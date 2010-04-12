то, что Квестор писал в 2011г даже для того периода было не совсем верно (экибана): -депозиты или бизнес (если он прибыльный), остальное от лукавого
-металлы? а почему не марки или картины/часы -доходность от металлов сомнительная
-земля и недвижимость? бабл надулся перед кризисом 2008, на момент 2011 падение цены составило 25-30% от максимальной в 2007. Начав падение в конце 2008, в 2009 цена резко упала на 15-20% и продолжала дальше падать на 3-5% каждый год, если ограничиться периодом 2011-2014 (дальше война и цены мирного и военного времени сравнивать не совсем корректно), то инвестиции в недвижимость и землю в 2011г принесли за 3 года убыток или сработали в ноль.
то, что Квестор писал в 2011г даже для того периода было не совсем верно (экибана): -депозиты или бизнес (если он прибыльный), остальное от лукавого
-металлы? а почему не марки или картины/часы -доходность от металлов сомнительная
-земля и недвижимость? бабл надулся перед кризисом 2008, на момент 2011 падение цены составило 25-30% от максимальной в 2007. Начав падение в конце 2008, в 2009 цена резко упала на 15-20% и продолжала дальше падать на 3-5% каждый год, если ограничиться периодом 2011-2014 (дальше война и цены мирного и военного времени сравнивать не совсем корректно), то инвестиции в недвижимость и землю в 2011г принесли за 3 года убыток или сработали в ноль.
ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит) в Ощаді.
... це все актуально на певному проміжку часу..... *** ... деколи, просто треба мати "щастя" ***
Гривня / долар/ євро...
Існує значно більше інструментів для спроб заробити
ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит в Ощаді). Не прогадав бо здавав, при потребі, вже від 22 і вище До цього з вісім років множив гарно свої статки на гривневих депозитах. (Були й солодкі 25-30% річних). Хіба після баксопаду з "по пять" прикупив трохи по 6.15. Пригадую як касир одного з банку з подивом дивилась на мою купівлю вічнозеленого. Всі ж звикли до долара по 4.8-5.4. Й по зомбоящику заливали про 5 грн / доляр - найчесніший курс. Парашенко з Ющом також всім про це заливав. Як ж добре, що я з ТБ давно перейшов на нет
Одна з хороших (філософських) його думок: "ніхто не знає майбутнього".
Кожен сам собі господар й порадник Відповідно й відповідальність за "свої дії" лише самостійна без претензій до чужих порад.
P.S.: хто рано встає тому "білка" дає
наверно трудно привыкнуть к доллару по 4,8 когда такой курс был не больше пол-года. к курсу 5,30 а потом 5,05 привык в течении 8 лет
по-поводу "з гривны геть"-очень актуально на период 2014-2015(февраль)
с середины марта 2015 (курс 24,50) и по июль 2018 (курс 26,30) на гривне депозитах можно было заработать значительно больше, чем на валютных при игре в долгую. 26,3/24,5=1,074 т.е. 7,4% девальвация за 40 месяцев, Карл
ST_11 написав:Найкраща порада від нього, яка значно примножила мої заощадження, була: "з гривні геть" Я тоді йому повірив й усі свої гривневі заощадження конвертував по 8.11 (соціальний долар на депозит) в Ощаді.
... це все актуально на певному проміжку часу..... ... були часи, коли можна було і на гривнедепо добряче повозитись(25-28%),а доді попереводити в доляр... - тільки було аналізувати всі фактори і мати чуйку, коли сидіти на грн, а коли впригувати в долар... ... коли в Дельти почались проблеми, Я в неї пхав грн, конвертуючи на доляр на депо... (а до того, тримав 50/50 грн/дол депо) - але, в межах фонду... ... а в Платинум під їхні 25 і 28% пхав до останнього(але теж в межах фонду) ... деколи, просто треба мати "щастя"
п. с. .. Я дууууже рідко можу вийти за межі фонду і то лише на тисяч 5-10грн і на короткий термін(місяць-два)
Підтверджую ці золоті слова практичним досвідом. Моя тітонька, якій наразі 81 рік, почала, орієнтовно, з 2008 року всі гривні, які залишалися з мізерної пенсії, мої 500 гривень щомісячної допомоги, якщо вдавалося, і дарунків на день народження вкладати на депозити з високими відсотками. Гралася так до серпня 2013 року (закінчувався депозитний договір), а у липні того року, перебуваючи з нею на дачі, жорстко їй порадив перевести усі грошенята у долар і не вкладати до жодного банку, умовно закопавши готівку під грушею. У підсумку тітонька станом на 2014 гріла душу 8 000 доларів і була дуже задоволена, що послухалася поради. До речі, вона й досі жодного долара не витратила.
GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!)
GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!)
у нас был,есть и будет гуру ДС,
читайте внимательно зеленые простыни.
В этом нет никакого сомнения Просто дополнительная мудрая информация еще никому не завадила.