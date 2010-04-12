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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6715671667176718

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:ЗВР то тут причем? Внешний долг вырос с 37,5 млрд долларов на конец 2013 до 38,8 млрд долларов на конец 2014.


Извините, но с вами спорить не буду. Какой внешний долг на конец 2013 до 38,8 млрд долларов???

Вижу 142 млрд.
Востаннє редагувалось Fedor в Чет 08 лис, 2018 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

  GDV29 написав:йчас страна/ общество особенно нуждается в таких мудрых личностях.
Если есть у Вас возможность, Прошу Вас возобновить делиться Вашей циннейшей информацией. Я уверен Вас здесь большинство поддержит, и если надо заступиться (хотя понимаю Вы в этом не нуждаетесь) ) Может можно какую-то новую формулу придумать, проголосовать, деллигировать Вам например право и функции типа Модератора, или что-то


Поддерживаю.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:57

в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тысяч евро.

  vladus17 написав:https://newsone.ua/news/accidents/v-obmennike-v-tsentre-kieva-japontsa-kinuli-na-10-000.html

https://korrespondent.net/city/kiev/403 ... siach-evro
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:
  sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП
В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ?
Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. )
Каков порог вхождения?..


Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать :mrgreen:

Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют


Аваля у нас нет.
Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..


Їх контролює держава
брокер має мати набір ліцензій
і тд ітп
до речі якщо брокер пропаде, ваші ЦП будуть і надалі із вами
ви оберете просто собі іншого брокера.\
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25

  greenozon написав:
  Долярчик написав:
  grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?

... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали... :D



Я б сказав ви сильно ризикуєте...
банки згідно чинного законодавства зобов'язані звітувати в податкову
що ви ФОП
ніяких папірців від вас не треба, вам морочать голову.
достатньо вашого ІНН - решта даних по ФОПу в вільному доступі (банк сам собі візьме все, що треба)

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

можете самі себе знайти там!

... так, себе там знайшов :D

... та в банках, напевно, воно автоматом йде у різні структури, а особливо в податкову......- просто дійсно голову морочать, а податкова вкурсі давним давно.... - та й банки, в яких Я ніколи не був, присилають мені на мій номер різні акції-заманухи :D
... то все так "відкрито/закрито гуляє", що ппц :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25

Привет из Днепра-3

По состоянию на 11.13 стараниями покупок нерезидентов, к которым потихоньку подключаются и украинские банки, курс доллара вырос к 27,95/27,96 UAH/USD.
Утреннее «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаками стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,50% годовых. Следует отметить, что это стабильное состояние цен «ночной» гривни не согласуется с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:27

  Vadim V написав:
  vladus17 написав:https://newsone.ua/news/accidents/v-obmennike-v-tsentre-kieva-japontsa-kinuli-na-10-000.html

https://korrespondent.net/city/kiev/403 ... siach-evro

есть поговорка: "скупой платит дважды" или "жадность фраера сгубила". Думал, что он самый умный, нашел выгодный курс. ха. ха.
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