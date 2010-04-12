RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6713671467156716

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:11

Surfer Читайте внимательно) Я утверждал про вполне адекватную политику НБУ с 2016г и до окончания полномочий Гонтаревой. Если уже говорить о вопиющей неадекватности то героем последних лет можно смело назавать С Кубива, тот вообще плохо понимал куда реально попал после назначения главой НБУ. 10 как экономически обоснованного курса от Гонтаревой и ее команды я не слышал, а вот насчет 12 - это исторический факт, причем абсолютно на полном серьезе. Почему-то здесь как-то не принято упоминать мировую коньюктуру сложившуюся в 14-15гг, когда цены, например, на сталь упали в 3 раза и это и в добавок к нашим внутренним проблемам.
Дурень думкою багатіє
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 23.11.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:19

  zРадио написав:
  sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..


Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать :mrgreen:

Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют


Аваля у нас нет.
Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 19.02.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:41

Re: Валютный рынок в контексте

yama написав: все на гривнедепо до выборов Президент, а жрать за грейс период монобанка.

Живем и так за счет приватовского грейса от зарплаты до зарплаты. Но к сожалению, есть у нас еще задачи которые могут быть решены только за наличную гривну

А держать гривну на депо советуете до каких выборов?
kolyuchy
 
Повідомлень: 261
З нами з: 17.04.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:50

  Libo написав:
  Сибарит написав:
  somilitark написав:п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен

— Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как за один день заработать миллион». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Тысяча.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен.


Сегодня можно крупно поставить на Шахтер и если он уделает Манчестер Сити, то можно стать миллионером уже этим вечером. :roll:

большое спасибо за то что ВЫ публикуете ваши футбольные прогнозы ! делайте это и дальше ! если можно то сразу мне в личку . К большому сожалению я с простудой спал и не видел вашего сообщения :( иначе объязаетельно бы поставил . Подскажите кстати нормальный тотализатор ибо зашел на один онлайн все супер вот только интерфейс так туго работает что во всех браузерах на всех ПК просто не возможно поставить, но выграш оплатили очень быстро час или два максимум.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 354
З нами з: 12.08.17
Подякував: 745 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:08

  Binimovich написав:Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
полностью согласен ибо сейф от $500 стартует, а тут у некоторых капитала меньше :( У меня все в бытовых товарах взятых в " беспроцентный" кредит на 25 мес : и сейф бы взял просто пока не нашел где его в кредит на 25 мес дают , вот потому и держу гривне депо соизмеримой с сумой всех кредитов :oops:
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 354
З нами з: 12.08.17
Подякував: 745 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:19

  kolyuchy написав:
yama написав: все на гривнедепо до выборов Президент, а жрать за грейс период монобанка.

Живем и так за счет приватовского грейса от зарплаты до зарплаты. Но к сожалению, есть у нас еще задачи которые могут быть решены только за наличную гривну

А держать гривну на депо советуете до каких выборов?
ну по крайней мере до выборов Порошенка, а после выборов взять небольшую паузу в матрас пока не станет понятно куда страна будет двигаться дальше. Хотя я верю старому триндуну Степану Демуре что рынку пофиг на фундаментальный анализ и какие-то там обоснования, лично я придерживаюсь мысли что будет вот так тут по порядку два моих прогноза один в конце января 2018 , второй уточненный июль 2018 в обоих я промазал :mrgreen: так что думайте сами, своей головой . Я вам не советчик у меня своего капитала не больше вашего :)
Зображення
Зображення
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 354
З нами з: 12.08.17
Подякував: 745 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:29

  yama написав:
  Binimovich написав:Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
полностью согласен ибо сейф от $500 стартует, а тут у некоторых капитала меньше :( У меня все в бытовых товарах взятых в " беспроцентный" кредит на 25 мес : и сейф бы взял просто пока не нашел где его в кредит на 25 мес дают , вот потому и держу гривне депо соизмеримой с сумой всех кредитов :oops:

Не расстраивайтесь, это пока. После футбольных советов Libo эти товары придется занести в ломбард, про выплаты забыть и начать новую, бьющую ключем жизнь в селе Галушки на Полтавщине, в окружении цесарок, коровок, серебряных ложек, акций горнодобывающих компаний на Луне
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 23.01.16
Подякував: 501 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:39

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:
  sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..


Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать :mrgreen:

Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют


Аваля у нас нет.
Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..


Что есть брокерские компании лучше уточнять у каждой из них в отдельности, потому что они могут иметь разные порфтели лицензий и виды деятельности.

Из примеров Dragon, ICU, Универ (к последнему сейчас есть вопросы у СБУ - обязан вас предупредить, раз вызвался ответить на ваш вопрос). Учет оборота ОВГЗ - сложный процесс. Насколько мне известно, ОВГЗ сейчас существуют только в бездокументарной форме. Хранитель - НБУ.

Брокерская компания нужна для открытия счета в ценных бумагах и самих операций их купле-продажи. Электронная платформа брокера подключена к хранителю, что позволяет ему от имени клиента проводить транзакции, и вести учет операций клиента в системе хранителя
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 669
З нами з: 02.05.18
Подякував: 49 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 6713671467156716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6478 1369957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 12:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13579 1543473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 19:17
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.