ. 10 как экономически обоснованного курса от Гонтаревой и ее команды я не слышал, а вот насчет 12 - это исторический факт, причем абсолютно на полном серьезе. Почему-то здесь как-то не принято упоминать мировую коньюктуру сложившуюся в 14-15гг, когда цены, например, на сталь упали в 3 раза и это и в добавок к нашим внутренним проблемам.
Дурень думкою багатіє
starsn
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  #<1 ... 6713671467156716
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