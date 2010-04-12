Насколько я помню, речь идёт о лице, известном под именем "Козак-характерник"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:50
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:58
Заделал - и в кусты? (с) Жаль, конечно - уверен, не я один хотел бы услышать, какая же там связь между ЗВР и корпоративными долгами. А то связь между ЗВР и государственными долгами разобрали, и нашли, что корреляция там обратнопропорциональная. И получается, что государственными резервами гасились корпоративные долги... я даже догадываюсь, кто в этом виноват - паперендики
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:15
Пане будівельнику, годі вже хайпувати на незнайомій вам дисципліні
Відповів у профільній гілці, про яку ви вкотре забули
Газовий ринок в контексті
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:18
Банки и небанковские сети обменных пунктов купили в октябре у населения $1,042 млрд.
По сравнению с сентябрем объем продажи валюты физлицами вырос на $78,2 млн или 8,1%, сообщает FinClub.
В текущем году население продавало больше $1 млрд лишь трижды: в мае ($1,074 млрд), июле ($1,053 млрд) и октябре ($1,042 млрд).
Объем скупки валюты населением, впрочем, вырос еще более значительно - на $151,9 млн или 20,3% - до $900,6 млн.
Из-за этого чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с $215,4 млн в сентябре до $141,7 млн в октябре.
Три четверти рынка приходится на обменные операции с долларом США, одна четверть - на евро и другие валюты.
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:30
Ничего, это мы им еще припомним, и свое еще возьмем
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31
zzzzzz
Из-за этого чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с $215,4 млн в сентябре до $141,7 млн в октябре.
очень полезная информация. особенно для тех, кто до сих пор считает, что население способно двигать валютный рынок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:43
Сьогодні люди пішли по долар, допомагаючи валюті дорожчати. Астанавітєсь !!! Дайте ж придбати долар за низькою ціною !!!
|