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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6718671967206721>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:23

  Fedor написав:
Извините, но с вами спорить не буду. Какой внешний долг на конец 2013 до 38,8 млрд долларов???

Вижу 142 млрд.


Тут и захочешь - не поспоришь.
Это не аналитика, и не персональное мнение автора. Это медицинский факт.

Внешний долг на 31-е декабря:
2013 = 37 536 млн долларов;
2014 = 38 792 млн долларов (+3,4%).

Внутренний долг на 31-е декабря:
2013 = 284 089 млн гривен;
2014 = 488 867 млн гривен (+72,1%).

Курс доллара на 31-е декабря:
2013 = 7,993 гривны;
2014 = 15,7686 гривен (+97,3%).

Внешний + внутренний долг на 31-е декабря в ин. валюте:
2013 = 73 078 млн долларов;
2014 = 69 795 млн долларов (-4,5%).

Внешний + внутренний долг на 31-е декабря в нац. валюте:
2013 = 584 114 млн гривен;
2014 = 1 100 563 млн гривен (+88,4%).


https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:28

... як "здивувати" Долярчика? ч. 1)))

  V2 написав:
  Долярчик написав:
  V2 написав:Проте, ті поради, які подарував Квестор кожному з нас, продовжують бути актуальними й сьогодні!

...а можна хоч пару порад по па'яті тут написати?
(бо Я хоч тут давно, але не знаю ні його, ні порад його)


- традиційні "прогнози погоди" на Меланки;
- про критерії вибору банків;
- про поділ банків на палати - viewtopic.php?p=198728#p198728 + viewtopic.php?p=512438#p512438
- про варіанти збереження і примноження грошей - viewtopic.php?p=867335#p867335;
- найулюбленіше - про ікебану фінансових активів - viewtopic.php?p=850495#p850495 + viewtopic.php?p=1154701#p1154701.

з.і. не полінуйтесь, перечитайте повідомлення шановного квестора.
Це - неймовірна мудрість та душевна доброта!!!

з.з.і. а ще один наш поважний колега, щоб повернути Квестора, створив новий нік, під яким новачки його знають і сьогодні - Квесторе_поверніться - memberlist.php?mode=viewprofile&u=65871.

... от Я Вам плюсанув.... і бачу, ще пару людей плюсанули..... - але, якщо чесно(а Я ті всі Ваші посилання перечитав) - вибачте, але ЗОВСІМ нічого нового Я з того НЕ почерпнув! - все це Я вже знаю!.... може, років 7 тому, то мені б було цікаво/ново, но не тепер!
- останнім часом дивлюсь різні цікаві ролики на ютюбі і слухаю аудіокниги(наприклад, Кіосакі, Браяна Трейсі і т. п) і навіть, з них мінімальний МІЗЕР черпаю щось нового..... - так, як все вже це ранішше чув/знаю, а дещо і практикував у свій час...

...отаке :roll: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:31

  zzzzzz написав:Там скидки предусмотрены))
В течении 90 дней скидка 50% по акцизу :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3095816/ ... _evroblyah

По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Там скидки предусмотрены))В течении 90 дней скидка 50% по акцизу https://biz.censor.net.ua/news/3095816/ ... _evroblyah

Добровольное наполнение бюджета..)
Новые кредиты пойдут на раздачу старых, все в шоколаде, давления на гривну ослабят...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:35

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Там скидки предусмотрены))
В течении 90 дней скидка 50% по акцизу :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3095816/ ... _evroblyah

По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.


Просто если посчитать , допустим самый распространненый вариант Ауди с бенз.двиг 2,0 л , 15 летка.

Получится 50*2*15=1500 скидка 50% в течении 90 дней Итого 750 евро надо заплатить. Или вы хотели 50 евро и украинскую регистрацию за полтишок ?))
Если машина 10 летка то получится 500 евро со скидкой

Дизеля на 50% дороже выходят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Там скидки предусмотрены))
В течении 90 дней скидка 50% по акцизу :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3095816/ ... _evroblyah

По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.


Просто если посчитать , допустим самый распространненый вариант Ауди с бенз.двиг 2,0 л , 15 летка.

