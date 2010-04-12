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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:11
Surfer Читайте внимательно) Я утверждал про вполне адекватную политику НБУ с 2016г и до окончания полномочий Гонтаревой. Если уже говорить о вопиющей неадекватности то героем последних лет можно смело назавать С Кубива, тот вообще плохо понимал куда реально попал после назначения главой НБУ. 10 как экономически обоснованного курса от Гонтаревой и ее команды я не слышал, а вот насчет 12 - это исторический факт, причем абсолютно на полном серьезе. Почему-то здесь как-то не принято упоминать мировую коньюктуру сложившуюся в 14-15гг, когда цены, например, на сталь упали в 3 раза и это и в добавок к нашим внутренним проблемам.
Дурень думкою багатіє
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:19
Аваля у нас нет.
Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41
Re: Валютный рынок в контексте
Живем и так за счет приватовского грейса от зарплаты до зарплаты. Но к сожалению, есть у нас еще задачи которые могут быть решены только за наличную гривну
А держать гривну на депо советуете до каких выборов?
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:50
большое спасибо за то что ВЫ публикуете ваши футбольные прогнозы ! делайте это и дальше ! если можно то сразу мне в личку . К большому сожалению я с простудой спал и не видел вашего сообщения иначе объязаетельно бы поставил . Подскажите кстати нормальный тотализатор ибо зашел на один онлайн все супер вот только интерфейс так туго работает что во всех браузерах на всех ПК просто не возможно поставить, но выграш оплатили очень быстро час или два максимум.
свинорыл
Додано: Чет 08 лис, 2018 01:08
полностью согласен ибо сейф от $500 стартует, а тут у некоторых капитала меньше У меня все в бытовых товарах взятых в " беспроцентный" кредит на 25 мес : и сейф бы взял просто пока не нашел где его в кредит на 25 мес дают , вот потому и держу гривне депо соизмеримой с сумой всех кредитов
свинорыл
Додано: Чет 08 лис, 2018 01:19
ну по крайней мере до выборов Порошенка, а после выборов взять небольшую паузу в матрас пока не станет понятно куда страна будет двигаться дальше. Хотя я верю старому триндуну Степану Демуре что рынку пофиг на фундаментальный анализ и какие-то там обоснования, лично я придерживаюсь мысли что будет вот так тут по порядку два моих прогноза один в конце января 2018 , второй уточненный июль 2018 в обоих я промазал так что думайте сами, своей головой . Я вам не советчик у меня своего капитала не больше вашего
свинорыл
Додано: Чет 08 лис, 2018 01:29
Не расстраивайтесь, это пока. После футбольных советов Libo эти товары придется занести в ломбард, про выплаты забыть и начать новую, бьющую ключем жизнь в селе Галушки на Полтавщине, в окружении цесарок, коровок, серебряных ложек, акций горнодобывающих компаний на Луне
Додано: Чет 08 лис, 2018 01:39
Что есть брокерские компании лучше уточнять у каждой из них в отдельности, потому что они могут иметь разные порфтели лицензий и виды деятельности.
Из примеров Dragon, ICU, Универ (к последнему сейчас есть вопросы у СБУ - обязан вас предупредить, раз вызвался ответить на ваш вопрос). Учет оборота ОВГЗ - сложный процесс. Насколько мне известно, ОВГЗ сейчас существуют только в бездокументарной форме. Хранитель - НБУ.
Брокерская компания нужна для открытия счета в ценных бумагах и самих операций их купле-продажи. Электронная платформа брокера подключена к хранителю, что позволяет ему от имени клиента проводить транзакции, и вести учет операций клиента в системе хранителя
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