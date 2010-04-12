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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6720672167226723>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:55

Долярчик

то, что Квестор писал в 2011г даже для того периода было не совсем верно (экибана):
-депозиты или бизнес (если он прибыльный), остальное от лукавого :mrgreen:

-металлы? а почему не марки или картины/часы -доходность от металлов сомнительная

-земля и недвижимость? бабл надулся перед кризисом 2008, на момент 2011 падение цены составило 25-30% от максимальной в 2007. Начав падение в конце 2008, в 2009 цена резко упала на 15-20% и продолжала дальше падать на 3-5% каждый год, если ограничиться периодом 2011-2014 (дальше война и цены мирного и военного времени сравнивать не совсем корректно), то инвестиции в недвижимость и землю в 2011г принесли за 3 года убыток или сработали в ноль.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:03

  prodigy написав:Долярчик

то, что Квестор писал в 2011г даже для того периода было не совсем верно (экибана):
-депозиты или бизнес (если он прибыльный), остальное от лукавого :mrgreen:

-металлы? а почему не марки или картины/часы -доходность от металлов сомнительная

-земля и недвижимость? бабл надулся перед кризисом 2008, на момент 2011 падение цены составило 25-30% от максимальной в 2007. Начав падение в конце 2008, в 2009 цена резко упала на 15-20% и продолжала дальше падать на 3-5% каждый год, если ограничиться периодом 2011-2014 (дальше война и цены мирного и военного времени сравнивать не совсем корректно), то инвестиции в недвижимость и землю в 2011г принесли за 3 года убыток или сработали в ноль.

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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:08

  GDV29 написав:Побольше бы таких людей как Квестер, и мир был бы намного бы лучше!
Хай щастить йому, шановний друже!

скажите спасибо одному чубатому дятлу.
который из гонора своего юзовского и апломба недоученного гопника из подворотни фактически вытолкал Квестора из форума.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:09

  Долярчик написав:
  ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть"
Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит) в Ощаді.

... це все актуально на певному проміжку часу.....
***
... деколи, просто треба мати "щастя"
***


Гривня / долар/ євро...

Існує значно більше інструментів для спроб заробити :wink:

Розширюйте горизонти.

Свіжий приклад:
Зображення
Вміють ж певні люди "косити бабло".

"Вік живи – вік учись" :!:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:09

Re: Валютный рынок в контексте

Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? :)
Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!) :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:10

  ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" 8)
Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит в Ощаді). Не прогадав бо здавав, при потребі, вже від 22 і вище :wink:
До цього з вісім років множив гарно свої статки на гривневих депозитах.
(Були й солодкі 25-30% річних).
Хіба після баксопаду з "по пять" прикупив трохи по 6.15.
Пригадую як касир одного з банку з подивом дивилась на мою купівлю вічнозеленого.
Всі ж звикли до долара по 4.8-5.4. Й по зомбоящику заливали про 5 грн / доляр - найчесніший курс. Парашенко з Ющом також всім про це заливав.
Як ж добре, що я з ТБ давно перейшов на нет :lol:

Одна з хороших (філософських) його думок: "ніхто не знає майбутнього".

Кожен сам собі господар й порадник :D
Відповідно й відповідальність за "свої дії" лише самостійна без претензій до чужих порад.

P.S.: хто рано встає тому "білка" дає :roll:
Зображення


наверно трудно привыкнуть к доллару по 4,8 когда такой курс был не больше пол-года.
к курсу 5,30 а потом 5,05 привык в течении 8 лет

по-поводу "з гривны геть"-очень актуально на период 2014-2015(февраль)

с середины марта 2015 (курс 24,50) и по июль 2018 (курс 26,30) на гривне депозитах можно было заработать значительно больше, чем на валютных при игре в долгую. 26,3/24,5=1,074 т.е. 7,4% девальвация за 40 месяцев, Карл
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:10

  Долярчик написав:
  ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть"
Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит) в Ощаді.

... це все актуально на певному проміжку часу.....
... були часи, коли можна було і на гривнедепо добряче повозитись(25-28%),а доді попереводити в доляр...
- тільки було аналізувати всі фактори і мати чуйку, коли сидіти на грн, а коли впригувати в долар...
... коли в Дельти почались проблеми, Я в неї пхав грн, конвертуючи на доляр на депо... (а до того, тримав 50/50 грн/дол депо) - але, в межах фонду...
... а в Платинум під їхні 25 і 28% пхав до останнього(але теж в межах фонду)
... деколи, просто треба мати "щастя"

п. с.
.. Я дууууже рідко можу вийти за межі фонду і то лише на тисяч 5-10грн і на короткий термін(місяць-два)

Підтверджую ці золоті слова практичним досвідом. Моя тітонька, якій наразі 81 рік, почала, орієнтовно, з 2008 року всі гривні, які залишалися з мізерної пенсії, мої 500 гривень щомісячної допомоги, якщо вдавалося, і дарунків на день народження вкладати на депозити з високими відсотками. Гралася так до серпня 2013 року (закінчувався депозитний договір), а у липні того року, перебуваючи з нею на дачі, жорстко їй порадив перевести усі грошенята у долар і не вкладати до жодного банку, умовно закопавши готівку під грушею. У підсумку тітонька станом на 2014 гріла душу 8 000 доларів і була дуже задоволена, що послухалася поради. До речі, вона й досі жодного долара не витратила. :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:11

  Yuri_T написав:
  GDV29 написав:Побольше бы таких людей как Квестер, и мир был бы намного бы лучше!
Хай щастить йому, шановний друже!

скажите спасибо одному чубатому дятлу.
который из гонора своего юзовского и апломба недоученного гопника из подворотни фактически вытолкал Квестора из форума.

Прошу прощения уважаемый ДС за столько-постольку оффтоп.
Героев нужно знать в лицо! Хотелось бы узнать этого .ероя
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:12

  GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? :)
Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!) :D


у нас был,есть и будет гуру ДС,

читайте внимательно зеленые простыни.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:15

  prodigy написав:
  GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? :)
Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!) :D


у нас был,есть и будет гуру ДС,

читайте внимательно зеленые простыни.

В этом нет никакого сомнения :) Просто дополнительная мудрая информация еще никому не завадила.
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