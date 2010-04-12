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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6713671467156716

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:19

  kolyuchy написав:
yama написав: все на гривнедепо до выборов Президент, а жрать за грейс период монобанка.

Живем и так за счет приватовского грейса от зарплаты до зарплаты. Но к сожалению, есть у нас еще задачи которые могут быть решены только за наличную гривну

А держать гривну на депо советуете до каких выборов?
ну по крайней мере до выборов Порошенка, а после выборов взять небольшую паузу в матрас пока не станет понятно куда страна будет двигаться дальше. Хотя я верю старому триндуну Степану Демуре что рынку пофиг на фундаментальный анализ и какие-то там обоснования, лично я придерживаюсь мысли что будет вот так тут по порядку два моих прогноза один в конце января 2018 , второй уточненный июль 2018 в обоих я промазал :mrgreen: так что думайте сами, своей головой . Я вам не советчик у меня своего капитала не больше вашего :)
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свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:29

  yama написав:
  Binimovich написав:Игры с депозитами на сей момент - так, баловство одно . Не тот уровень процентных ставок. Так, абы дома не держать, разве что, вместо сейфа.
полностью согласен ибо сейф от $500 стартует, а тут у некоторых капитала меньше :( У меня все в бытовых товарах взятых в " беспроцентный" кредит на 25 мес : и сейф бы взял просто пока не нашел где его в кредит на 25 мес дают , вот потому и держу гривне депо соизмеримой с сумой всех кредитов :oops:

Не расстраивайтесь, это пока. После футбольных советов Libo эти товары придется занести в ломбард, про выплаты забыть и начать новую, бьющую ключем жизнь в селе Галушки на Полтавщине, в окружении цесарок, коровок, серебряных ложек, акций горнодобывающих компаний на Луне
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:39

юю
  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:
  sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..


Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать :mrgreen:

Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют


Аваля у нас нет.
Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..


Что есть брокерские компании лучше уточнять у каждой из них в отдельности, потому что они могут иметь разные портфели лицензий и виды деятельности.

Из примеров Dragon, ICU, Универ (к последнему сейчас есть вопросы у СБУ - обязан вас предупредить, раз вызвался ответить на ваш вопрос). Учет оборота ОВГЗ - сложный процесс. Насколько мне известно, ОВГЗ сейчас существуют только в бездокументарной форме. Хранитель - НБУ.

Брокерская компания нужна для открытия счета в ценных бумагах и самих операций их купле-продажи. Электронная платформа брокера подключена к хранителю, что позволяет ему от имени клиента проводить транзакции и вести учет операций и сведений о клиенте.

PS: в вопросе я не профи - возможно, кто-то детальней и корректней раскроет тему
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:58

yama

Эммм... Волны Эллиотта на украинском валютном рынке? Не смешите печатный станок и торговый баланс :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 05:58

  CRUSADER написав:Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки Зображення

Вопрос- где и как можно купить?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:23

  swan forever написав:
  CRUSADER написав:Может повторюсь
Но физикам уже можно. Банки Зображення

Вопрос- где и как можно купить?

https://privatbank.ua/ovdp
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 08:20

  Alexanderman написав:https://privatbank.ua/ovdp

Розмір операції Мінімальний - 40 000 дол. США / 1 000 000 грн
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Alexanderman написав:https://privatbank.ua/ovdp

Розмір операції Мінімальний - 40 000 дол. США / 1 000 000 грн
Тарифы ниже там почитайте, 500 грн за создание записи, потом комиссия от 300 грн до 600 грн за каждый месяц, и так далее. Дальше не стал читать.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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