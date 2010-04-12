Около 12.15 Киева ставшие более агрессивными продажи СКВ уронили курс «американца» на межбанке к 27,91/27,93 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,29 коп., составив 27,9309 UAH/USD.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. Судя по всему, это было сделано для балансировки рынка. На моменте на рынке Киева действовали цены, сопровождаясь балансом спроса и предложения: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте обороты низкие.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
Дата: 08 ноября 2018 г. на 12.23 Рынок Харькова, «неформальный» опт.
Игорь написав:Не расстраивайтесь, это пока. После футбольных советов Libo эти товары придется занести в ломбард, про выплаты забыть и начать новую, бьющую ключем жизнь в селе Галушки на Полтавщине, в окружении цесарок, коровок, серебряных ложек, акций горнодобывающих компаний на Луне
Ехидины. Я ж не оспариваю ваше лидерство по части футбола и валютных спекуляций. Я у вас учусь. Впитываю как губка. Сверяю свой компас с вашим. Вы хорошие учителя, а я хороший ученик и поэтому мне еще никогда не приходилось переступать порог ломбарда. Свой могу открыть.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,890/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.06 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,88/27,89 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке , индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне опустились до 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.
По состоянию на 11.13 стараниями покупок нерезидентов, к которым потихоньку подключаются и украинские банки, курс доллара вырос к 27,95/27,96 UAH/USD. Утреннее «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками стабильности рынка гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,50% годовых. Следует отметить, что это стабильное состояние цен «ночной» гривни не согласуется с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 12.15 Киева ставшие более агрессивными продажи СКВ уронили курс «американца» на межбанке к 27,91/27,93 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,29 коп., составив 27,9309 UAH/USD.
К 12.40 покупатели доллара дружными рядами оставили рынок, оставив на межбанке пожадничавших и не успевших слиться держателей СКВ. Это уронило курс «американца» к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.
На 13.10 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,90/27,91 UAH/USD.
На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 07 ноября по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 ноября по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1430, понизившись до $1,1422 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1431 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. Судя по всему, это было сделано для балансировки рынка. На моменте на рынке Киева действовали цены, сопровождаясь балансом спроса и предложения: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте обороты низкие.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Сюжет торгов безналичным долларом на украинском валютном межбанке в этот четверг подтвердил ожидания попыток смены тренда с «медвежьего» на «бычий» безналичной пары доллар-гривня.
«Базовыми» основаниями для этих перемен стали затянувшиеся с 02 ноября ежедневные потери средневзвешенного курса «американца». Пора и честь знать.
Во-вторых, к четвергу заметно выросла гривневая ликвидность, облегчив жизнь держателям СКВ, которым 08-го можно было не появляться с «необязательными» продажами СКВ ради гривни.
Наконец, в третьих, вследствие затянувшегося «зеленого» «антиралли». Цен безналичного «американца» наконец-то обрела необходимую для возобновления покупок привлекательность.
Заметим, что смена тренда на межбанке происходит достаточно плавно, без надрывов и курсовых скачков/провалов. Чего, собственно, и добивается регулятор.
Рискнем предположить сохранение «мягкого» «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, которому в дополнение к вышеперечисленным факторам «поможет» пресловутый «пятничный синдром» и вхождение в «старый надежный» доллар значительной части отечественного бизнеса и банков ради комфортного отдыха 10-11 ноября.