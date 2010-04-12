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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6721672267236724

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 930
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
593
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:50

  дядя Caша написав:


2. Не понял о каком нестриженном пернатом из Сталино, подвинувшем Квестора, идет речь. Может быть, старожилы ветки напомнят.

US


Насколько я помню, речь идёт о лице, известном под именем "Козак-характерник"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:58

  Fedor написав: Если для вас не понятна связь между общим внешним долгом страны и ее ЗВР, это не ко мне.

На этом прекращаю. Спасибо.


Заделал - и в кусты? (с) :mrgreen: Жаль, конечно - уверен, не я один хотел бы услышать, какая же там связь между ЗВР и корпоративными долгами. А то связь между ЗВР и государственными долгами разобрали, и нашли, что корреляция там обратнопропорциональная. И получается, что государственными резервами гасились корпоративные долги... я даже догадываюсь, кто в этом виноват - паперендики :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03

zРадио
Финансовый форум, грусно...
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:09

  Fedor написав:грусно


Ну уж не лингвистический :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:10

zРадио
С вашим самомнением, вам только туда и надо :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:15

  budivelnik написав:Коли я писав що Нафтогаз як державна компанія віддає 70% прибутку в БЮджет - як мене тільки різні кібернетики не поливали....


Пане будівельнику, годі вже хайпувати на незнайомій вам дисципліні :mrgreen:

Відповів у профільній гілці, про яку ви вкотре забули :D
Газовий ринок в контексті
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:18

Банки и небанковские сети обменных пунктов купили в октябре у населения $1,042 млрд.

По сравнению с сентябрем объем продажи валюты физлицами вырос на $78,2 млн или 8,1%, сообщает FinClub.

В текущем году население продавало больше $1 млрд лишь трижды: в мае ($1,074 млрд), июле ($1,053 млрд) и октябре ($1,042 млрд).

Объем скупки валюты населением, впрочем, вырос еще более значительно - на $151,9 млн или 20,3% - до $900,6 млн.

Из-за этого чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с $215,4 млн в сентябре до $141,7 млн в октябре.

Три четверти рынка приходится на обменные операции с долларом США, одна четверть - на евро и другие валюты.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:30

  Binimovich написав:
ребе Нок написав:
  Alexanderman написав:https://privatbank.ua/ovdp

Розмір операції Мінімальний - 40 000 дол. США / 1 000 000 грн
Тарифы ниже там почитайте, 500 грн за создание записи, потом комиссия от 300 грн до 600 грн за каждый месяц, и так далее. Дальше не стал читать.

Ничего, это мы им еще припомним, и свое еще возьмем 8)
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ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31

zzzzzz
Из-за этого чистое сальдо продажи валюты населением сократилось с $215,4 млн в сентябре до $141,7 млн в октябре.

очень полезная информация. особенно для тех, кто до сих пор считает, что население способно двигать валютный рынок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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