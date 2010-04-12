Додано: Чет 08 лис, 2018 10:42

Привет из Днепра-2



К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке , индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне опустились до 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).



На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).



На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



Дата: 08 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.29



Мелкий опт «неформал»



$ 27,08/28,03-05 UAH/USD

EUR 32,00/32,10 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 08 ноября 2018 г. на 10.40

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,98/28,05 UAH/USD

€ 32,00/32,15 UAH/EUR

RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты.



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