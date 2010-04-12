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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6715671667176718>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:11

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,890/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.06 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,88/27,89 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появления признаков расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 07 ноября по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 ноября по обеим позициям не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1430, понизившись до $1,1422 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1431 на открытии торгов в Европе.

Дата: 08 ноября 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 32,03/32,12 UAH/EUR
RUB – 0,4200/0,4225 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:15

  Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44%
на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70%
на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81%
на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55%
на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93%
на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88%
на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87%
на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18%
на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82%
на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41%
по данным МВФ и НБУ


"Останній такий «гарячий» період наша країна пройшла в 2014 році — тоді за борговими зобов'язаннями довелося віддати $10 млрд"
Это государственный долг в валюте. Отсюда https://minfin.com.ua/ua/2018/03/02/32569962/

Общий внешний долг Украины за 2014 год уменшился на сумму около 16 млрд.
Отсюда https://insiders.com.ua/spravochnik/vneshnij-dolg
Востаннє редагувалось Fedor в Чет 08 лис, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:21

сокрушительный обвал начался в августе 2014 и тормознулся лишь к марту 2015, это был период активных боевых действий, активной эмиссии гривны. солдатов нужно было мотивировать не только волонтерской консервой, но и денежным довольствием, даже если это свежая резанная бумага, на фронте табла с курсами нет, 4Ж тоже не ловит.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:26

  V2 написав:
  GDV29 написав:Извиняюсь за оффтоп. Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума, если не ошибаюсь по депозитам ранее много писал он.


Пішов на зовсім, але, як любив казати сам Квестор, "ніхто не знає майбутнього".
Перечитайте його повідомлення в його ж темі - Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки.... (2011 2012 2013) - це справжня скриня мудрості та скарбів!


Все последние годы Квестор периодически заходит на форум, но только в режиме "для чтения".
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:32

  Fedor написав:
  Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.

Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?

Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44%
на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70%
на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81%
на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55%
на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93%
на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88%
на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87%
на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18%
на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82%
на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41%
по данным МВФ и НБУ


"Останній такий «гарячий» період наша країна пройшла в 2014 році — тоді за борговими зобов'язаннями довелося віддати $10 млрд"
Это государственный долг в валюте. Отсюда https://minfin.com.ua/ua/2018/03/02/32569962/

Общий внешний долг Украины за 2014 год уменшился на сумму около 16 млрд.
Отсюда https://insiders.com.ua/spravochnik/vneshnij-dolg


ЗВР то тут причем? Внешний долг вырос с 37,5 млрд долларов на конец 2013 до 38,8 млрд долларов на конец 2014.

А общий уменьшился за счет переоценки валютной стоимости внутреннего гривневого долга (за 2014, если кто не помнит, гривна потеряла 50% своей стоимости - странно было бы, если бы в таких условиях гривневый долг, оцененный в валюте, увеличился).

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лис, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:33

  freeze написав:Извиняюсь за оффтоп. Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума, если не ошибаюсь по депозитам ранее много писал он.


Пішов на зовсім, але, як любив казати сам Квестор, "ніхто не знає майбутнього".
Перечитайте його повідомлення в його ж темі - Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки.... (2011 2012 2013) - це справжня скриня мудрості та скарбів![/quote]

Все последние годы Квестор периодически заходит на форум, но только в режиме "для чтения".[/quote]

Помню имярека :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:39

  Долярчик написав:
  grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?

... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали... :D



Я б сказав ви сильно ризикуєте...
банки згідно чинного законодавства зобов'язані звітувати в податкову
що ви ФОП
ніяких папірців від вас не треба, вам морочать голову.
достатньо вашого ІНН - решта даних по ФОПу в вільному доступі (банк сам собі візьме все, що треба)

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

можете самі себе знайти там!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:41

  freeze написав:
  V2 написав:
  GDV29 написав:Извиняюсь за оффтоп. Ребята много слышал за очень грамотную личность Квестора, не подскажите он на совсем ушел с форума, если не ошибаюсь по депозитам ранее много писал он.


Пішов на зовсім, але, як любив казати сам Квестор, "ніхто не знає майбутнього".
Перечитайте його повідомлення в його ж темі - Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки...., Байки про банки і не тільки.... (2011 2012 2013) - це справжня скриня мудрості та скарбів!


Все последние годы Квестор периодически заходит на форум, но только в режиме "для чтения".

Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Надеюсь не сотрут это сообщение и его сможет прочитать уважаемый Квестор.
Сейчас страна/ общество особенно нуждается в таких мудрых личностях.
Если есть у Вас возможность, Прошу Вас возобновить делиться Вашей циннейшей информацией. Я уверен Вас здесь большинство поддержит, и если надо заступиться (хотя понимаю Вы в этом не нуждаетесь) ) Может можно какую-то новую формулу придумать, проголосовать, деллигировать Вам например право и функции типа Модератора, или что-то другое.
Еще раз Огромный Респект Вам.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:41

Surfer
Если посмотреть на динамику долга, то как раз хорошо видно, в 2008-2013 годах занимали так, будто-то бы живем последний день. А в это время, сначала Тимошенко, а затем Азаров расказывали нам как они работают, какие они крепкие хозяйственники и т.д. А потом, в декабре 2013, когда стало понятно, что больше никто в долг не дает, а в 2014 году надо отдавать ой как много, вышел тот же Азаров и заявил, что если Россия не даст нам кредит, то будет п... дефолт.

Вот за это, больше всего и не переношу этих людей - врут и не краснеют.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:42

Привет из Днепра-2

К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке , индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне опустились до 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).

На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).

На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

Дата: 08 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 27,08/28,03-05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 08 ноября 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,98/28,05 UAH/USD
€ 32,00/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты.

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