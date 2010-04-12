Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,890/27,915 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.06 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,88/27,89 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять выросшие с уровня 45 254,3 млн. грн. к отметке 49 443,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке , индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне опустились до 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.



По состоянию на 11.13 стараниями покупок нерезидентов, к которым потихоньку подключаются и украинские банки, курс доллара вырос к 27,95/27,96 UAH/USD.

Утреннее «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаками стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,50% годовых. Следует отметить, что это стабильное состояние цен «ночной» гривни не согласуется с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.15 Киева ставшие более агрессивными продажи СКВ уронили курс «американца» на межбанке к 27,91/27,93 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 3,29 коп., составив 27,9309 UAH/USD.



К 12.40 покупатели доллара дружными рядами оставили рынок, оставив на межбанке пожадничавших и не успевших слиться держателей СКВ. Это уронило курс «американца» к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.



На 13.10 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» пребывали на уровне 27,90/27,91 UAH/USD.



На этой цифре участника межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 07 ноября по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 ноября по обеим позициям не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1430, понизившись до $1,1422 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1431 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).



На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).



На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. Судя по всему, это было сделано для балансировки рынка. На моменте на рынке Киева действовали цены, сопровождаясь балансом спроса и предложения: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте обороты низкие.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,03/32,12 UAH/EUR, рубль 0,4200/0,4225 UAH/RUB, Киев опт 27,98/28,03-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,98/28,03-05 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,98/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,10 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,05 UAH/USD; евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,421 RUB/USD.



Сюжет торгов безналичным долларом на украинском валютном межбанке в этот четверг подтвердил ожидания попыток смены тренда с «медвежьего» на «бычий» безналичной пары доллар-гривня.



«Базовыми» основаниями для этих перемен стали затянувшиеся с 02 ноября ежедневные потери средневзвешенного курса «американца». Пора и честь знать.



Во-вторых, к четвергу заметно выросла гривневая ликвидность, облегчив жизнь держателям СКВ, которым 08-го можно было не появляться с «необязательными» продажами СКВ ради гривни.



Наконец, в третьих, вследствие затянувшегося «зеленого» «антиралли». Цен безналичного «американца» наконец-то обрела необходимую для возобновления покупок привлекательность.



Заметим, что смена тренда на межбанке происходит достаточно плавно, без надрывов и курсовых скачков/провалов. Чего, собственно, и добивается регулятор.



Рискнем предположить сохранение «мягкого» «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, которому в дополнение к вышеперечисленным факторам «поможет» пресловутый «пятничный синдром» и вхождение в «старый надежный» доллар значительной части отечественного бизнеса и банков ради комфортного отдыха 10-11 ноября.



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