GDV29 написав:йчас страна/ общество особенно нуждается в таких мудрых личностях. Если есть у Вас возможность, Прошу Вас возобновить делиться Вашей циннейшей информацией. Я уверен Вас здесь большинство поддержит, и если надо заступиться (хотя понимаю Вы в этом не нуждаетесь) ) Может можно какую-то новую формулу придумать, проголосовать, деллигировать Вам например право и функции типа Модератора, или что-то
sryvkin написав:Подскажите чайникам ОВДП В каких банках лучше брать (Ощад / приват / укргаз?.. ) ? Что из себя представляет (бумага в сейфе на предъявителя, которую можно украсть, или банковский счет, с идентификацией владельца?.. ) Каков порог вхождения?..
Аваль на суммы меньше 3 млн гривен носом вертит и советует идти еще поработать
Лучше брокерские компании - они и 50 тыс не побрезгуют
Аваля у нас нет. Что есть брокерские компании? Как их контролировать?..
Їх контролює держава брокер має мати набір ліцензій і тд ітп до речі якщо брокер пропаде, ваші ЦП будуть і надалі із вами ви оберете просто собі іншого брокера.\
grab написав:Долярчик При оформлені депозиту, Ви вказуєте що підприємець, чи порушуєте цю норму?
... мені самі менеджери порадили НЕ вказувати це..... - бо потрібно буде ще якісь додаткові папірці/довідки..... і то так по всіх банках радили...(крім банку Львів..... - там вони казали вказувати, а Я сказав: а давайте краще робимо "як у всіх" банках) - і мене послухали...
Я б сказав ви сильно ризикуєте... банки згідно чинного законодавства зобов'язані звітувати в податкову що ви ФОП ніяких папірців від вас не треба, вам морочать голову. достатньо вашого ІНН - решта даних по ФОПу в вільному доступі (банк сам собі візьме все, що треба)
... та в банках, напевно, воно автоматом йде у різні структури, а особливо в податкову......- просто дійсно голову морочать, а податкова вкурсі давним давно.... - та й банки, в яких Я ніколи не був, присилають мені на мій номер різні акції-заманухи ... то все так "відкрито/закрито гуляє", що ппц
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
По состоянию на 11.13 стараниями покупок нерезидентов, к которым потихоньку подключаются и украинские банки, курс доллара вырос к 27,95/27,96 UAH/USD. Утреннее «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,50% годовых. Следует отметить, что это стабильное состояние цен «ночной» гривни не согласуется с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.