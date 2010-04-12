yama написав: все на гривнедепо до выборов Президент, а жрать за грейс период монобанка.
Живем и так за счет приватовского грейса от зарплаты до зарплаты. Но к сожалению, есть у нас еще задачи которые могут быть решены только за наличную гривну
А держать гривну на депо советуете до каких выборов?
ну по крайней мере до выборов Порошенка, а после выборов взять небольшую паузу в матрас пока не станет понятно куда страна будет двигаться дальше. Хотя я верю старому триндуну Степану Демуре что рынку пофиг на фундаментальный анализ и какие-то там обоснования, лично я придерживаюсь мысли что будет вот так тут по порядку два моих прогноза один в конце января 2018 , второй уточненный июль 2018 в обоих я промазал так что думайте сами, своей головой . Я вам не советчик у меня своего капитала не больше вашего
Binimovich написав:Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
полностью согласен ибо сейф от $500 стартует, а тут у некоторых капитала меньше У меня все в бытовых товарах взятых в " беспроцентный" кредит на 25 мес : и сейф бы взял просто пока не нашел где его в кредит на 25 мес дают , вот потому и держу гривне депо соизмеримой с сумой всех кредитов
Не расстраивайтесь, это пока. После футбольных советов Libo эти товары придется занести в ломбард, про выплаты забыть и начать новую, бьющую ключем жизнь в селе Галушки на Полтавщине, в окружении цесарок, коровок, серебряных ложек, акций горнодобывающих компаний на Луне
sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ? Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. ) Каков порог вхождения?..
Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать
Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют
Аваля у нас нет. Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..
Что есть брокерские компании лучше уточнять у каждой из них в отдельности, потому что они могут иметь разные портфели лицензий и виды деятельности.
Из примеров Dragon, ICU, Универ (к последнему сейчас есть вопросы у СБУ - обязан вас предупредить, раз вызвался ответить на ваш вопрос). Учет оборота ОВГЗ - сложный процесс. Насколько мне известно, ОВГЗ сейчас существуют только в бездокументарной форме. Хранитель - НБУ.
Брокерская компания нужна для открытия счета в ценных бумагах и самих операций их купле-продажи. Электронная платформа брокера подключена к хранителю, что позволяет ему от имени клиента проводить транзакции и вести учет операций и сведений о клиенте.
PS: в вопросе я не профи - возможно, кто-то детальней и корректней раскроет тему