Получится 50*2*15=1500 скидка 50% в течении 90 дней Итого 750 евро надо заплатить. Или вы хотели 50 евро и украинскую регистрацию за полтишок ?))
Если машина 10 летка то получится 500 евро со скидкой

Дизеля на 50% дороже выходят

Це оптимістично занадто. :D
Крім акцизу, є мито. Врахувати митну вартість і помножити все на ПДВ. Ще оформлення додати.
P.S. 1800 десь у Вашому варіанті. По "знижці". Без "знижки" - дорожче за саме авто.
P.P.S. По попередньому законові (що мав би діяти до кінця року) дешевше Євро 5 було завозити, ніж по щойно прийнятому. Все як завжди.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 08 лис, 2018 14:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:навіть, з них мінімальний МІЗЕР черпаю щось нового.....


Поділіться цим новим з товариством ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:44

  zРадио написав:
  Fedor написав:
Извините, но с вами спорить не буду. Какой внешний долг на конец 2013 до 38,8 млрд долларов???

Вижу 142 млрд.


Тут и захочешь - не поспоришь.
Это не аналитика, и не персональное мнение автора. Это медицинский факт.

Внешний долг на 31-е декабря:
2013 = 37 536 млн долларов;
2014 = 38 792 млн долларов (+3,4%).

Внутренний долг на 31-е декабря:
2013 = 284 089 млн гривен;
2014 = 488 867 млн гривен (+72,1%).

Курс доллара на 31-е декабря:
2013 = 7,993 гривны;
2014 = 15,7686 гривен (+97,3%).

Внешний + внутренний долг на 31-е декабря в ин. валюте:
2013 = 73 078 млн долларов;
2014 = 69 795 млн долларов (-4,5%).

Внешний + внутренний долг на 31-е декабря в нац. валюте:
2013 = 584 114 млн гривен;
2014 = 1 100 563 млн гривен (+88,4%).


https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/


Ну сколько можно повторять, вникайте в цифры, а не бросайтесь ими направо и налево.

Даю подсказку. Какой внешний??? государственный или общий???
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:03

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Там скидки предусмотрены))
В течении 90 дней скидка 50% по акцизу :mrgreen:
https://biz.censor.net.ua/news/3095816/ ... _evroblyah

По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.


Просто если посчитать , допустим самый распространненый вариант Ауди с бенз.двиг 2,0 л , 15 летка.

Получится 50*2*15=1500 скидка 50% в течении 90 дней Итого 750 евро надо заплатить. Или вы хотели 50 евро и украинскую регистрацию за полтишок ?))
Если машина 10 летка то получится 500 евро со скидкой

Дизеля на 50% дороже выходят

Т.е. та же Ауди с бенз.двиг 2,0 л , годичная.
50*2*1=100 скидка 50% в течении 90 дней Итого 50
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 08 лис, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:07

  Долярчик написав:
  V2 написав:Проте, ті поради, які подарував Квестор кожному з нас, продовжують бути актуальними й сьогодні!

...а можна хоч пару порад по па'яті тут написати?
(бо Я хоч тут давно, але не знаю ні його, ні порад його)


Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" 8)
Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит в Ощаді). Не прогадав бо здавав, при потребі, вже від 22 і вище :wink:
До цього з вісім років множив гарно свої статки на гривневих депозитах.
(Були й солодкі 25-30% річних).
Хіба після баксопаду з "по пять" прикупив трохи по 6.15.
Пригадую як касир одного з банку з подивом дивилась на мою купівлю вічнозеленого.
Всі ж звикли до долара по 4.8-5.4. Й по зомбоящику заливали про 5 грн / доляр - найчесніший курс. Парашенко з Ющом також всім про це заливав.
Як ж добре, що я з ТБ давно перейшов на нет :lol:

Одна з хороших (філософських) його думок: "ніхто не знає майбутнього".

Кожен сам собі господар й порадник :D
Відповідно й відповідальність за "свої дії" лише самостійна без претензій до чужих порад.

P.S.: хто рано встає тому "білка" дає :roll:
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Востаннє редагувалось ST_11 в Чет 08 лис, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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