... от Я Вам плюсанув.... і бачу, ще пару людей плюсанули..... - але, якщо чесно(а Я ті всі Ваші посилання перечитав) - вибачте, але ЗОВСІМ нічого нового Я з того НЕ почерпнув! - все це Я вже знаю!.... може, років 7 тому, то мені б було цікаво/ново, но не тепер! - останнім часом дивлюсь різні цікаві ролики на ютюбі і слухаю аудіокниги(наприклад, Кіосакі, Браяна Трейсі і т. п) і навіть, з них мінімальний МІЗЕР черпаю щось нового..... - так, як все вже це ранішше чув/знаю, а дещо і практикував у свій час...
...отаке
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.
Просто если посчитать , допустим самый распространненый вариант Ауди с бенз.двиг 2,0 л , 15 летка.
Получится 50*2*15=1500 скидка 50% в течении 90 дней Итого 750 евро надо заплатить. Или вы хотели 50 евро и украинскую регистрацию за полтишок ?)) Если машина 10 летка то получится 500 евро со скидкой
Дизеля на 50% дороже выходят
Це оптимістично занадто. Крім акцизу, є мито. Врахувати митну вартість і помножити все на ПДВ. Ще оформлення додати. P.S. 1800 десь у Вашому варіанті. По "знижці". Без "знижки" - дорожче за саме авто. P.P.S. По попередньому законові (що мав би діяти до кінця року) дешевше Євро 5 було завозити, ніж по щойно прийнятому. Все як завжди.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 08 лис, 2018 14:55, всього редагувалось 3 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
V2 написав:Проте, ті поради, які подарував Квестор кожному з нас, продовжують бути актуальними й сьогодні!
...а можна хоч пару порад по па'яті тут написати? (бо Я хоч тут давно, але не знаю ні його, ні порад його)
Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит) в Ощаді. Не прогадав бо здавав, при потребі, вже від 22 і вище
Одна з хороших (філософських) його думок: "ніхто не знає майбутнього".
Кожен сам собі господар й порадник Відповідно й відповідальність за "свої дії" лише самостійна без претензій до чужих порад.