zzzzzz написав: vovan_prm написав: zzzzzz написав: Там скидки предусмотрены))

В течении 90 дней скидка 50% по акцизу

По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста. По ссылке явно какая-то лажа с коэффициентом возраста.



Просто если посчитать , допустим самый распространненый вариант Ауди с бенз.двиг 2,0 л , 15 летка.



Получится 50*2*15=1500 скидка 50% в течении 90 дней Итого 750 евро надо заплатить. Или вы хотели 50 евро и украинскую регистрацию за полтишок ?))

Если машина 10 летка то получится 500 евро со скидкой



Це оптимістично занадто.

Крім акцизу, є мито. Врахувати митну вартість і помножити все на ПДВ. Ще оформлення додати.

P.S. 1800 десь у Вашому варіанті. По "знижці". Без "знижки" - дорожче за саме авто.

