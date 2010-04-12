Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31

zzzzzz

Из-за этого чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с $215,4 млн в сентябре до $141,7 млн в октябре.



очень полезная информация. особенно для тех, кто до сих пор считает, что население способно двигать валютный рынок.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.