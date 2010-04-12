Додано: Чет 08 лис, 2018 00:11
Surfer Читайте внимательно) Я утверждал про вполне адекватную политику НБУ с 2016г и до окончания полномочий Гонтаревой. Если уже говорить о вопиющей неадекватности то героем последних лет можно смело назавать С Кубива, тот вообще плохо понимал куда реально попал после назначения главой НБУ. 10 как экономически обоснованного курса от Гонтаревой и ее команды я не слышал, а вот насчет 12 - это исторический факт, причем абсолютно на полном серьезе. Почему-то здесь как-то не принято упоминать мировую коньюктуру сложившуюся в 14-15гг, когда цены, например, на сталь упали в 3 раза и это и в добавок к нашим внутренним проблемам.
Дурень думкою багатіє