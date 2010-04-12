GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!)
Спасибо, но ваши оправдания не уместны. Говоря о "рекордных выплатах 2014" вы говорили о государственном долге.
Поэтому в ответ на вашу попытку манипулировать я раскрыл тему государственного долга.
Мне сразу не хотелось с вами спорить... Но обвинять меня в манипулировании...
Напомню, что мы говорили не о государственном долге, а об уменьшении ЗВР. Я и привел две ссылки: - в первой указал, что в 2014 году надо было выплатить около 10 млдр. по долгам государства. - во второй, насколько за 2014 год сократился внешний долг Украины. Если для вас не понятна связь между общим внешним долгом страны и ее ЗВР, это не ко мне.
Загальна сума боргових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" станом на 30 червня 2018 року становила 42,555 млрд грн, що на 28,3% менше, ніж на кінець червня 2017 року, повідомляється в попередньому проспекті емісії єврооблігацій компанії, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна". Компанія при цьому уточнює, що левова частка зобов'язань - 78,5% - є короткостроковими. Виходячи із закладеного в проекті державного бюджету на 2019 рік очікуваного курсу гривні - 29,4 грн/$1, сума короткострокових зобов'язань становить $1,14 млрд. Середня вартість запозичень у нацвалюті становить 19% річних (обсяг боргу 17,577 млрд грн), у доларах - 8,7% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 16,359 млрд грн), в євро - 2,6% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 8,619 млрд грн). За даними "Нафтогазу України", більшість боргів забезпечена заставами у вигляді природного газу або дебіторської заборгованості. Водночас "Нафтогаз" серед ризиків зазначив, що компанія може зазнавати зниження ліквідності протягом літа з огляду на продовження до 1 травня 2020 року спеціального зобов'язання (PSO) продавати природний газ для населення, релігійних організацій та виробників теплової енергії за зниженою ціною, а також необхідністю перерахування до держбюджету дивідендів. Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення. Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" з 5 листопада проводить серію зустрічей з інвесторами в США та Лондоні, за підсумками яких планує розмістити випуск п'ятирічних доларових євробондів. Організаторами угоди призначені Citi та Deutsche Bank. Кабінет Міністрів України 24 жовтня схвалив випуск "Нафтогазом України" п'ятирічних єврооблігацій на суму до $1 млрд. Виручені кошти холдинг планує спрямувати, зокрема, на погашення наявної фінансової заборгованості, закупівлю газу для проходження опалювального сезону, фінансування заходів для збільшення внутрішнього видобутку.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
наверно трудно привыкнуть к доллару по 4,8 когда такой курс был не больше пол-года. к курсу 5,30 а потом 5,05 привык в течении 8 лет
по-поводу "з гривны геть"-очень актуально на период 2014-2015(февраль)
с середины марта 2015 (курс 24,50) и по июль 2018 (курс 26,30) на гривне депозитах можно было заработать значительно больше, чем на валютных при игре в долгую. 26,3/24,5=1,074 т.е. 7,4% девальвация за 40 месяцев, Карл
Ви собі там рахуйте чи віртуально заробляйте а я звітував про свій вибір й свій реальний дохід. Я купив на всю гривню долар по 8.11 2013 року й залишив на доларовому депозити під +- 11%. "Здавати" значну частину долара почав по 26+ літом 2015-го (виплата ФГВФО "Дельтабанку")
Дещо "ощадівське" злив в кінці лютого 2015-го по 30+
Досить багато мав гривневих видатків. Тому й здавав.
Скільки Ви там реально чи віртуально заробили на гривнедепозиті за цей період?
KirillT8 написав:Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.
Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
KirillT8 написав:Загальна сума боргових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" станом на 30 червня 2018 року становила 42,555 млрд грн, що на 28,3% менше, ніж на кінець червня 2017 року, повідомляється в попередньому проспекті емісії єврооблігацій компанії, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна". Компанія при цьому уточнює, що левова частка зобов'язань - 78,5% - є короткостроковими. Виходячи із закладеного в проекті державного бюджету на 2019 рік очікуваного курсу гривні - 29,4 грн/$1, сума короткострокових зобов'язань становить $1,14 млрд. Середня вартість запозичень у нацвалюті становить 19% річних (обсяг боргу 17,577 млрд грн), у доларах - 8,7% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 16,359 млрд грн), в євро - 2,6% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 8,619 млрд грн). За даними "Нафтогазу України", більшість боргів забезпечена заставами у вигляді природного газу або дебіторської заборгованості. Водночас "Нафтогаз" серед ризиків зазначив, що компанія може зазнавати зниження ліквідності протягом літа з огляду на продовження до 1 травня 2020 року спеціального зобов'язання (PSO) продавати природний газ для населення, релігійних організацій та виробників теплової енергії за зниженою ціною, а також необхідністю перерахування до держбюджету дивідендів. Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов'язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов'язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення. Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" з 5 листопада проводить серію зустрічей з інвесторами в США та Лондоні, за підсумками яких планує розмістити випуск п'ятирічних доларових євробондів. Організаторами угоди призначені Citi та Deutsche Bank. Кабінет Міністрів України 24 жовтня схвалив випуск "Нафтогазом України" п'ятирічних єврооблігацій на суму до $1 млрд. Виручені кошти холдинг планує спрямувати, зокрема, на погашення наявної фінансової заборгованості, закупівлю газу для проходження опалювального сезону, фінансування заходів для збільшення внутрішнього видобутку.
GDV29 написав:Ребята, а шановний Адам Смит, не подскажите тоже куда пропал? Время очень скользкое настоет... Нам ВСЕХ не хватает здесь гуру своего дела ( на примере 11 друзей Оушена, в хорошем смысле этого слова!)
у нас был,есть и будет гуру ДС,
читайте внимательно зеленые простыни.
..шевеля губами для лучшей усвояемости.
1. ДС не гуру а сатрап и притеснитель-обидчик. Гуру нас снабжает горячими сводками с МБ.
2. Не понял о каком нестриженном пернатом из Сталино, подвинувшем Квестора, идет речь. Может быть, старожилы ветки напомнят.