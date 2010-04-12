Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,890/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.06 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,88/27,89 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появления признаков расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 07 ноября по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 ноября по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1430, понизившись до $1,1422 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1431 на открытии торгов в Европе.
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США) на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53% на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16% на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44% на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70% на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81% на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55% на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93% на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88% на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87% на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18% на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82% на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41% по данным МВФ и НБУ
сокрушительный обвал начался в августе 2014 и тормознулся лишь к марту 2015, это был период активных боевых действий, активной эмиссии гривны. солдатов нужно было мотивировать не только волонтерской консервой, но и денежным довольствием, даже если это свежая резанная бумага, на фронте табла с курсами нет, 4Ж тоже не ловит.
Surfer написав:извините , немного поофтоплю. Рядом обсуждали и возник немаловажный вопрос.
Самый сокрушительный обвал гривны 14-15 годов произошел после вымывания ЗВР во второй половине 14г., то есть уже почти пол года - год без папередников. С июня месяца было вымыто почти 10 млрд, с увеличеннием интенсивности вымывания в конце года. Были какие то выплаты по долгам ? Что произошло в этот момент - куда ушли наши денежки ?
Официальные международные резервы Украины в 2014 г. (млн. долл. США) на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53% на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16% на 31.03.2014 15 085,53 -376.79 -2.44% на 30.04.2014 14 226,27 -859.26 -5.70% на 31.05.2014 17 898,55 3672.28 25.81% на 30.06.2014 17 083,31 -815.24 -4.55% на 31.07.2014 16 070,01 -1013.30 -5.93% на 31.08.2014 15 928,48 -141.53 -0.88% на 30.09.2014 16 385,24 456.76 2.87% на 31.10.2014 12 586,93 -3798.31 -23.18% на 30.11.2014 9 966,08 -2620.85 -20.82% на 31.12.2014 7 533,33 -2432.75 -24.41% по данным МВФ и НБУ
ЗВР то тут причем? Внешний долг вырос с 37,5 млрд долларов на конец 2013 до 38,8 млрд долларов на конец 2014.
А общий уменьшился за счет переоценки валютной стоимости внутреннего гривневого долга (за 2014, если кто не помнит, гривна потеряла 50% своей стоимости - странно было бы, если бы в таких условиях гривневый долг, оцененный в валюте, увеличился).
grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?
... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали...
Я б сказав ви сильно ризикуєте... банки згідно чинного законодавства зобов'язані звітувати в податкову що ви ФОП ніяких папірців від вас не треба, вам морочать голову. достатньо вашого ІНН - решта даних по ФОПу в вільному доступі (банк сам собі візьме все, що треба)
Все последние годы Квестор периодически заходит на форум, но только в режиме "для чтения".
Еще раз извиняюсь за оффтоп. Надеюсь не сотрут это сообщение и его сможет прочитать уважаемый Квестор. Сейчас страна/ общество особенно нуждается в таких мудрых личностях. Если есть у Вас возможность, Прошу Вас возобновить делиться Вашей циннейшей информацией. Я уверен Вас здесь большинство поддержит, и если надо заступиться (хотя понимаю Вы в этом не нуждаетесь) ) Может можно какую-то новую формулу придумать, проголосовать, деллигировать Вам например право и функции типа Модератора, или что-то другое. Еще раз Огромный Респект Вам.
Surfer Если посмотреть на динамику долга, то как раз хорошо видно, в 2008-2013 годах занимали так, будто-то бы живем последний день. А в это время, сначала Тимошенко, а затем Азаров расказывали нам как они работают, какие они крепкие хозяйственники и т.д. А потом, в декабре 2013, когда стало понятно, что больше никто в долг не дает, а в 2014 году надо отдавать ой как много, вышел тот же Азаров и заявил, что если Россия не даст нам кредит, то будет п... дефолт.
Вот за это, больше всего и не переношу этих людей - врут и не краснеют.
К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке , индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне опустились до 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
Дата: 08 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 27,08/28,03-05 UAH/USD EUR 32,00/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.